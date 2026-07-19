راسل ينسحب من سباق جائزة بلجيكا لفورمولا 1 بعد حادث في أول لفة

انسحب جورج راسل سائق مرسيدس، أحد المتنافسين على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، من سباق جائزة بلجيكا الكبرى، اليوم الأحد، بعد انحراف سيارته إلى منطقة الحصى في اللفة الافتتاحية إثر اصطدامه بسيارة لويس هاميلتون سائق فيراري.

وانطلق راسل من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، لكنه تراجع إلى المركز السادس بعد أن خسر عدة مراكز على المسار المستقيم.

وفي محاولته للعودة إلى المنافسة، سار البريطاني جنباً إلى جنب مع زميله السابق هاميلتون، وحدث احتكاك بينهما.

وعلقت سيارة راسل في الحصى، ليخرج منها ويمشي بعيداً، بينما واصل هاميلتون، الفائز باللقب سبع مرات، السباق مع دخول سيارة الأمان إلى الحلبة، وبدأ مشرفو السباق التحقيق في الحادث.

وانطلق كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب، والذي يتفوق بفارق 25 نقطة على زميله في مرسيدس وأقرب منافسيه في الترتيب بعد تسع جولات، من المركز الأول، ليتصدر السباق منذ البداية.