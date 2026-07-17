بابلو باغيس يعزز صفوف باريس إف سي

أعلن نادي باريس إف سي الفرنسي عن تعاقده مع المهاجم بابلو باغيس قادماً من لوريان، حيث وقع عقداً يمتد حتى عام 2031.

وذكر الموقع الرسمي لنادي باريس إف سي أن باغيس، المولود عام 2002، بدأ مسيرته الكروية في فريق بونت بيان، ثم انضم إلى أكاديمية الناشئين في نادي رين حيث قضى ستة مواسم قبل الانتقال إلى لوريان في عام 2018، وهناك وقع أول عقد احترافي له في عام 2021.

وبعدما قضى فترتي إعارة في أولمبيك نيم وستاد لافال، عاد بابلو إلى لوريان وأصبح واحداً من أهم اللاعبين في الفريق الفائز بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2024-2025.

وفي الموسم الماضي قدم بابلو باغيس موسماً رائعاً حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 لزملائه ليكون واحداً من أهم لاعبي الفريق في الموسم الذي أنهاه فريقه في المركز العاشر.