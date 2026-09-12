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«أين ذهبت الإجابات؟»... الدنمارك تفتح جبهة جديدة ضد إنفانتينو

جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» (رويترز)
جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» (رويترز)
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«أين ذهبت الإجابات؟»... الدنمارك تفتح جبهة جديدة ضد إنفانتينو

جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» (رويترز)
جياني إنفانتينو رئيس «فيفا» (رويترز)

انتقلت معركة الاتحاد الدنماركي لكرة القدم مع جياني إنفانتينو إلى قلب أروقة «فيفا»، بعدما خرج رئيس الاتحاد، يسبر مولر، من اجتماع اللجنة القانونية للاتحاد الدولي، متهماً مسؤولي المنظمة بتجنب الإجابة عن أسئلة تتعلق بأحد أكثر مشروعاتها إثارة للجدل.

وحسب «رويترز»، فوجئ مولر بعدم إدراج مشروع «فيفا فورورد إنتربرايز» في جدول أعمال اللجنة، رغم ما أثاره من أزمة واسعة قبل سحبه. وكان المشروع يستهدف إدخال مستثمرين من القطاع الخاص إلى النشاط التجاري لمسابقات «فيفا»، بما فيها كأس العالم.

وقال مولر إنه حاول خلال الاجتماع الحصول على إجابات بشأن الإجراءات التي سبقت طرح المشروع، لكنه أكد أنه كان من «المستحيل» الحصول عليها، بعدما فضّل «فيفا» تأجيل المناقشة إلى اجتماع مجلسه في أكتوبر (تشرين الأول).

الأزمة لم تعد محصورة في المشروع نفسه. فالاتحاد الدنماركي أعلن فقدان الثقة في إنفانتينو، وتعهد بالعمل مع اتحادات أوروبية للبحث عن مرشح بديل في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في الرباط يوم 18 مارس (آذار) 2027. وتتسع دائرة المعارضة؛ إذ سحبت فرنسا والنمسا دعمهما لإنفانتينو، فيما ذكرت «رويترز» أن «يويفا» والاتحادين الآسيوي والكونكاكاف كانوا من بين الجهات التي طالبت بتغيير قيادة «فيفا» عقب أزمة المشروع. لكن إنفانتينو، وفق مصادر تحدثت للوكالة، لا يزال يحظى بدعم اتحادات يكفيه انتخابياً حتى الآن.

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أليغري يدعو دي بروين «لمزيد من الجهد»

ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنابولي (أ.ف.ب)
ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنابولي (أ.ف.ب)
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أليغري يدعو دي بروين «لمزيد من الجهد»

ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنابولي (أ.ف.ب)
ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنابولي (أ.ف.ب)

يدرك ماسيميليانو أليغري، المدير الفني لنابولي، أن فريقه مطالب بـ«تقديم المزيد» بعد خسارته في آخر ثلاث مباريات، مؤكداً أن الوقت الحالي «ليس للحديث وإنما للعمل».

ويستضيف نابولي فريق بولونيا، الأحد، بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، في محاولة لاستعادة توازنه بعد بداية صعبة للموسم، شهدت خسارته ثلاث مرات في آخر أربع مواجهات خاضها في جميع المسابقات.

وقال أليغري في تصريحات نقلها موقع «توتو نابوليا»، السبت: «غداً فرصتنا لبدء تحقيق الانتصارات على ملعبنا. لم نفعل ذلك حتى الآن، وليس هناك الكثير لقوله. نعرف وضعنا، ثلاث هزائم متتالية، وليس هناك الكثير للحديث عنه وإنما علينا العمل. أمامنا فرصة غداً لحصد ثلاث نقاط أمام بولونيا، الذي حقق نتيجة جيدة أمام ساسولو. إنه فريق منظم بشكل جيد وقوي من الناحية الفنية، لكن مباراة الغد مهمة للغاية بالنسبة لنا، وهذا أمر واضح للجميع».

ويغيب فرانك زامبو أنغويسا عن نابولي بسبب مشكلة عضلية، إلى جانب سكوت ماكتوميناي وماريانوتشي وجيوفاني، فيما تحسن موقف نوا لانغ وأصبح متاحاً للمشاركة بعد استبعاده من مباراة آرسنال في دوري أبطال أوروبا بسبب مخالفة انضباطية.

وأوضح أليغري: «الأمر بسيط للغاية، لا يوجد سوى طريق واحد. نحن الوحيدون القادرون على تغيير هذا الاتجاه، وليس الأمر وكأن أحداً سيمنحنا شيئاً. نحتاج إلى الهدوء وتحمل المسؤولية وإدراك أهمية المباراة. النتيجة هي الشيء الأهم؛ لأنها في النهاية ما يغير الحالة المزاجية للجميع، وبالتأكيد حالتنا أيضاً».

كما طالب أليغري النجم البلجيكي كيفين دي بروين بتقديم المزيد من الجهد، موضحاً: «أعتقد أنه يستطيع تقديم أداء أفضل. قدم أداءً جيداً مؤخراً، وأنا سعيد به مثل الجميع، لكن إذا لم يكن هذا كافياً، فعلينا جميعاً أن نقدم المزيد».

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الرياضة رياضة عالمية

مانشيني يدرس إمكانية ضم عدد من مزدوجي الجنسية لقائمة إيطاليا

روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (د.ب.أ)
روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (د.ب.أ)
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مانشيني يدرس إمكانية ضم عدد من مزدوجي الجنسية لقائمة إيطاليا

روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (د.ب.أ)
روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (د.ب.أ)

يستعد روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي لاستدعاء عدد من الوجوه الجديدة إلى قائمة الأزوري خلال مباراتي بلجيكا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية.

ويبدأ المنتخب الإيطالي حقبته الثانية تحت قيادة مانشيني بمواجهة بلجيكا في روما يوم 25 سبتمبر (أيلول)، قبل أن يحل ضيفاً على تركيا بقيادة المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا يوم 28 من الشهر نفسه، فيما يلتقي فرنسا في باريس يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول).

وذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، السبت، أن مانشيني تواصل بالفعل مع نحو 70 لاعباً لإبلاغهم بأنهم محل دراسة، على أن تضم القائمة النهائية نحو 30 لاعباً، ومن المقرر إعلانها يوم الجمعة 18 سبتمبر.

ويركز مانشيني في البداية على حسم موقف بعض اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، لتفادي إمكانية اختيارهم تمثيل منتخبات أخرى. ومن بين هؤلاء عيسى دومبيا لاعب سبورتنغ لشبونة، الذي ولد ونشأ في إيطاليا وخاض ثلاث مباريات مع منتخبها تحت 21 عاماً، لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول حتى الآن.

كما يحظى سامويلي إيناشيو، موهبة بوروسيا دورتموند البالغ 18 عاماً، باهتمام خاص؛ إذ سبق له خوض مباراة دولية واحدة مع إيطاليا في يونيو (حزيران) 2026، لكنها كانت ودية، ما يعني أنه لا يزال قادراً من الناحية القانونية على تغيير المنتخب الذي يمثله في مباراة رسمية، وسط اهتمام من البرازيل بضمه.

أما أليساندرو رومانو، الذي أتم عامه العشرين في يونيو الماضي، فقد ولد في سويسرا ومثل منتخبها في جميع الفئات السنية حتى تحت 20 عاماً، لكنه قرر قبل أيام قليلة تغيير ارتباطه الدولي واختيار تمثيل إيطاليا. ولفت لاعب وسط كالياري الأنظار بعدما سجل هدف فريقه الأول خلال الفوز على بارما في الدوري الإيطالي.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين قد يحصلون على فرصة مع المنتخب الأول بعد تألقهم في الدوري الإيطالي هذا الموسم ألفادجو سيسي لاعب ميلان، وماتيا ليبرالي لاعب كومو، وكونستانتينو فافاسولي لاعب نابولي، وسيموني لونتاني لاعب بارما، إلى جانب مايكل كايودي، الظهير الأيمن البالغ 22 عاماً والمحترف في برينتفورد.

ولا يزال هناك لاعبان آخران من أصحاب الأصول المزدوجة ضمن حسابات مانشيني، ولكن يغيب ماتيو بالما لاعب أودينيزي حالياً بسبب الإصابة، ولذلك لا يحتاج إلى حسم اختياره بين إيطاليا وألمانيا في الوقت الراهن. كما لم يحسم نيكولو تريزولدي، مهاجم كلوب بروج الذي سبق له تمثيل ألمانيا تحت 21 عاماً، موقفه، ويبدو أنه لن يتخذ قراره قبل بطولة أوروبا تحت 21 عاماً.

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أنطونيو يعود لكرة القدم الإنجليزية بالانضمام إلى واتفورد

ميكايل أنطونيو إلى واتفورد (نادي واتفورد)
ميكايل أنطونيو إلى واتفورد (نادي واتفورد)
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أنطونيو يعود لكرة القدم الإنجليزية بالانضمام إلى واتفورد

ميكايل أنطونيو إلى واتفورد (نادي واتفورد)
ميكايل أنطونيو إلى واتفورد (نادي واتفورد)

انضم ميكايل أنطونيو إلى نادي واتفورد في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد ليعود مهاجم وست هام يونايتد السابق إلى كرة القدم الإنجليزية.

وتعرض اللاعب (36 عاماً)، وهو أفضل هداف في تاريخ وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، لحادث سير خطير في ديسمبر (كانون الأول) 2024 عندما اصطدمت سيارته بشجرة وهو في طريقه إلى المنزل عائداً من التدريب. وأصيب بكسر في عظم الفخذ في 4 مواضع، ولم يلعب مع الفريق مجدداً.

ورحل أنطونيو عن وست هام في أغسطس (آب) 2025 بعد أن قرر النادي اللندني عدم تجديد عقده. وهبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن احتل المركز 18 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الموسم الماضي.

وانضم أنطونيو إلى السيلية القطري في مارس (آذار) وهو أول نادٍ ينضم إليه منذ خضوعه لجراحة عقب الحادث.

وقال أنطونيو في بيان، الجمعة: «هناك مجموعة رائعة من اللاعبين هنا... إنهم في كامل تركيزهم، ومستعدون لإظهار قدراتهم هذا الموسم».

وأضاف: «واتفورد نادٍ كبير، وأنا بصدد الانضمام إليه، وآمل في تحقيق النجاح والمساعدة بكل ما أستطيع».

وتابع: «سجلت بعض الأهداف في مرمى واتفورد! لذا آمل أن أتمكن من تسجيل بعض الأهداف لصالح واتفورد الآن عندما أكون في أفضل حالاتي».

ويحتل واتفورد المركز الثاني عشر في دوري الدرجة الأولى برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.

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