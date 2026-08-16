مصادر لـ«الشرق الأوسط»: أبها يتعاقد مع نواف الغليميش

علمت «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي أبها عززت صفوف الفريق بالتعاقد مع المدافع الشاب نواف الغليميش، قادماً من نادي نيوم، ضمن تحركات النادي لتدعيم قائمته بالعناصر المحلية مع انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويأتي التعاقد مع الغليميش ضمن توجه إدارة أبها إلى تعزيز الخيارات الدفاعية بعناصر شابة سبق لها خوض تجربة على مستوى دوري المحترفين، إلى جانب الحضور مع المنتخبات السعودية للفئات السنية.

وبدأ الغليميش مسيرته مع نادي الشباب، وتدرج في فئاته قبل الوصول إلى الفريق الأول، وظهر معه في منافسات دوري المحترفين، قبل أن ينتقل إلى نيوم خلال فترة الانتقالات الشتوية في فبراير الماضي.

ويشغل اللاعب مركز الظهير الأيمن، ويمنح الجهاز الفني أكثر من خيار على مستوى الخط الخلفي، في ظل قدرته على أداء الأدوار الدفاعية والمساندة الهجومية عبر الطرف.

وعلى الصعيد الدولي، سجل الغليميش حضوراً مع المنتخب السعودي تحت 20 عاماً خلال مراحل إعداده المختلفة، وكان ضمن قوائم «الأخضر الشاب» في معسكرات عدة خلال عامي 2024 و2025، كما شارك أساسياً في عدد من المواجهات الدولية، من بينها لقاء البرازيل الذي انتهى بالتعادل 1-1 خلال بطولة خوفو الدولية في مصر، إلى جانب مشاركته أمام كولومبيا.

كما كان الغليميش ضمن برنامج إعداد المنتخب السعودي لكأس العالم تحت 20 عاماً التي أقيمت في تشيلي عام 2025، بعد حضوره في عدد من المعسكرات التحضيرية التي سبقت البطولة.

ويواصل أبها تحركاته في سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق، وسط عمل إداري يستهدف توفير خيارات فنية متعددة للجهاز الفني.