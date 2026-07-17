مان سيتي يقترب من ضم شابو «موهبة أنغيه»

يوشك نادي أنغيه الفرنسي على خسارة أحد أبرز مواهبه، وحسب صحيفة «لو باريزيان»، حيث رفض ماكس إدجار شابو (18 عاماً) عقداً احترافياً من النادي الذي مثله على مستوى فرق الشباب.

ويتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي على ضم حارس المرمى الفرنسي الشاب (الذي شارك في مباراتين دوليتين) مع منتخب فرنسا تحت 18 عاماً.

وباستثناء أي ظروف غير متوقعة، من المتوقع أن يوقع شابو عقداً مع النادي الإنجليزي. ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حالياً، لكن المفاوضات تسير على نحو جيد، وفقاً للصحيفة. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.