الإنجليزي ساكا: مرارة الخروج من المونديال ستكون الدافع  للتحدي المقبل

قال بوكايو ساكا، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن الألم الناتج عن خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين في الدور قبل النهائي لكأس العالم سيكون دافعاً للمنتخب من أجل إنهاء انتظار دام طويلاً للتتويج بالألقاب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن لاعب نادي آرسنال سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الفوز المثير 6 - 4 على فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث، التي أقيمت أمس السبت في ميامي، ليضمن هو وزملاؤه العودة إلى بلادهم بميدالية برونزية تعكس الجهد الذي بذلوه طوال البطولة.

لكن ساكا 24 عاماً، الذي أهدر ركلة ترجيح في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام إيطاليا، اعترف بأن ذكريات الخسارة أمام الأرجنتين في الدور قبل النهائي ستزيد من إصراره على تحقيق النجاح مستقبلاً.

وقال ساكا للصحافيين :«عندما ننظر إلى هذه التجربة قبل البطولة الكبرى المقبلة، ستكون بالتأكيد مصدراً إضافياً للدافع بالنسبة لنا. كان من الصعب جداً تقبل ما حدث، لكننا أظهرنا، وآمنا، وأشعر بأننا جعلنا البلاد تؤمن أيضاً بأننا قادرون على تحقيق ذلك».

وأضاف: «هذا الإيمان لم يفارقنا، وسنعود في البطولة المقبلة لمحاولة تجاوز الخط الأخير وتحقيق اللقب».

ويستحق منتخب إنجلترا الإشادة بعد نجاحه في استعادة توازنه والتفوق على فرنسا بقيادة ديدييه ديشان في مباراة مجنونة بميامي، بعد أربعة أيام فقط من تبخر حلمه في الفوز بكأس العالم إثر الخسارة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وذلك بعد فترة صعبة من مراجعة أسباب الإخفاق.

وقال ساكا :«لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكن أن يخفف الألم الذي شعرنا به بعد مباراة قبل النهائي. كانت خسارة مؤلمة للغاية، سأكون صريحاً».

وأضاف: «لكن مباراة فرنسا كانت تتعلق فقط بالاحترافية وإنهاء البطولة بأفضل صورة. هذه المجموعة تتمتع بروح جماعية كبيرة، ولدينا العقلية المناسبة، ولم تكن هذه مشكلة بالنسبة لنا أبدا، وأثبتنا ذلك، لذلك يمكننا أن نفخر بتحقيق أفضل مركز لإنجلترا منذ عام 1966».

وأصبح ساكا رابع لاعب إنجليزي فقط يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بنهائيات كأس العالم، بعدما سجل ركلة جزاء في الدقيقة 87 ليقضي على آمال فرنسا في العودة بالمباراة، وهو إنجاز وصفه بأنه مصدر فخر كبير، وقال: «هذا ما تحدثنا عنه. نستحق أن ننهي البطولة بشكل قوي بعد المشوار الذي قدمناه، ونستحق أن نحقق أفضل مركز لإنجلترا منذ 60 عاماً».

وأضاف: «هذه المجموعة لا تستحق أقل من ذلك، وكانت هذه هي العقلية التي دخلنا بها المباراة، وقد رأيتم ذلك في الشوط الأول. لعبنا شوطاً مثالياً، وفي النهاية كان ذلك هو ما منحنا الفوز».