الأهلي المصري يضم المغربي سفيان بن جديدة 3 سنوات

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي المصري أنها أتمت كل الإجراءات الخاصة بضم المغربي سفيان بن جديدة مهاجم فريق المغرب الفاسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مصدر بالأهلي المصري رفض الكشف عن اسمه في تصريحات خاصة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، الأحد، أن جميع الإجراءات الخاصة بضم سفيان بن جديدة وعلى رأسها توقيع العقود تمت بشكل رسمي، ووقع اللاعب لمدة 3 أعوام.
وأضاف: «حصل اللاعب على راحة سلبية خاصة أن الدوري المغربي قد انتهي قبل أيام، وسيغادر إلى القاهرة بعدها للانضمام إلى تدريبات الأهلي المصري».
يذكر أن الأهلي المصري ضم ثنائي فريق إنبي بشكل رسمي علي محمود وأقطاي عبد الله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.