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الرياضة رياضة عالمية

أستون فيلا يعلن تعاقده مع غارناتشو

غارناتشو يحمل قميص ناديه الجديد بعد توقيع العقد (موقع نادي أستون فيلا)
غارناتشو يحمل قميص ناديه الجديد بعد توقيع العقد (موقع نادي أستون فيلا)
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أستون فيلا يعلن تعاقده مع غارناتشو

غارناتشو يحمل قميص ناديه الجديد بعد توقيع العقد (موقع نادي أستون فيلا)
غارناتشو يحمل قميص ناديه الجديد بعد توقيع العقد (موقع نادي أستون فيلا)

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الخميس، عن تعاقده مع الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، ليصبح ثالث لاعب ينضم إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الموقع الرسمي لأستون فيلا أن اللاعب الأرجنتيني الدولي وقع عقداً لمدة عام على سبيل الإعارة من تشيلسي.

وأوضح أستون فيلا أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 17 في أستون فيلا، وهو الرقم الذي ارتداه خلال فترة لعبه في مانشستر يونايتد.

كما ارتدى غارناتشو الرقم ذاته خلال لعبه مع المنتخب الأرجنتيني في ثماني مباريات دولية.

وكان أستون فيلا قد تعاقد مع الثنائي، السويسري يوهان مانزامبي من فرايبورغ الألماني، والبرازيلي جواو غوميز من وولفرهامبتون الإنجليزي.

وذكرت «وكالة الأنباء البريطانية» أن هناك بنداً ملزماً بأن يصبح هذا الانتقال دائماً في العام المقبل، في حال استيفاء معايير معينة.

وفي أوائل يوليو (تموز) الحالي تقرر مغادرة غارناتشو لفريق تشيلسي، وذلك بعدما علم بأنه قد لا يحصل على الوقت اللازم للمشاركة تحت قيادة المدير الفني الجديد تشابي ألونسو.

وسجل غارناتشو ثمانية أهداف في 43 مباراة مع تشيلسي في كل البطولات الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في تقديم نفسه بشكل جيد للجماهير منذ انضمامه قادماً من مانشستر يونايتد.

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