ملك إسبانيا وعائلته في مدرجات نهائي المونديال

زار ملك إسبانيا فيليب السادس مدينة نيويورك الأميركية، برفقة الملكة ليتيزيا والأميرتين ليونور وإنفانتا صوفيا.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن الرجل الأول في إسبانيا كان ضمن أبرز الشخصيات الحاضرة لمباراة بلاده ضد الأرجنتين على ملعب ميتلايف في نهائي كأس العالم، وجلس في مقصورة كبار الشخصيات، وشجع المنتخب الإسباني برفقته عائلته، واستمتع الملك مثل أي مشجع آخر بالمباراة من بدايتها إلى نهايتها.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا وترمب وزوجته في مقصورة ملعب ميتلايف (رويترز)

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الملك كان حاضراً لأكثر اللحظات ترقباً عند تبادل التحية والمصافحة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد حديث ودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ابنتي الملك، ليونور وصوفيا، تابعتا المباراة من مقصورة مجاورة، بينما كان الملك يجلس برفقة رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، في مقصورة كبار الشخصيات بالملعب.

ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مقصورة ملعب ميتلايف (أ.ف.ب)

وقبل انطلاق المباراة النهائية، صافح ملك إسبانيا نجوم الفريق الفائز بكأس العالم 2010، مثل إيكر كاسياس وكارليس بويول وديفيد سيلفا، الذين كانوا ضمن ضيوف الاتحاد الإسباني لكرة القدم.