رئيس «رابطة الدوريات الأوروبية»: لا مستقبل لإنفانتينو في «فيفا»

شن السويسري كلاوديوس شيفر، رئيس «رابطة مسابقات الدوريات الأوروبية لكرة القدم»، الأربعاء، هجوماً على مواطنه جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، قائلاً: «لا مستقبل لإنفانتينو في (فيفا)»، في الوقت الذي قرر فيه «الاتحاد الإيطالي» للعبة سحب دعمه أيضاً من رئيس «الاتحاد الدولي».
وأكد شيفر على ضرورة إصلاح الهيئة المشرفة على اللعبة عالمياً وإعادة النظر في صلاحيات ومسؤوليات رئيسها، وقال: «(رابطة مسابقات الدوري الأوروبية)، التي تمثل 53 مسابقة بارزة للرجال والسيدات، تشعر بقلق بالغ إزاء أسلوب قيادة إنفانتينو». وأضاف: «نشكك في مدى ملاءمته للاستمرار في منصب الرئيس. ومن واقع قربنا من (فيفا) هنا في سويسرا، فإن نفوذ الرئيس يبدو أنه ازداد عاماً بعد عام. تُتخذ قرارات كبرى من دون تشاور حقيقي مع الأطراف المعنية التي ستتأثر بها».
وتأتي تصريحات شيفر وسط خلاف متصاعد بين الهيئات الكروية المختلفة، تفاقم بسبب مقترح «فيفا»، الذي جرى التراجع عنه لاحقاً، بشأن بيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم.
ويواجه إنفانتينو ضغوطاً متصاعدة من 3 اتحادات قارية تطالبه بالتنحي، هي: «الاتحاد الأوروبي (يويفا)»، و«الاتحاد الآسيوي (إيه إف سي)»، و«اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)». كما ناقشت هذه الهيئات إمكانية طرح تصويت لسحب الثقة من رئيس «فيفا».
وثارت شكوك بشأن نزاهة اللعبة، وأُثيرت تساؤلات بشأن «جائزة فيفا للسلام» التي مُنحت لأول مرة للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إضافة إلى قرار رفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم هذا العام، عقب اتصال هاتفي من ترمب. وقال شيفر: «(فيفا) منظمة تخضع للقانون السويسري، ولديها قواعد واضحة. ويتعين على الرئيس وأعضاء المجلس أداء واجباتهم بعناية ومسؤولية. هذه مسألة قانونية في المقام الأول». وأضاف: «عندما يُتخذ قرار من هذا النوع، مثل منح (جائزة السلام)، من دون إبلاغ المجلس، فإن ذلك يشكل، من وجهة نظري، مخالفة للقانون. ثم جاءت قضية البطاقة الحمراء خلال كأس العالم». وتابع: «كانت فضيحة حقيقية. لا أذكر تدخلاً سياسياً بهذا الشكل في قضية رياضية. مثل هذه التصرفات تثير الشكوك بشأن نزاهة اللعبة. ولهذا أقول إن إنفانتينو لا مستقبل له في (فيفا)».
ومن المقرر أن يسعى إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة العام المقبل، وسط توقعات بمواجهة معارضة قوية، إلا إن شيفر شدد على أن إعادة تعريف دور رئيس «فيفا» وإصلاح آليات الحوكمة داخل المؤسسة أهمّ من مجرد استبدال شاغل المنصب. وأوضح: «بالنسبة إلينا، تمثل هذه الإصلاحات الأولوية القصوى، ونعتقد أنها لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود رئيس آخر».
وفي إيطاليا قرر اتحادها المحلي لكرة القدم سحب دعمه إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، ليسير على خطى اتحادات أوروبية أخرى؛ بينها الإنجليزي والآيرلندي والويلزي، سبقت أن سحبت دعمها رئيسَ «فيفا» في الاستمرار بمنصبه.
وقال «الاتحاد الإيطالي» في بيان: «يهدف هذا القرار إلى التعبير بوضوح وشفافية عن موقف (الاتحاد الإيطالي)... بشأن المبادرات الأخيرة التي روّج لها رئيس (فيفا) بشأن حوكمة وتطوير المسابقات الدولية». وقال رئيس «الاتحاد الإيطالي»، جوفاني مالاغو: «سنواصل العمل إلى جانب (يويفا)، وسائر الاتحادات الأوروبية؛ لتعزيز رؤية لكرة القدم تقوم على الجدارة والتضامن والاستدامة والدور المحوري للجماهير». وأضاف: «نحن نؤمن بنموذج قائم على الحوار والإصغاء والمسؤولية المشتركة، وهو النموذج الذي أتاح لكرة القدم حتى الآن النمو والابتكار، وفي الوقت عينه الدفاع عن مبادئها التأسيسية».
لكن هانز يواكيم فاتزكه، نائب رئيس «الاتحاد الألماني لكرة لقدم»، يرى أنه لا يوجد مرشح قوي لخلافة إنفانتينو في منصب رئيس «الاتحاد الدولي» في الانتخابات المقبلة خلال مارس (آذار) 2027. وقال فاتزكه: «لا أرى مرشحاً قوياً للمنصب، خصوصاً بعد قرار السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس (يويفا) عدم الترشح للمنصب».
وتردد أن «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)»، الذي سبق له التهديد بمقاطعة منافسات «فيفا»، سيتراجع عن موقفه المتشدد، بعدما تلقى تأكيدات بعدم لجوء «الاتحاد الدولي» إلى اتخاذ قرارات فردية تخص تعديل المسابقات.
وتستعد المنتخبات حالياً للمشاركة في «كأس العالم للسيدات تحت 20 عاماً»، التي تستضيفها بولندا وتنطلق منافساتها في 5 سبتمبر (أيلول) المقبل.