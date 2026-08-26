الاتحاد الإيطالي يسحب دعمه لإنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا»

سحب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، دعمه لجياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، المقررة في مارس (آذار) 2027، في خطوة جديدة تزيد الضغوط على الرئيس الحالي قبل محاولته الفوز بولاية رابعة.

وحسب «رويترز»، أعلن الاتحاد الإيطالي قراره في ظل الخلافات المتصاعدة بشأن حوكمة «فيفا» والمبادرات الأخيرة المتعلقة بإدارة وتطوير المسابقات الدولية، مؤكداً أن موقفه يأتي متوافقاً بصورة كاملة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ورئيسه ألكسندر تشيفرين.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه إن القرار «يهدف إلى التعبير بوضوح وشفافية عن موقف الاتحاد الإيطالي، بالتوافق الكامل مع (يويفا) ورئيسه ألكسندر تشيفرين، تجاه المبادرات الأخيرة التي طرحها رئيس (فيفا) فيما يتعلق بحوكمة المسابقات الدولية وتطويرها».

وأكد جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي، أن بلاده ستواصل العمل إلى جانب «يويفا» والاتحادات الأوروبية الأخرى من أجل تعزيز نموذج لكرة القدم يقوم على الجدارة والتضامن والاستدامة ووضع الجماهير في صميم اللعبة، مشدداً على أهمية الحوار والاستماع وتقاسم المسؤولية في إدارة كرة القدم.

جياني إنفانتينو (أ.ب)

ويأتي التحول الإيطالي ضمن الضغوط المتزايدة على إنفانتينو، الذي يواجه معارضة من «يويفا» والاتحاد الآسيوي لكرة القدم و«كونكاكاف»، فيما ناقشت اتحادات قارية إمكانية إجراء تصويت لحجب الثقة عنه قبل الانتخابات المقبلة.

ولا يزال إنفانتينو، الذي يستعد للترشح لولاية رابعة، يحتفظ بدعم الاتحادين الأفريقي والأميركي الجنوبي، في وقت اتجه فيه إلى التواصل بصورة مباشرة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وسط تصاعد الخلاف مع عدد من الاتحادات القارية.

ويمثل الموقف الإيطالي ضربة جديدة لإنفانتينو، خصوصاً أنه يأتي عشية اجتماع مرتقب لقيادات «يويفا» ورؤساء معظم اتحاداتها الوطنية في موناكو، الخميس، لمناقشة التطورات المتعلقة بالعلاقة مع «فيفا» ومستقبل موقف الاتحاد الأوروبي من قيادته.