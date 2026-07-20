توني كروس بعد تتويج إسبانيا: فازت كرة القدم

علّق النجم الألماني السابق توني كروس على فوز المنتخب الإسباني بـ«كأس العالم 2026» في أميركا والمكسيك وكندا، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحقق المنتخب الإسباني لقب «كأس العالم»، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين 1 / 0 في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب «ميتلايف» بنيوجيرسي.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المباراة حفلت بالأحداث القابلة للتفسير، لكن كروس، نجم ريال مدريد السابق، قدم تفسيراً واضحاً.

وأوضحت أن النجم الدولي الألماني السابق واحد من القلائل الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال رسالة واضحة، وهو ما حدث بعد المباراة النهائية في نيوجيرسي.

وعلّق كروس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «فازت كرة القدم».

كان كروس قد تُوج بلقب «كأس العالم 2014» مع المنتخب الألماني، وفي تلك النسخة بالبرازيل قدم لاعب بايرن ميونيخ السابق أداء استثنائياً ونجح في قيادة فريقه للفوز باللقب على حساب الأرجنتين بهدف نظيف في النهائي.