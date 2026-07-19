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غوتزه: كنت قريباً من الانتقال إلى ليفربول

ماريو غوتزه (د.ب.أ)
ماريو غوتزه (د.ب.أ)
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غوتزه: كنت قريباً من الانتقال إلى ليفربول

ماريو غوتزه (د.ب.أ)
ماريو غوتزه (د.ب.أ)

كشف ماريو غوتزه، الفائز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني لكرة القدم، عن أنه كان قريباً من الانتقال إلى فريق ليفربول، والعودة إلى العمل مع المدرب يورغن كلوب قبل 10 سنوات، مؤكداً أنه يشعر بـ«الندم بنسبة 100 في المائة» على عدم إتمام الصفقة والانتقال إلى ملعب «أنفيلد».

وقال غوتزه في مقابلة مع موقع «The Athletic» إن عودته إلى بوروسيا دورتموند بعد ثلاث سنوات قضاها مع بايرن ميونيخ «لم تكن الفكرة الصحيحة»، موضحاً أنه رفض الانتقال إلى ليفربول لأنه كان يرى أن النادي الإنجليزي في ذلك الوقت ليس بالمستوى المطلوب.

وأوضح أنه اختار العودة إلى دورتموند عام 2016 «لأن الفريق كان قد قدم أفضل موسم في تاريخه».

وأضاف: «كان توماس توخيل هو المدرب. لقد حصدوا أكبر عدد من النقاط في موسم واحد في (بوندسليغا). فكرت: حسناً، أنا أعرف الأجواء هناك. لديهم فريق جيد. ربما نستطيع منافسة بايرن ميونيخ». وعند الحديث عن ليفربول، الذي تولى كلوب تدريبه في خريف عام 2015 بعد سبع سنوات قضاها في دورتموند، وهي الفترة التي ظهر خلالها غوتزه مع الفريق الأول، قال اللاعب الألماني: «كان الانتقال إلى ليفربول قريباً. كان كلوب هناك، وكنت في ليفربول لزيارته».

وأضاف: «أعجبتني فكرة الذهاب إلى العمل معه كثيراً، لكن النادي كان يمر بوضع غير جيد في ذلك الوقت. كانوا يشاركون في الدوري الأوروبي، بينما كنت قادماً من بايرن ميونيخ، بعد الفوز بكأس العالم، واللعب دائماً في دوري أبطال أوروبا، والوصول باستمرار إلى الدور قبل النهائي، وكانت هذه هي توقعاتي».

وتابع: «لم أفهم في ذلك الوقت أن بعض الأمور تحتاج إلى وقت. من السهل بالطبع أن تنظر إلى الماضي الآن، لكن هذا كان درساً تعلمته».

وقال إنه يشعر الآن «بالندم بنسبة 100في المائة» على عدم الانتقال إلى ليفربول، موضحاً: «ثم أحاول أن أفهم: هل كان الأمر يتعلق بالنادي، أم كان يتعلق بكلوب الذي جعلني اللاعب والشخص الذي كنت عليه في دورتموند؟ عندما أنظر إلى الأمر الآن، أجد أنه كان له تأثير كبير جداً عليَّ وعلى النادي».

وسجل غوتزه هدف فوز ألمانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، ويلعب حالياً مع آينتراخت فرانكفورت، وأشاد بمدربه السابق يورغن كلوب، الذي يستعد لتولي قيادة المنتخب الألماني. وقال غوتزه: «ما يفهمه كلوب، وما قد لا يفهمه معظم المدربين، هو كيفية إدارة الأشخاص».

وأضاف: «إدارة اللاعبين، والتعامل مع التوقعات، وتجميع الأشخاص على أنهم فريق واحد، لقد فهم ذلك بطريقة مثالية. يمكنه أن يكون حازماً جداً بشأن ما يريده وما يطلبه، ولهذا السبب حقق هذا النجاح الكبير».

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أسكرين يعتزل المصارعة بعد خسارته في نزال العودة

بن أسكرين (رويترز)
بن أسكرين (رويترز)
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أسكرين يعتزل المصارعة بعد خسارته في نزال العودة

بن أسكرين (رويترز)
بن أسكرين (رويترز)

أعلن بن أسكرين المصارع الأولمبي والمنافس السابق في بطولة «يو إف سي» للفنون القتالية المختلطة اعتزاله منافسات المصارعة بعد خسارته أمام بلال محمد، بطل «يو إف سي» السابق في وزن الوسط بحلبة «يو دبليو-ميلووكي بانثر أرينا»، أمس السبت.

وكان هذا النزال، الذي نظمته مؤسسة «ريال أميركان فريستايل»، بمثابة عودة استثنائية لأسكرين الذي خضع لعملية زرع رئتين بعد معاناة من التهاب رئوي هدد حياته العام الماضي.

وصرح أسكرين سابقاً بأنه قضى نحو 40 يوماً في غيبوبة وفقد قدراً كبيراً من وزنه خلال فترة تعافيه.

ورغم تقييد قدرته على ممارسة أنشطته البدنية المعتادة، عاد أسكرين المتوج بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات مرتين، والذي شارك في أولمبياد 2008 إلى حلبة المصارعة في عيد ميلاده الثاني والأربعين، فيما وصفه بأنه سيكون ظهوره الأخير. وتقدم أسكرين 3-صفر بفضل ضغطه الجيد ودفاعه السريع، لكن أداءه تراجع في أواخر النزال ليستغل محمد الموقف ويعود من تأخره ويحسم الفوز بنتيجة 6-3.

وقال أسكرين بعد أن ترك حذاء المصارعة الخاص به على الحلبة إيذاناً باعتزاله: «تعبت ساقاي ولم تعودا قادرتين على حمل جسدي».

وأضاف: «هذه هي المرة الأخيرة لي بالتأكيد على حلبة المصارعة. لم أجد مكاناً أفضل من هذا لأقوم بذلك. لقد عملت بجد خلال العام الماضي. كان الأمر صعباً».

وتابع: «كنت أستيقظ كل يوم وأشكر الرب على إتاحة الفرصة لي كي أفعل ذلك مرة أخرى فقط».

واعتزل أسكرين الفنون القتالية المختلطة في 2019 بعد مسيرة قصيرة قضاها داخل «يو إف سي».

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مفاوضات متقدمة تقرب العبيد من الفيحاء

عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
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مفاوضات متقدمة تقرب العبيد من الفيحاء

عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)
عبد الرحمن العبيد (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن هناك مفاوضات متقدمة بين نادي الفيحاء واللاعب عبد الرحمن العبيد (ظهير أيسر) للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتمثيله في منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد العبيد من اللاعبين أصحاب الخبرة، إذ بدأت مسيرته مع نادي القادسية، قبل أن يوقع عقداً مع نادي النصر لمدة أربع سنوات مطلع عام 2018. وبعد نهاية عقده، انتقل إلى نادي الهلال مطلع عام 2022، ثم أُعير إلى نادي الاتفاق في صيف العام ذاته. كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، وشارك أيضاً في كأس العالم 2018.

من جانب آخر، اقتربت إدارة الفيحاء من حسم صفقة لاعب مواليد (برازيلي) لتمثيل الفريق في منافسات الدوري، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وفي أولى مبارياته التجريبية، خسر الفيحاء أمام نيميخن الهولندي، ثالث الدوري الهولندي، بنتيجة سبعة أهداف دون مقابل، حيث سعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بينهم خلال أولى التجارب الودية في المعسكر الحالي المقام في سلوفينيا.

وسيخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام ويسترلو البلجيكي يوم الأربعاء المقبل.

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الدوري السعودي كرة القدم رياضة السعودية
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بيلينغهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرف للمونديال

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
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بيلينغهام: المنتخب الإنجليزي يستحق هذا الختام المشرف للمونديال

جود بيلينغهام (أ.ف.ب)
جود بيلينغهام (أ.ف.ب)

كان جود بيلينغهام، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، يشعر بالإحباط مثل أي شخص آخر بسبب فشل إنجلترا في تحقيق لقب كأس العالم، لكنه يعتقد أن أفضل أداء للمنتخب في البطولة منذ عام 1966 يمكن أن يُشكل قاعدة للنجاحات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فريق المدرب توماس توخيل كان على بُعد دقائق من المباراة النهائية، ولكن أسلوبه السلبي منح الأرجنتين الفرصة للعودة، وأسفر عن انهيار مؤلم بنتيجة 1-2 في مباراة الدور قبل النهائي.

وأظهر لاعبو إنجلترا رد فعل رائعاً في مباراة تحديد المركز الثالث، السبت، وحققوا الميدالية البرونزية بطريقة مثيرة في ميامي؛ حيث شارك بيلينغهام بديلاً، وتمكّن بشكل رائع من اختتام الفوز الكبير 6-4.

ويعد هذا أفضل أداء لمنتخب إنجلترا للرجال في كأس العالم منذ تتويجه باللقب عام 1966، ويأمل بيلينغهام، صاحب الأهداف السبعة في البطولة، أن يمنح هذا الإنجاز المنتخب دفعة قوية نحو تحقيق النجاح، بداية من كأس أمم أوروبا التي تستضيفها بلاده بعد عامين.

وكتب بيلينغهام عبر حسابه على إنستغرام: «هذه المجموعة كانت تستحق أن تنهي البطولة بهذه الطريقة الرائعة».

وأضاف: «بالطبع لم يكن هذا ما جئنا من أجله، لكن تحقيق أفضل مركز منذ عام 1966 هو أمر يمكن البناء عليه».

وتابع: «شكراً مرة أخرى لجماهير إنجلترا، لقد كان هذا الصيف لا يُنسى لأسباب كثيرة. كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً منه».

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