بارو يندد بـ«عمل ترهيبي بالغ الخطورة» بحق دبلوماسيَين فرنسيين في إيران

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، الاثنين، بـ«عمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية» استهدف دبلوماسيَين فرنسيين في طهران، تعرّض أحدهما لـ«اعتداء».

وقال الوزير في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية: «مساء الأحد، كان اثنان من موظفي سفارة فرنسا في إيران هدفاً لعمل ترهيبي بالغ الخطورة من جانب أجهزة الأمن الإيرانية، في انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية التي يتمتعان بها»، موضحاً أن الدبلوماسيين «احتُجزا من دون أي مبرر لساعات، واستُجوبَا، وتعرّض أحدهما لاعتداء» قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى السفارة.