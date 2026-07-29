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الرياضة رياضة عالمية

بوكتينيو يجري مفاوضات لتمديد عقده مع المنتخب الأميركي

ماوريسيو بوكتينيو (د.ب.أ)
ماوريسيو بوكتينيو (د.ب.أ)
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بوكتينيو يجري مفاوضات لتمديد عقده مع المنتخب الأميركي

ماوريسيو بوكتينيو (د.ب.أ)
ماوريسيو بوكتينيو (د.ب.أ)

يجري الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة، مفاوضات من أجل تجديد عقده مع المنتخب الأميركي لكرة القدم، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء.

وكان بوكتينيو تم تعيينه مديراً فنياً للمنتخب الأميركي في سبتمبر (أيلول) عام 2024 بعقد يمتد حتى كأس العالم 2026، التي اختتمت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقاد بوكتينيو المنتخب الأميركي للصعود إلى دور الـ16 في المونديال المنصرم، وذلك بعد تأهله للأدوار الإقصائية عقب تصدره ترتيب مجموعته في الدور الأول.

ويستمتع المدرب السابق لأندية ساوثهامبتون وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزية بتدريب المنتخبات الوطنية، حيث كشفت شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية، عبر مصادر لها، أنه لا ينوي العودة إلى تدريب الأندية في الوقت الحالي.

وكشف التقرير الذي نشرته «سكاي سبورتس» على موقعها الإلكتروني الرسمي أن هناك مفاوضات الآن من أجل تمديد العقد بما يضمن بقاء بوكتينيو على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأميركي حتى كأس العالم المقبلة عام 2030.

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