«أستون فيلا» يعزز صفوفه بالبرازيلي غوميز

أعلن ناديا أستون فيلا وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزيان، اليوم الاثنين، انتقال لاعب الوسط جواو غوميز من «واندرارز» إلى «فيلا». وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن اللاعب الدولي انضم إلى صفوف أستون فيلا، المنافس في «الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم»، مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (45.79 مليون دولار)، بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني أخرى في صورة مكافآت.
وخاض اللاعب (25 عاماً) 41 مباراة في كل المسابقات الموسم الماضي مع ولفرهامبتون، الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، بعدما احتل المركز الأخير في «الدوري الإنجليزي الممتاز».
وانضم غوميز إلى ولفرهامبتون قادماً من «فلامنغو» البرازيلي في عام 2023، وخاض 130 مباراة مع الفريق سجل خلالها 8 أهداف.