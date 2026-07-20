«أستون فيلا» يعزز صفوفه بالبرازيلي غوميز

أعلن ناديا أستون فيلا و​ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزيان، اليوم الاثنين، انتقال لاعب الوسط جواو غوميز من «واندرارز» إلى «فيلا». وذكرت وسائل إعلام ‌برازيلية أن ‌اللاعب الدولي ​انضم ‌إلى ⁠صفوف أستون ​فيلا، المنافس ⁠في «الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم»، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (45.79 مليون دولار)، ⁠بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه ‌إسترليني ‌أخرى في ​صورة ‌مكافآت.

وخاض اللاعب (25 عاماً) ‌41 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي مع ولفرهامبتون، الذي هبط ‌لدوري الدرجة الثانية، بعدما احتل المركز الأخير في ⁠«الدوري ⁠الإنجليزي الممتاز».

وانضم غوميز إلى ولفرهامبتون قادماً من «فلامنغو» البرازيلي في عام 2023، وخاض 130 مباراة مع الفريق سجل خلالها 8 أهداف.