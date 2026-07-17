لايبزيغ يضم المدافع الفرنسي ماكسيم إستيف

انضم الفرنسي ماكسيم إستيف إلى صفوف لايبزيغ الألماني ليكون أحدث الصفقات، وقد أعلن النادي الألماني رسمياً عن الصفقة، حيث دفع 32 مليون يورو شاملة المكافآت.

ووقع المدافع (24 عاماً) على عقد يمتد حتى عام 2031، وسيخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم.

وبعد رحيله عن مونبلييه الفرنسي منذ عامين مقابل 12 مليون يورو، واصل اللاعب الفرنسي مسيرته مع بيرنلي الإنجليزي. حتى أنه قاد الفريق للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، لكنه فشل في تجنب الهبوط في الربيع. وتمثل هذه الصفقة مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، حسبما ذكر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي.