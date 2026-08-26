نيوكاسل يقترب من ضم نيكو غونزاليس لاعب مانشستر سيتي

توصّل نادي نيوكاسل الإنجليزي إلى اتفاق مع نادي مانشستر سيتي لضم لاعب الوسط نيكو غونزاليس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن نيوكاسل وافق على دفع 52 مليون جنيه إسترليني لمانشستر سيتي لضم اللاعب الإسباني.
وأضافت أن نيوكاسل ضم لاعبين أوروبيين فقط خلال الفترة الماضية، لكن النادي أدرك ضرورة ضم لاعبين لديهم خبرة في الدوري الإنجليزي بعد رحيل كل من برونو غيماريش وساندرو تونالي وأنتوني غوردون وكيران تريبير في الأشهر الماضية.
ولعب غونزاليس موسماً ونصف الموسم في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من بورتو البرتغالي، لكن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 24 عاماً يناسب الفئة العمرية التي يهتم بها نيوكاسل؛ حيث يمكنه التطور تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.
وسوف يكون غونزاليس رابع لاعب في خط وسط مانشستر سيتي يغادر الفريق، بعد رحيل كل من بيرناردو سيلفا، ورودري، وتياني رايندرز.