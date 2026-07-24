لماذا يعتمد تشيلسي على خريجي أكاديمية مانشستر سيتي؟

لم يقتصر الأمر على خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 2020، بل شهد الفريق في تلك الليلة لمحة عن مستقبله القادم داخل صفوف الفريق المنافس، لدرجة أن قائمة الفريق الأول لتشيلسي في الموسم الجديد قد تضم لاعبين تخرجوا من أكاديمية مانشستر سيتي للناشئين يصل عددهم لضعف اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية تشيلسي للناشئين! وكان أحدث المنضمين هو مورغان روجرز، في صفقة جعلته أغلى لاعب بريطاني في التاريخ، وصاحب الرقم القياسي لأغلى صفقة في تاريخ تشيلسي بـ117 مليون جنيه استرليني، والذي سجل هدفاً في مرمى فريق تشيلسي تحت 18 عاماً في تلك الليلة قبل ست سنوات. كما سجل كول بالمر، زميله في أكاديمية مانشستر سيتي، هدفاً في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانت جورج بارك، بينما كان ليام ديلاب هو من يقود خط هجوم مانشستر سيتي.

بالإضافة إلى ذلك، تضم قائمة «البلوز»، بقيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو، كلاً من روميو لافيا، وجيمي غيتنز، وتوسين أدارابيويو، وجميعهم من خريجي أكاديمية مانشستر سيتي للناشئين. وإلى جانب روجرز، وبالمر، وديلاب، يُمثل هؤلاء اللاعبون الستة -حسب نزار كينسيلا على موقع «بي بي سي»- ما يقارب 300 مليون جنيه استرليني من رسوم الانتقالات التي دفعها تشيلسي منذ عام 2023. وعلى النقيض، يضم فريق ألونسو الأول ثلاثة لاعبين فقط بشكل دائم من خريجي أكاديمية كوبام التابعة لتشيلسي: ليفي كولويل، الذي شارك في تلك المباراة التي انتهت بخسارة تشيلسي، والقائد ريس جيمس، والمدافع جوش أتشيمبونغ. لا يزال تريفوه تشالوباه لاعباً في تشيلسي، لكنه في مفاوضات متقدمة للانتقال إلى نادي كومو الإيطالي.

أدارابيويو خريج أكاديمية سيتي (يسار) يتألق في خط دفاع تشيلسي ويعرف طريق الشباك (رويترز)

في الواقع هناك عدة أسباب وراء اهتمام تشيلسي باللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية مانشستر سيتي للناشئين، أحدها هو نجاح بالمر، الذي انتقل من مانشستر سيتي لتشيلسي في عام 2023 مقابل 40 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى 2.5 مليون جنيه استرليني كإضافات مالية، وأصبح أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز. قال أحد المطلعين على الأمر لـ«بي بي سي» إن أي شخص قادم من مانشستر سيتي «يعرف ما هو النجاح». ومن العوامل الأخرى جو شيلدز، الذي عمل في قسم استقطاب المواهب بأكاديمية مانشستر سيتي، ويشارك الآن في استقطاب المواهب الشابة إلى تشيلسي. كما تضم أندية أخرى موظفين سابقين من مانشستر سيتي، بما في ذلك مانشستر يونايتد الذي يوجد فيه الآن المسؤولان البارزان عمر برادة وجيسون ويلكوكس.

في الوقت نفسه، تُشجع الأندية على بيع اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمياتها للناشئين، لأن رسوم الانتقال تُسجل كربح صافٍ في الحسابات المتعلقة بقواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويُعد بيع تشيلسي لتيريكي جورج إلى إيفرتون هذا الصيف مثالاً على ذلك. وقد أقرّ المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، جوسيب غوارديولا، بصعوبة منح خريجي أكاديمية الناشئين فرصاً في فريق ينافس باستمرار على الألقاب، والبطولات الكبرى. وبينما اعتُبر لاعبون مثل روجرز غير جاهزين للعب مع الفريق الأول، عُرضت عقود وأدوار في الفريق على لاعبين آخرين، بمن فيهم بالمر وجادون سانشو، لكنهم اختاروا مواصلة تطوير أنفسهم في مكان آخر.

وفي تشيلسي، اضطر النادي لبيع بعض اللاعبين الصاعدين من أكاديمية الناشئين لديه تحت إدارة رومان أبراموفيتش، ثم تحت إدارة تود بوهلي وكليرليك كابيتال منذ عام 2022، وذلك لموازنة الإنفاق الكبير على التعاقدات الجديدة. لطالما نظر تشيلسي إلى صفوف مانشستر سيتي بحثاً عن بيئة مناسبة للمواهب الشابة. ويضم النادي عدداً من أعضاء الجهاز الفني السابقين لمانشستر سيتي، بمن فيهم مدرب الفريق الأول كالوم مكفارلين، ومدير أكاديمية الناشئين غلين فان دير كران، الذي تم تصعيده للفريق الأول مؤخراً. كما شغل توم غليك، المدير التنفيذي السابق لمانشستر سيتي، منصب رئيس الأعمال في تشيلسي لفترة وجيزة، بينما عمل المدير الفني السابق لتشيلسي إنزو ماريسكا، وعدد من أعضاء جهازه التدريبي في مانشستر سيتي. وقد عاد ماريسكا لاحقاً إلى مانشستر سيتي.

هناك روابط أخرى بين أكاديمية مانشستر سيتي وتشيلسي، فقد كان جيمس ماكاتي وسي جيه إيغان-رايلي، اللذان شاركا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب عام 2020، هدفاً سابقاً لنادي ستراسبورغ الفرنسي، المملوك لشركة «بلوكو»، وهي الشركة الأم لتشيلسي. وأبدى تشيلسي اهتماماً أيضاً بلاعب أكاديميته السابق مايكل أوليسيه، الذي لعب لفترة في مانشستر سيتي، قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ، كما بحث سابقاً إمكانية التعاقد مع المدافع نيكو أورايلي.

ليام ديلاب كان أحد الموهوبين في أكاديمية مانشستر سيتي للناشئين قبل أن يستقر في تشيلسي (رويترز)

تأثير مانشستر سيتي على تشيلسي يمتد أبعد من ذلك

أنهى تشيلسي الموسم الماضي دون أي لقب، محتلاً المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فرق أكاديميته للناشئين فازت بلقبي الدوري، والكأس. يُبرز هذا جودة المواهب الصاعدة تحت قيادة شيلدز وفان دير كران، مع استمرار مدير تطوير المواهب جاك فرانسيس في منصبه، مع دخوله عامه السادس عشر في النادي. وقد سبق أن قاد أكاديمية «كوبام» كل من نيل باث، وجيم فريزر، اللذين بنيا نظاماً مكن تشيلسي من الفوز بخمسة ألقاب متتالية في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، بما في ذلك ثلاثة انتصارات متتالية على مانشستر سيتي، مُعادلاً بذلك الرقم القياسي الذي حققه فريق «أشبال بيسبي» لمانشستر يونايتد في خمسينات القرن الماضي. علاوة على ذلك، فاز تشيلسي بدوري أبطال أوروبا للشباب عامي 2015 و2016، ولا يزال النادي الإنجليزي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز. مع ذلك، تعرض تشيلسي لعقوبة المنع من إبرام صفقات جديدة في عام 2019 بسبب مخالفات تتعلق باستقطاب اللاعبين الشباب، ويخضع حالياً لقيود على تسجيل لاعبي أكاديميات الناشئين نتيجةً لمخالفات سابقة تعود إلى عهد أبراموفيتش. ساهمت هذه العقوبة في خلق فرص للاعبين من أمثال تامي أبراهام، وماسون ماونت، وفيكايو توموري، وكالوم هودسون-أودوي، وروبن لوفتوس-تشيك، وأندرياس كريستنسن، وريس جيمس، لكي يثبتوا أنفسهم، ويرسخوا أقدامهم مع الفريق الأول تحت قيادة فرانك لامبارد.

كانت تلك أياماً ذهبية لأكاديمية تشيلسي للناشئين، لكن مانشستر سيتي كان يتوسع بسرعة تحت ملكية أبوظبي، ويستثمر بكثافة في تطوير المواهب الشابة، وهو مجال مستثنى من قيود الإنفاق المالي. كانت هيمنة الأكاديميتين واضحة لدرجة وجود اتفاق غير رسمي بينهما على عدم التعاقد مع لاعبين من بعضهما البعض، وهو ما ساعد على تجنب الأجور المرتفعة، ورسوم الانتقالات الباهظة على مستوى الشباب. لكن هذا الاتفاق قد انتهى في وقت لاحق. كما بدأ مانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال موجة جديدة من الاستثمار في أكاديمياتهم للناشئين بعد أن جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التعاقد مع لاعبين أجانب دون سن 18 عاماً أمراً مستحيلاً.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول تعاقد مع ريو نغوموها، لاعب منتخب إنجلترا للشباب حالياً، من تشيلسي عام 2024، وهو ما جعل تشيلسي يفرض بعد ذلك قيوداً على حضور كشافي المواهب الشبابية من عدد من الأندية المنافسة للمباريات.

وبينما كان تشيلسي يعمل تحت إدارة جديدة، كان باث يطور استراتيجية جديدة. لكن بعد رحيل فريزر عن النادي إثر خلاف مع شخصيات بارزة، غادر باث أيضاً، وانتقل موظفون سابقون في مانشستر سيتي إلى مناصب عليا في الأكاديمية.

تألق كول بالمر في صفوف مانشستر سيتي وفاز معه بالعديد من الالقاب (د.ب.أ)

أثار هذا التحول دهشة الكثيرين في أوساط أكاديميات الناشئين لكرة القدم، حيث لا تزال تُروى قصص عن منافسات شرسة بين الناديين، ومواجهات حامية خلف الكواليس، واحتفالات صاخبة بعد الانتصارات في الفئات العمرية الأصغر. وقد نشأت منافسة حقيقية بين أنظمة الأكاديميتين المهيمنتين في الشمال والجنوب على مدى العقد الماضي.

وعند سؤاله عن هذه المنافسة في عام 2025، قال ديلاب: «كنا نكره بعضنا البعض في المباريات. لكننا جميعاً الآن نتحلى بالشجاعة الكافية لنصبح أصدقاء خارج الملعب. كنت ألعب ضد ليفي (كولويل) كل عام. لقد كانت معركة رائعة. هناك الكثير من المباريات التي يصعب تذكرها، لكننا (مانشستر سيتي) فزنا عليهم في نهائي كأس الشباب (عام 2020)».

ومنذ ذلك الحين، طرأت تغييرات جوهرية على طريقة التدريب في تشيلسي. فقد انضم عدد كبير من الموظفين الجدد، واضطر من بقوا في النادي إلى التكيف مع الأوضاع الجديدة. أمضى غاريث تايلور، مدرب فريق ليفربول للسيدات، تسع سنوات في أكاديمية مانشستر سيتي للناشئين، ويتذكر كيف ساهم رودولفو بوريل، مدرب برشلونة السابق، في ترسيخ فلسفة تدريبية مستوحاة من يوهان كرويف، وغوارديولا.

وصف تايلور ديلاب بأنه لاعب يتمتع بحماسٍ كبير، وروغرز بأنه لاعب ممتاز ومتواضع للغاية، وبالمر بأنه لاعب كان يُراوغ خصومه ببراعة، ويسيطر على مجريات اللعب دون أن يشعر بالتوتر. وقال تايلور: «لقد وضعنا أسلوب لعب واضحاً للغاية. من فرق تحت 11 و12 عاماً، وصولاً إلى فريق تحت 23 عاماً، كان من الواضح تماماً التناغم بين طريقة لعبنا، وهويتنا، وأسلوبنا». لقد أحدثت هذه الثورة، المستوحاة من نموذج مانشستر سيتي، تأثيراً كبيراً على كلٍ من الفريق الأول وفريق الشباب في «ستامفورد بريدج». والآن يأمل تشيلسي، مع انضمام ألونسو، أن يُثمر هذا النهج المزيد من النجاح.