غوتزه: كنت قريباً من الانتقال إلى ليفربول

كشف ماريو غوتزه، الفائز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني لكرة القدم، عن أنه كان قريباً من الانتقال إلى فريق ليفربول، والعودة إلى العمل مع المدرب يورغن كلوب قبل 10 سنوات، مؤكداً أنه يشعر بـ«الندم بنسبة 100 في المائة» على عدم إتمام الصفقة والانتقال إلى ملعب «أنفيلد».

وقال غوتزه في مقابلة مع موقع «The Athletic» إن عودته إلى بوروسيا دورتموند بعد ثلاث سنوات قضاها مع بايرن ميونيخ «لم تكن الفكرة الصحيحة»، موضحاً أنه رفض الانتقال إلى ليفربول لأنه كان يرى أن النادي الإنجليزي في ذلك الوقت ليس بالمستوى المطلوب.

وأوضح أنه اختار العودة إلى دورتموند عام 2016 «لأن الفريق كان قد قدم أفضل موسم في تاريخه».

وأضاف: «كان توماس توخيل هو المدرب. لقد حصدوا أكبر عدد من النقاط في موسم واحد في (بوندسليغا). فكرت: حسناً، أنا أعرف الأجواء هناك. لديهم فريق جيد. ربما نستطيع منافسة بايرن ميونيخ». وعند الحديث عن ليفربول، الذي تولى كلوب تدريبه في خريف عام 2015 بعد سبع سنوات قضاها في دورتموند، وهي الفترة التي ظهر خلالها غوتزه مع الفريق الأول، قال اللاعب الألماني: «كان الانتقال إلى ليفربول قريباً. كان كلوب هناك، وكنت في ليفربول لزيارته».

وأضاف: «أعجبتني فكرة الذهاب إلى العمل معه كثيراً، لكن النادي كان يمر بوضع غير جيد في ذلك الوقت. كانوا يشاركون في الدوري الأوروبي، بينما كنت قادماً من بايرن ميونيخ، بعد الفوز بكأس العالم، واللعب دائماً في دوري أبطال أوروبا، والوصول باستمرار إلى الدور قبل النهائي، وكانت هذه هي توقعاتي».

وتابع: «لم أفهم في ذلك الوقت أن بعض الأمور تحتاج إلى وقت. من السهل بالطبع أن تنظر إلى الماضي الآن، لكن هذا كان درساً تعلمته».

وقال إنه يشعر الآن «بالندم بنسبة 100في المائة» على عدم الانتقال إلى ليفربول، موضحاً: «ثم أحاول أن أفهم: هل كان الأمر يتعلق بالنادي، أم كان يتعلق بكلوب الذي جعلني اللاعب والشخص الذي كنت عليه في دورتموند؟ عندما أنظر إلى الأمر الآن، أجد أنه كان له تأثير كبير جداً عليَّ وعلى النادي».

وسجل غوتزه هدف فوز ألمانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، ويلعب حالياً مع آينتراخت فرانكفورت، وأشاد بمدربه السابق يورغن كلوب، الذي يستعد لتولي قيادة المنتخب الألماني. وقال غوتزه: «ما يفهمه كلوب، وما قد لا يفهمه معظم المدربين، هو كيفية إدارة الأشخاص».

وأضاف: «إدارة اللاعبين، والتعامل مع التوقعات، وتجميع الأشخاص على أنهم فريق واحد، لقد فهم ذلك بطريقة مثالية. يمكنه أن يكون حازماً جداً بشأن ما يريده وما يطلبه، ولهذا السبب حقق هذا النجاح الكبير».