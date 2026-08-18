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الرياضة رياضة عالمية

نائب رئيس «فيفا» يسحب دعمه لإنفانتينو بعد إقالة لامور

رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
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نائب رئيس «فيفا» يسحب دعمه لإنفانتينو بعد إقالة لامور

رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)
رئيس الاتحاد المجري لكرة القدم شاندور تشاني (رويترز)

سحب عضو بارز في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» دعمه للرئيس جياني إنفانتينو، معتبراً أن إقالة المسؤول التنفيذي كيفن لامور كانت «القشة التي قصمت ظهر البعير».

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس «فيفا»، واطلعت عليها «بلومبرغ نيوز»، انتقد شاندور تشاني أيضاً الخطة المثيرة للجدل لفصل العمليات التجارية لـ«فيفا» ضمن صفقة تشارك فيها «جي بي مورغان تشيس»، إلى جانب ما وصفه بالطابع السياسي المفرط لكأس العالم.

وأُقيل لامور، الاثنين، من منصبه مديراً للعمليات في «فيفا»، بعد أسابيع من انتقاده خطط إنفانتينو لبيع حصة من الأنشطة التجارية، وفقاً لما أوردته «سكاي نيوز». وأكد متحدث باسم «فيفا» رحيله عن منصبه.

وقال تشاني في رسالته: «إن حقيقة أن إقالته جاءت نتيجة انتقاده للمبادرة المذكورة أعلاه، وهي مبادرة اعترفت أنت بنفسك في نهاية المطاف بأنها كانت خاطئة، تشير إلى أوجه قصور خطيرة في الحكم المهني والمعايير الأخلاقية والقيادة».

ويمثل قرار تشاني ضربة جديدة لإنفانتينو، الذي يواجه انتقادات من اتحادات وطنية أعضاء في «فيفا»، إلى جانب سياسيين. ويقود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي تنتمي إليه أغنى دوريات كرة القدم في العالم، التحركات الرامية إلى إبعاده عن منصبه.

ويدرس «يويفا»، الذي يضم بين أعضائه منتخبات خمسة من آخر ستة أبطال لكأس العالم للرجال، إمكانية مقاطعة كأس العالم وبطولات أخرى تابعة لـ«فيفا» في حال استمرار إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي.

ويُعد تشاني، الذي كان من الداعمين السابقين لإنفانتينو، واحداً من ثمانية نواب لرئيس «فيفا» في مجلس الاتحاد الدولي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في كرة القدم العالمية بين اجتماعات كونغرس «فيفا».

كما يرأس رجل الأعمال المجري الملياردير الاتحاد المجري لكرة القدم، ويشغل عضوية مجلس «فيفا» منذ عام 2017.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة لـ«فيفا» في مارس (آذار)، ويعتزم إنفانتينو الترشح لولاية جديدة مدتها أربع سنوات، ستكون الأخيرة التي يمكنه شغلها.

وكان الأمين العام لـ«فيفا» ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة قد جددوا دعمهم لرئاسة إنفانتينو عقب اجتماع طارئ عُقد في وقت سابق من الشهر الحالي.

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ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو في حفل خاص

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
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ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو في حفل خاص

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

قدّم ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، مدربه الجديد جوزيه مورينيو، في حفل خاص أُقيم بمقر النادي بالعاصمة مدريد، من دون حضور وسائل الإعلام.

واستقبل رئيس النادي فلورنتينو بيريز المدرب البرتغالي في مراسم اكتفى ريال مدريد بنشر صور منها عبر قناته التلفزيونية وموقعه الرسمي وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

ووجّه مورينيو رسالة إلى جماهير النادي بعد عودته، قال فيها: «أنا واحد منكم، ليس اليوم فقط، بل منذ ولايتي الأولى بين 2010 و2013. أنا دائماً معكم، فالعودة إلى ريال مدريد بمثابة العودة إلى بيتي».

وأعلن النادي أن مورينيو وقّع عقداً لمدة ثلاثة مواسم، يستمر حتى 30 يونيو (حزيران) 2029. وبعد مراسم التوقيع، تسلّم المدرب البرتغالي مجسماً لملعب الفريق وساعة، إضافة إلى قميص يحمل اسمه.

وتأتي عودة مورينيو في إطار تغييرات واسعة أجراها ريال مدريد، بعد موسمين لم ينجح خلالهما في تحقيق ألقاب بارزة. وتولى البرتغالي المهمة خلفاً لألفارو أربيلوا، في وقت عزّز فيه النادي صفوفه بعدد من الصفقات، من بينها مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا، ويان ديوماندي.

وكان ريال مدريد قد أعلن تعيين مورينيو في يونيو الماضي، قبل أن يبدأ المدرب مهامه رسمياً في يوليو (تموز)، بالتزامن مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويعود مورينيو بذلك إلى قيادة النادي الملكي في ولاية ثانية، بعد 13 عاماً على رحيله. وخلال فترته الأولى بين عامي 2010 و2013، قاد الفريق إلى التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

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الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا
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برشلونة يعلن تعاقده مع رودري حتى 2030

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
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برشلونة يعلن تعاقده مع رودري حتى 2030

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)
رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال حفل تقديمه (رويترز)

أعلن نادي برشلونة، الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع قائد المنتخب الإسباني رودري، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وقال النادي الكاتالوني في بيان رسمي إن مانشستر سيتي وبرشلونة توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديس، المعروف باسم «رودري»، على أن يرتبط لاعب الوسط المولود في مدريد بعقد مع «البلوغرانا» حتى 30 يونيو (حزيران) 2030.

رودري لاعب برشلونة الجديد يحمل قميصه خلال تقديمه في «سبوتيفاي كامب نو» (رويترز)

ويُعد رودري أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، وسبق له التتويج بكأس العالم مع المنتخب الإسباني، كما نال جائزة الكرة الذهبية عام 2024.

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برشلونة إسبانيا
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تحالف يضم بيزوس يستحوذ على نحو 40 % من أسهم ليفربول

الملياردير الأميركي جيف بيزوس (رويترز)
الملياردير الأميركي جيف بيزوس (رويترز)
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تحالف يضم بيزوس يستحوذ على نحو 40 % من أسهم ليفربول

الملياردير الأميركي جيف بيزوس (رويترز)
الملياردير الأميركي جيف بيزوس (رويترز)

استحوذ ائتلاف يضم مؤسس «أمازون»، الملياردير الأميركي جيف بيزوس، على حصة تقارب 40 في المائة من أسهم نادي ليفربول الإنجليزي.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى أن شركة «1892 هولدينغز» اشترت نحو ثلث أسهم النادي من مجموعة «فينواي سبورتس غروب»، المالكة لليفربول، قبل أن يكشف موقع «ذي أثلتيك» أن الحصة الفعلية تصل إلى نحو 38 في المائة.

ويتضمن الاتفاق أيضاً خياراً يتيح للائتلاف شراء حصة مسيطرة في النادي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، من دون وجود التزام رسمي بتفعيل هذا الخيار.

وكانت «فينواي سبورتس غروب» قد أعلنت الجمعة إبرام الاتفاق مع «1892 هولدينغز»، وهو ائتلاف يقوده رجل الأعمال البريطاني من أصول هندية أميت بهاتيا، ويضم إلى جانبه بيزوس وإدواردو سافيرين، أحد مؤسسي «فيسبوك».

ويحتل بيزوس المركز الرابع بين أغنى أثرياء العالم، بثروة تُقدّر بنحو 256 مليار دولار، فيما يمثل دخوله إلى ليفربول أول استثمار له في نادٍ رياضي، بعدما ارتبط اسمه سابقاً بمحاولات للاستحواذ على سياتل سيهوكس وواشنطن كوماندرز في دوري كرة القدم الأميركية.

أما بهاتيا، صهر الملياردير الهندي لاكشمي ميتال، فسبق أن أمضى 18 عاماً شريكاً في ملكية كوينز بارك رينجرز، قبل أن يبتعد عن النادي عقب الإعلان عن ارتباطه بالاستثمار الجديد في ليفربول.

وكانت «فينواي سبورتس غروب» قد استحوذت على ليفربول عام 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (406 ملايين دولار)، قبل أن تبيع قبل ثلاثة أعوام حصة أقلية تبلغ نحو 3 في المائة لشركة «داينستي إيكويتي» للاستثمار الرياضي.

رياضياً، يبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل الأحد، وسط تطلعات لتجاوز خيبة الموسم الماضي، بعدما أنهى البطولة في المركز الخامس.

وأدت النتائج المخيبة إلى إقالة المدرب الهولندي أرنه سلوت، بعد 12 شهراً فقط من قيادته الفريق إلى لقب الدوري في موسمه الأول خلفاً للألماني يورغن كلوب، قبل أن يتولى الإسباني أندوني إيراولا المهمة.

ومع استمرار سوق الانتقالات الصيفية لعدة أسابيع، قد يمنح الاستثمار الجديد إدارة النادي مساحة أكبر لدعم إيراولا وتعزيز صفوف الفريق.

وأنفق ليفربول حتى الآن نحو 94 مليون جنيه إسترليني (127 مليون دولار) للتعاقد مع الفرنسي جيريمي جاكيه والإسباني فيكتور مونيوس منذ نهاية الموسم الماضي.

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