فيوري يجبر فاخ على الانسحاب قبل نزاله المرتقب أمام جوشوا

أجبر تايسون فيوري، بطل العالم السابق في وزن الثقيل، البولندي ماريوس فاخ على الانسحاب من نزالٍ أُقيمَ الجمعة؛ استعداداً لمواجهته المرتقبة هذا العام مع مواطنه البريطاني أنتوني جوشوا.

ولم يُبثّ النزال، الذي أقيم في تايلاند، على التلفزيون، لكنه سيُعرَض في برنامج تلفزيون الواقع «آت هوم ويذ ذي فيوريز» على منصة «نتفليكس».

وحضر نحو 1500 مشجع الحدث الذي أُقيم في ملعب «ماكس مواي تاي» في باتايا.

وكان فاخ قد خسر 7 مرات في آخِر 10 نزالات خاضها، ولم يتمكن المُلاكم البالغ عمره 46 عاماً من مواصلة النزال في بداية الجولة الثامنة. وفاز فيوري، الذي سيبلغ 38 عاماً في أغسطس (آب) المقبل، في 36 نزالاً احترافياً، وتكبّد هزيمتين فقط جاءتا أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في عام 2024.

ومن المقرر أن يواجه جوشوا، وهو أيضاً بطل عالم سابق في وزن الثقيل، المُلاكم الألباني كريستيان برينغا في السعودية، السبت.