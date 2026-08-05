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الرياضة رياضة عالمية

روما يقترب من ضم الأرجنتيني مولينا

الأرجنتيني ناهويل مولينا يقترب من روما (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ناهويل مولينا يقترب من روما (أ.ف.ب)
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روما يقترب من ضم الأرجنتيني مولينا

الأرجنتيني ناهويل مولينا يقترب من روما (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ناهويل مولينا يقترب من روما (أ.ف.ب)

أصبح فريق روما الإيطالي لكرة القدم على أعتاب التوصل لاتفاق نهائي مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل ضم ناهويل مولينا، حسبما أفادت به تقارير إخبارية، الأربعاء.

وذكرت شبكة «سبورت ميدياست» الإخبارية، على لسان الصحافي الموثوق «فابريزيو رومانو» أن قيمة الصفقة الإجمالية تبلغ 18 مليون يورو، براتب سنوي قدره 2.7 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يصل اللاعب الأرجنتيني الدولي إلى العاصمة الإيطالية روما خلال الـ24 ساعة المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية، لينضم بعدها إلى زملائه الجدد في معسكرهم التدريبي التحضيري للموسم الجديد في ويلز.

من جانبها، كشفت شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية في نسختها الإيطالية أن خزينة روما سوف تتكبد 13 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو كإضافات.

وبالنظر إلى أن عقده الحالي مع أتلتيكو مدريد سوف ينتهي في يونيو (حزيران) 2027، فإن التكلفة كانت أقل بكثير مما كان متوقعاً للاعب وصل إلى نهائي كأس العالم مع منتخب بلاده.

ويمثل هذا عودة مولينا إلى الدوري الإيطالي، حيث سبق له اللعب مع أودينيزي بين عامي 2020 و2022، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون يورو.

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الرياضة كرة القدم روما إيطاليا

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