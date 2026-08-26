عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الإيطالي يسحب دعمه لإنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا»

جيوفاني مالاغو (أ.ب)
جيوفاني مالاغو (أ.ب)
TT
TT

الاتحاد الإيطالي يسحب دعمه لإنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا»

جيوفاني مالاغو (أ.ب)
جيوفاني مالاغو (أ.ب)

سحب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، دعمه لجياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المقررة في مارس (آذار) 2027، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على الرئيس الحالي قبل محاولته الفوز بولاية رابعة.

وحسب «رويترز»، أعلن الاتحاد الإيطالي قراره في ظل الخلافات المتصاعدة بشأن حوكمة «فيفا» والمبادرات الأخيرة المتعلقة بإدارة وتطوير المسابقات الدولية، مؤكداً أن موقفه يأتي متوافقاً بصورة كاملة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ورئيسه ألكسندر تشيفرين.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه إن القرار «يهدف إلى التعبير بوضوح وشفافية عن موقف الاتحاد الإيطالي، بالتوافق الكامل مع (يويفا) ورئيسه ألكسندر تشيفرين، تجاه المبادرات الأخيرة التي طرحها رئيس (فيفا) فيما يتعلق بحوكمة المسابقات الدولية وتطويرها».

وأكد جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي، أن بلاده ستواصل العمل إلى جانب «يويفا» والاتحادات الأوروبية الأخرى من أجل تعزيز نموذج لكرة القدم يقوم على الجدارة والتضامن والاستدامة ووضع الجماهير في صميم اللعبة، مشدداً على أهمية الحوار والاستماع وتقاسم المسؤولية في إدارة كرة القدم.

جياني إنفانتينو (أ.ب)

ويأتي التحول الإيطالي ضمن الضغوط المتزايدة على إنفانتينو، الذي يواجه معارضة من «يويفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم و«كونكاكاف»، فيما ناقشت اتحادات قارية إمكانية إجراء تصويت لحجب الثقة عنه قبل الانتخابات المقبلة.

ولا يزال إنفانتينو، الذي يستعد للترشح لولاية رابعة، يحتفظ بدعم الاتحادين الأفريقي والأميركي الجنوبي، في وقت اتجه فيه إلى التواصل بصورة مباشرة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وسط تصاعد الخلاف مع عدد من الاتحادات القارية.

ويمثل الموقف الإيطالي ضربة جديدة لإنفانتينو، خصوصاً أنه يأتي عشية اجتماع مرتقب لقيادات «يويفا» ورؤساء معظم اتحاداتها الوطنية في موناكو، الخميس، لمناقشة التطورات المتعلقة بالعلاقة مع «فيفا» ومستقبل موقف الاتحاد الأوروبي من قيادته.

مواضيع
الدوري الإيطالي فيفا كأس العالم كرة القدم كرة القدم الأوربية إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

يوفنتوس الإيطالي يواصل تدعيم حراسة المرمى بعد أخطاء الموسم الماضي

رياضة عالمية غولييلمو فيكاريو (أ.ب)

يوفنتوس الإيطالي يواصل تدعيم حراسة المرمى بعد أخطاء الموسم الماضي

واصل نادي يوفنتوس الإيطالي تدعيمه لمركز حراسة المرمى بعد التعاقد مع حارس مرمى احتياطي والاستغناء عن اثنين من حراسه.

«الشرق الأوسط» (تورينو (إيطاليا))
رياضة عالمية نيكولو بيسيلي يحتفل برابع أهداف روما في الفيولا (رويترز)
رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: روما يكتسح فيورنتينا برباعية

اكتسح روما ضيفه فيورنتينا 4/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (روما)
رياضة عالمية التركي كينان يلدز لاعب اليوفي سقط مصاباً بمواجهة فروزينوني (د.ب.أ)
رياضة عالمية

إصابة يلدز تثير قلق يوفنتوس

تلقى يوفنتوس الإيطالي ضربة قوية بعد إصابة جناحه التركي كينان يلدز في مباراة الفريق الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة  القدم أمام مضيّفه فروزينوني.

«الشرق الأوسط» (تورينو (إيطاليا))
رياضة عالمية أنطونيو كونتي (رويترز)
رياضة عالمية

سيمونيلي: الأندية فضلت كونتي لتدريب إيطاليا لكن علينا دعم مانشيني

أكد إيزيو ماريا سيمونيلي، رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن أندية الدوري الإيطالي كانت تفضل تعيين أنطونيو كونتي مدرباً للمنتخب الأول على حساب روبرتو.

«الشرق الأوسط» (روما )
رياضة عالمية راندال كولو مواني (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

سباليتي مدرب يوفنتوس يطالب كولو مواني ببذل مزيد من الجهد

قال لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس إن اللاعب الجديد راندال كولو مواني أمامه كثير من العمل ليقوم به إذا أراد استعادة أفضل مستوياته بعد أن فشل المهاجم الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

فلاشينغ ميدوز: الشقيقتان وليامز تشاركان معاً في منافسات الزوجي

الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)
الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)
TT
TT

فلاشينغ ميدوز: الشقيقتان وليامز تشاركان معاً في منافسات الزوجي

الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)
الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز (رويترز)

تشارك الشقيقتان الأميركيتان سيرينا وفينوس وليامز في منافسات زوجي السيدات ببطولة أميركا المفتوحة للتنس 2026، بعد حصولهما على بطاقة دعوة، وفق ما أعلن مسؤولو البطولة، الأربعاء.

ويأتي الإعلان بعد عودة سيرينا إلى ملعب آرثر آش، الثلاثاء، حيث شاركت إلى جانب الإسباني كارلوس ألكاراس في منافسات الزوجي المختلط، وفاز الثنائي في مباراته الأولى قبل الخروج من ربع النهائي.

وكانت فينوس قد حصلت في وقت سابق على بطاقة دعوة للمشاركة في منافسات فردي السيدات، فيما لن تخوض سيرينا منافسات الفردي.

وتملك الشقيقتان سجلاً حافلاً في منافسات الزوجي، بعدما أحرزتا معاً 14 لقباً في بطولات الغراند سلام، بينها لقبان في فلاشينغ ميدوز، إلى جانب ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في زوجي السيدات.

وتعود آخر مشاركة مشتركة للشقيقتين في نيويورك إلى عام 2022، عندما خسرتا مباراتهما الافتتاحية أمام التشيكيتين لوسي هراديتسكا وليندا نوسكوفا.

كما خسرت سيرينا وفينوس مباراتهما الافتتاحية في دورة سينسيناتي في وقت سابق من أغسطس (آب) الحالي، بعدما كانتا قد سجلتا للمشاركة في بطولة ويمبلدون هذا الصيف قبل الانسحاب إثر تعرض سيرينا لإصابة خلال منافسات الفردي.

مواضيع
تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

التحقيق مع مسؤولين في الشرطة البريطانية على خلفية منع جماهير مكابي تل أبيب

التحقيق مع مسؤولين في الشرطة البريطانية بعد منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مواجهة أستون فيلا (رويترز)
التحقيق مع مسؤولين في الشرطة البريطانية بعد منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مواجهة أستون فيلا (رويترز)
TT
TT

التحقيق مع مسؤولين في الشرطة البريطانية على خلفية منع جماهير مكابي تل أبيب

التحقيق مع مسؤولين في الشرطة البريطانية بعد منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مواجهة أستون فيلا (رويترز)
التحقيق مع مسؤولين في الشرطة البريطانية بعد منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مواجهة أستون فيلا (رويترز)

أعلنت هيئة الرقابة المستقلة على الشرطة البريطانية، الأربعاء، فتح تحقيق مع قائد سابق لشرطة إقليمية وعدد من الضباط والموظفين، على خلفية قرار منع مشجعي مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور مباراة أمام أستون فيلا في الدوري الأوروبي العام الماضي.وكانت شرطة وست ميدلاندز، التي تشمل مدينة برمنغهام، قد أوصت بمنع جماهير مكابي من حضور المباراة التي أقيمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مستندة إلى مخاوف أمنية.وأثار القرار انتقادات من الحكومتين البريطانية والإسرائيلية، فيما اتهم قادة في الجالية اليهودية الشرطة بتحريف معلومات استخباراتية والإضرار بثقة الجمهور.وأقيمت المباراة من دون جماهير مكابي، ولم تشهد اضطرابات كبيرة، رغم اعتقال الشرطة 11 شخصاً خلال مظاهرات لمناصرين للفلسطينيين وآخرين مؤيدين لإسرائيل خارج الملعب.وكان كريغ غيلدفورد، قائد شرطة وست ميدلاندز، قد أعلن تقاعده الفوري في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما قالت وزيرة الداخلية البريطانية إنها فقدت الثقة به، في أعقاب تقرير كشف عن ارتكاب القوة عدداً من الأخطاء.وأعلن المكتب المستقل لسلوك الشرطة أنه يحقق مع غيلدفورد وأحد الموظفين بشبهة سوء التصرف الجسيم، إضافة إلى ثلاثة ضباط آخرين بشأن مخالفات أقل خطورة. وقال ديريك كامبل، مدير شؤون المشاركة في المكتب، إن الهيئة فحصت كمية كبيرة من المواد ومئات الأدلة، مشيراً إلى وجود مؤشرات على أن بعض العاملين في الشرطة ربما تصرفوا بطريقة تستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية. وكان تحقيق مستقل قد خلص إلى أن الشرطة بالغت في تقدير الخطر الذي قد تشكله جماهير مكابي تل أبيب، واعتمدت على معلومات استخباراتية غير دقيقة، كما أضاعت فرصاً للتواصل مع الجالية اليهودية المحلية.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كريستال بالاس يرفض تحرك ليفربول لضم إسماعيلا سار

الجناح السنغالي إسماعيلا سار (رويترز)
الجناح السنغالي إسماعيلا سار (رويترز)
TT
TT

كريستال بالاس يرفض تحرك ليفربول لضم إسماعيلا سار

الجناح السنغالي إسماعيلا سار (رويترز)
الجناح السنغالي إسماعيلا سار (رويترز)

رفض كريستال بالاس تحركاً أولياً من ليفربول للتعاقد مع الجناح السنغالي إسماعيلا سار، في ظل تمسك النادي اللندني باستمرار اللاعب وعدم رغبته في بيعه.

وبحسب The Athletic، ناقش ليفربول إمكانية التعاقد مع سار، البالغ 28 عاماً، ضمن بحثه عن جناح أيمن جديد، لكن المحادثات الاستكشافية لم تصل إلى مرحلة تقديم عرض رسمي، بعدما أبلغ بالاس النادي المنافس بعدم استعداده للتخلي عن اللاعب.

وجاء اهتمام ليفربول بسار بعد رفض برايتون عروضاً للتعاقد مع يانكوبا مينتيه، إذ رفض النادي عرضاً ثانياً بلغت قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، ما دفع ليفربول إلى دراسة خيارات أخرى في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن عرضاً استثنائياً فقط قد يدفع كريستال بالاس إلى تغيير موقفه، فيما لا يبدو ليفربول مستعداً لدفع مبلغ بهذا الحجم في ظل وجود أهداف أخرى على قائمته.

ويواصل ليفربول أيضاً اهتمامه ببرادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، رغم أن اللاعب يفضل اللعب على الجهة اليسرى.

وكان سار قد غاب عن المباراة الافتتاحية أمام إيفرتون، وسط تكهنات بشأن مستقبله، لكن المدرب بيير ساج أكد أن غيابه جاء بسبب الإصابة، مشيراً إلى أنه يتوقع استمرار الدولي السنغالي مع الفريق.

ويتمسك بالاس بسار بعد تألقه في الموسم الماضي، إذ كان هداف الفريق وأفضل لاعبيه، فضلاً عن أهميته الهجومية بفضل سرعته وانطلاقاته المباشرة وقدرته على التسجيل، ما يجعل تعويضه قبل إغلاق سوق الانتقالات مهمة صعبة.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا