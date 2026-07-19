إسدال الستار على المونديال بحفل ختام راقص

أسدل الستار على نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الأحد، بحفل ختام جرى وسط أجواء استعراضية صاخبة على ملعب نيويورك نيوجيرسي قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا في النهائي.

وشهدت بداية العرض فقرة استعراضية لفرقة طبول ومجموعة من راقصي البريك دانس حول مسرح دائري صمم على شكل كرة قدم، مع صعود مجسمات لمعالم نيويورك الشهيرة مثل قوس واشنطن سكوير ومبنى الفيسل.

وحاول صانع المحتوى الأميركي الشهير آيشو سبيد بث الحيوية في الحفل بركضه الحماسي لتأدية أغنية كأس العالم، حاملاً كرة قدم ذهبية وسط الراقصين، مبرزاً شغفاً حقيقياً بالبطولة يتجاوز مجرد كونه التزاماً تعاقدياً.

وقدم بوست مالون أغنية «كروم هارت بريكر» برفقة راقصين بأزياء مشابهة، قبل أن يشاركه سواي لي في أداء أغنية «سانفلور».

واحتشد في المدرجات أكثر من 80 ألف مشجع إلى جانب كوكبة من المشاهير وكبار الشخصيات لمتابعة المباراة النهائية المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين، في حضور الممثل العالمي توم كروز بالإضافة إلى النجوم روبي وليامز ولورا باوزيني ونيكول شيرزينغر.

وأعربت الفنانة الإيطالية لورا باوزيني في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن حماسها الشديد وفخرها بالوقوف إلى جانب روبي وليامز ونيكول شيرزينغر، قائلة: «عندما دعاني روبي للغناء معه، شعرت بقشعريرة في جسدي بأكمله لأنه أحد المغنيين وكتاب الأغاني والاستعراضيين المفضلين لدي».

ولا يقتصر الحضور الفني المكثف على فترة ما قبل المباراة، بل سيمتد الإبهار إلى فترة ما بين الشوطين التي ستشهد عروضاً لأسماء من العيار الثقيل تضم مادونا وجاستن بيبر وشاكيرا وفرقة بي تي إس.