ماكرون يشكر ديشان على «حقبة الانتصارات الأسطورية»

شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مدرب منتخب بلاده ديدييه ديشان، «الذي جعل فرنسا تهتزّ حماساً»، السبت، في رسالة نشرها على منصة «إكس»، قبل مباراة المركز الثالث في كأس العالم أمام إنجلترا.

وكتب رئيس الجمهورية: «تُطوى هذا المساء صفحة من تاريخ كرة القدم الفرنسية. شكراً ديدييه ديشان على الانتصارات الأسطورية، وعلى المشاعر القوية، وعلى قيادتك منتخبنا لسنوات طويلة وجعلك فرنسا تهتزّ حماساً. 14 عاماً؛ إنه جيل ديشان».

ويجلس ديشان، الذي قاد «الزرق» خصوصاً إلى التتويج بلقب كأس العالم عام 2018 ووصافة 2022، على مقاعد بدلاء المنتخب الفرنسي للمرة الـ185 والأخيرة، السبت، في ميامي خلال «النهائي الصغير» للمونديال.