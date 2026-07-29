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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يكشف عن شعار جديد لقمصان المنتخبات

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يكشف عن شعار جديد لقمصان المنتخبات (الاتحاد الفرنسي)
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يكشف عن شعار جديد لقمصان المنتخبات (الاتحاد الفرنسي)
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الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يكشف عن شعار جديد لقمصان المنتخبات

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يكشف عن شعار جديد لقمصان المنتخبات (الاتحاد الفرنسي)
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يكشف عن شعار جديد لقمصان المنتخبات (الاتحاد الفرنسي)

يشهد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تغييرات جذرية في الوقت الحالي، فبعد الإعلان الرسمي عن تعيين زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب، كشف الاتحاد عن الشعار الجديد للفريق، في إشارة واضحة لبداية عهد جديد.

وبداخل الإطار السداسي للشعار، يتمحور الديك الذهبي الشهير، وبالطبع مع وجود النجمتين اللتين ترمزان لفوز المنتخب ببطولتي كأس العالم عامي 1998 و2018، وتظهر كلمة فرنسا أسفل الديك.

ويحتفظ الاتحاد الفرنسي برموزه التاريخية، ونقلت صحيفة «فوت ميركاتو» عن الاتحاد الفرنسي تأكيده على أنه «من خلال شعار جديد، وهوية بصرية معاد تصميمها، ولغة رسومية موحدة لجميع المنتخبات الوطنية، يعتزم الاتحاد دعم دخول المنتخبات مرحلة رياضية جديدة، مع التأكيد على جذورها التاريخية، وهويتها المشتركة».

وأضافت أن التطور يأتي مع بداية حقبة جديدة للمنتخبات الوطنية الفرنسية، فبعد الإعلان عن تعيين زين الدين زيدان مدرباً جديداً لمنتخب الرجال، لمدة 4 سنوات قادمة، يستعد الاتحاد أيضاً للأحداث الكبرى القادمة للمنتخبات الأخرى، وأبرزها كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل.

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كرة القدم رياضة فرنسا

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