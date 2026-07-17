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الرياضة رياضة عالمية

بابلو باغيس يعزز صفوف باريس إف سي

بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)
بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)
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بابلو باغيس يعزز صفوف باريس إف سي

بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)
بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)

أعلن نادي باريس إف سي الفرنسي عن تعاقده مع المهاجم بابلو باغيس قادماً من لوريان، حيث وقع عقداً يمتد حتى عام 2031.

وذكر الموقع الرسمي لنادي باريس إف سي أن باغيس، المولود عام 2002، بدأ مسيرته الكروية في فريق بونت بيان، ثم انضم إلى أكاديمية الناشئين في نادي رين حيث قضى ستة مواسم قبل الانتقال إلى لوريان في عام 2018، وهناك وقع أول عقد احترافي له في عام 2021.

وبعدما قضى فترتي إعارة في أولمبيك نيم وستاد لافال، عاد بابلو إلى لوريان وأصبح واحداً من أهم اللاعبين في الفريق الفائز بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2024-2025.

وفي الموسم الماضي قدم بابلو باغيس موسماً رائعاً حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 لزملائه ليكون واحداً من أهم لاعبي الفريق في الموسم الذي أنهاه فريقه في المركز العاشر.

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كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)
كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)
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روميرو ينتقد غاري نيفيل بعد تصريحاته عن دفاع الأرجنتين

كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)
كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)

وجّه كريستيان روميرو، مدافع منتخب الأرجنتين، انتقادات لاذعة لغاري نيفيل، لاعب منتخب إنجلترا السابق والمحلل التليفزيوني، بعد فوز الأرجنتين على إنجلترا في ما قبل نهائي «كأس العالم 2026» في أميركا والمكسيك وكندا.

كان نيفيل قد انتقد دفاع المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة، وفق ما ذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» حيث وصف ثنائي الدفاع روميرو وليساندرو مارتينيز، بأنهما الأفضل والأسوأ في العالم.

وقال روميرو، في تصريحات لقناة «دي سبورتس»: «كل ما أتمناه هو ألا أكون غبياً إلى هذا الحد حين أعتزل، لا أتمنى أن أنتقد أي لاعب، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل المنتخب».

من جانبه قال ليساندرو مارتينيز: «نحن معتادون سماع تلك التصريحات، لكننا نرد في الملعب، هذا كل ما في الأمر».

ويلتقي منتخب الأرجنتين، حامل لقب «كأس العالم 2022»، مع المنتخب الإسباني، بطل «يورو 2024»، في نهائي «المونديال»، الأحد.

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الرياضة كرة القدم كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

مان سيتي يقترب من ضم شابو «موهبة أنغيه»

ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)
ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)
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مان سيتي يقترب من ضم شابو «موهبة أنغيه»

ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)
ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)

يوشك نادي أنغيه الفرنسي على خسارة أحد أبرز مواهبه، وحسب صحيفة «لو باريزيان»، حيث رفض ماكس إدجار شابو (18 عاماً) عقداً احترافياً من النادي الذي مثله على مستوى فرق الشباب.

ويتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي على ضم حارس المرمى الفرنسي الشاب (الذي شارك في مباراتين دوليتين) مع منتخب فرنسا تحت 18 عاماً.

وباستثناء أي ظروف غير متوقعة، من المتوقع أن يوقع شابو عقداً مع النادي الإنجليزي. ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حالياً، لكن المفاوضات تسير على نحو جيد، وفقاً للصحيفة. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

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الرياضة كرة القدم مانشستر سيتي بريطانيا
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الفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأميركي

الفائزون بالمونديال سيحصلون على خواتم مثل الفائزين بدوري السلة الأميركي (رويترز)
الفائزون بالمونديال سيحصلون على خواتم مثل الفائزين بدوري السلة الأميركي (رويترز)
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الفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأميركي

الفائزون بالمونديال سيحصلون على خواتم مثل الفائزين بدوري السلة الأميركي (رويترز)
الفائزون بالمونديال سيحصلون على خواتم مثل الفائزين بدوري السلة الأميركي (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن الفائزين في نهائي كأس العالم الذي سيقام، يوم الأحد المقبل، بين إسبانيا والأرجنتين سيحصلون على خواتم البطولة، بالإضافة إلى الكأس والميداليات الذهبية، في محاكاة لتقليد رياضي أميركي سيطبق على درة تاج البطولات التي ينظمها «الفيفا».

وأوضح «الفيفا» أنه سيتم تقديم 30 خاتماً مصنوعاً تحديداً للفريق الفائز عقب المباراة النهائية التي ستقام في استاد نيويورك نيوجيرسي، على أن يتسلم كل من قائد الفريق والمدرب نسخاً مؤقتة فور انتهاء المباراة.

وسيتم بعد ذلك تخصيص الخواتم لتعكس هوية الفريق الفائز وتصميمها بشكل متفرد قبل تسليمها في وقت لاحق.

وسيظهر على أحد جانبي الخاتم كأس العالم، بينما سيحمل الجانب الآخر تفاصيل خاصة بالبطل.

وستشكل خواتم اللاعبين جزءاً من إصدار محدود يضم 2026 قطعة مرقمة بشكل فردي، على أن تطرح 1996 قطعة متبقية للبيع للجماهير في جميع أنحاء العالم كمنتجات مرخصة رسمياً.

وتعد خواتم البطولة تقليداً عريقاً في الرياضات الكبرى في أميركا الشمالية، بما في ذلك دوري كرة القدم الأميركية ودوري كرة السلة الأميركي ودوري البيسبول الأميركي للمحترفين ودوري هوكي الجليد، لكنها لم تُمنح من قبل في أي مسابقة أو بطولة تابعة لـ«الفيفا».

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