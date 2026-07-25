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الرياضة رياضة عالمية

إصابة ماريو جيلا تثير القلق في ميلان... وأموريم: ليست خطيرة

ماريو جيلا (الشرق الأوسط)
ماريو جيلا (الشرق الأوسط)
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إصابة ماريو جيلا تثير القلق في ميلان... وأموريم: ليست خطيرة

ماريو جيلا (الشرق الأوسط)
ماريو جيلا (الشرق الأوسط)

حقق فريق ميلان الإيطالي تعادلا بنتيجة 2 / 2 أمام سلتيك الاسكتلندي في أول مباراة ودية رسمية له مع انطلاق فترة التحضيرات الصيفية، السبت، ولكن هناك مخاوف بشأن المدافع الجديد ماريو جيلا، الذي اضطر للخروج بعد 22 دقيقة فقط من أول مشاركة له مع الفريق.

وتأخر ميلان بهدفين في الشوط الأول من مباراته الودية قبل الموسم في سلتيك بارك، لكن تم إنقاذه بفضل ثنائية من الموهبة الشابة فرانشيسكو كاماردا، الذي سجل كلا الهدفين في غضون سبع دقائق من دخوله.

ويعد أكبر ما يقلق ميلان بعد مباراته الودية ضد سلتيك هو الإصابة التي أجبرت جيلا على الخروج في الدقيقة 67، وانضم قلب الدفاع إلى

الفريق قبل أسبوعين فقط، قادما من لاتسيو مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز. وكانت هذه أول مشاركة رسمية له بقميص ميلان.

وبحسب التقارير الأولية من صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، شعر جيلا بألم في عضلات الفخذ الأمامية لساقه اليمنى، وطلب استبداله. وتم استبداله بفاليري فلاديميروف.

وقد طمأن المدرب البرتغالي روبن أموريم الجميع بشأن إصابة جيلا قائلا عقب نهاية المباراة: "لقد شعر بشيء ما، لكنني لا أعتقد أنه أمر خطير. آمل وأعتقد أنه سيتعافى قريبا".

 

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