ماسترز يدعو إلى مرشح جديد لرئاسة الفيفا وإصلاح نظام الحوكمة

دعا ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، إلى ظهور مرشح جديد لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يكون قادراً على توحيد الاتحادات القارية، مطالباً في الوقت ذاته بإعادة النظر في نظام الحوكمة وصلاحيات رئيس الاتحاد الدولي.

وجاءت تصريحات ماسترز في خضم الاضطرابات المحيطة بقيادة جياني إنفانتينو، وبعد يوم من انتقاده خطة رئيس الفيفا، التي جرى التخلي عنها، لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، معتبراً أنها ضغط على «زر التدمير الذاتي».

وقال ماسترز للصحافيين، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، إن المرحلة الحالية تتطلب ظهور منافس جديد قبل الموعد النهائي للترشح لانتخابات رئاسة الفيفا المقررة في 18 مارس (آذار).

وأضاف: «أعتقد أن ما يجب أن يحدث الآن بوضوح هو ظهور مرشح آخر قبل الموعد النهائي، بعرض جديد ومختلف، نأمل أن يكون قادراً على توحيد الاتحادات القارية».

وشدد ماسترز على ضرورة أن تتضمن رؤية أي مرشح جديد إصلاحات تتعلق بالحوكمة، معتبراً أن الأحداث الأخيرة أظهرت الحاجة إلى إعادة تقييم طريقة إدارة العمل داخل الفيفا وتوزيع الصلاحيات.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بفرض الأوروبيين رؤيتهم على بقية مناطق العالم، لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية تستدعي مراجعة هياكل الحوكمة، إلى جانب دور رئيس الفيفا وحجم السلطة التي يتمتع بها.

وتواصلت وكالة «رويترز» مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على تعليق بشأن تصريحات ماسترز.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز أن المسابقة لم تفكر في استقطاب استثمارات من صناديق الاستثمار الخاصة على غرار الخطة التي طرحها إنفانتينو، حتى خلال الأزمة المالية التي صاحبت جائحة «كوفيد-19».

وقال: «حتى خلال جائحة كوفيد، عندما واجه الجميع مشكلات كبيرة، لم نفكر مطلقاً في حل من هذا النوع».

وأضاف أن نموذج الدوري الإنجليزي الممتاز يعمل بصورة جيدة، في ظل نجاح المسابقة في تسويق حقوق البث وحصتها القوية في السوق، ما يلغي الحاجة إلى اللجوء إلى استثمارات خارجية من هذا النوع.

وتطرق ماسترز أيضاً إلى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، الذي ينطلق الجمعة بمواجهة آرسنال حامل اللقب وكوفنتري سيتي الصاعد حديثاً، معتبراً أن المسابقة تدخل مرحلة انتقالية في ظل تغييرات واسعة.

ويشهد الموسم وجود تسعة مدربين جدد، إلى جانب رحيل عدد من أبرز الأسماء، يتقدمهم مدرب مانشستر سيتي السابق بيب غوارديولا، إضافة إلى لاعبين بارزين مثل محمد صلاح ورودري.

وقال ماسترز إن رحيل بعض الأسماء الكبيرة سيفتح الباب أمام ظهور نجوم جدد، مضيفاً: «هذه فرصة حقيقية لكي يبدو الدوري الإنجليزي الممتاز مختلفاً بعض الشيء هذا الموسم».

وتابع: «تنتهي حقبة وتبدأ أخرى جديدة. لا أحد يعرف تماماً الأسماء أو الشخصيات الكبيرة التي ستظهر، لكنها ستظهر بالتأكيد».