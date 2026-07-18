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الرياضة رياضة عالمية

أويارزابال... «هداف المناسبات الكبرى»

ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
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أويارزابال... «هداف المناسبات الكبرى»

ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا (أ.ف.ب)
ميكيل أويارزابال مهاجم منتخب إسبانيا (أ.ف.ب)

سجل ميكيل أويارزابال، مهاجم منتخب إسبانيا، في كل مباراة نهائية خاضها في مسيرته، ويتطلع إلى الحفاظ على عادته عند مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وأشار موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى أن إسبانيا بإمكانها الاعتماد على أويارزابال رجل المناسبات الكبرى، وأضاف أن قلة من اللاعبين في تاريخ كرة القدم لديهم نفس سجله المميز، والذي برز بصورة كبيرة في مونديال 2026.

وأضاف أن المهاجم الإسباني أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه محل ثقة كبيرة، ورغم تسجيله 30 هدفاً وابتعاده عن الهداف التاريخي لإسبانيا ديفيد فيا (59 هدفاً)، فإن أويارزابال حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها مهاجم إسباني في موسم واحد برصيد 14 هدفاً، ويحلم بزيادة رصيده أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، الأحد.

وأوضح أيضاً أن مهاجم ريال سوسيداد يتسم بالهدوء والعزيمة في اللحظات الحاسمة، وهز شباك المنافسين في كل مباراة نهائية خاضها، فهو هداف المباريات الكبرى، ويتفوق في ذلك على أساطير بارزين مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وبيليه، ودييجو مارادونا، وزين الدين زيدان، ويوهان كرويف، وجيرد مولر، وإيزيبيو.

ولفت تقرير فيفا إلى أن بعض أهداف أويارزابال سجلها من ركلات جزاء، وهي طريقة تبدو سهلة لإحراز الأهداف، ولكنها أكثر لحظة قد تتسبب في ارتباك وتردد لاعب كرة القدم؛ لأن ركلة الجزاء في مباراة نهائية قد تحدد ملامح مشوار اللاعب؛ إما للأفضل وإما للأسوأ.

ويتحمل ميكيل أويارزابال هذه المهمة بهدوء شديد، مستغلاً معدلاته المميزة في التسجيل من ركلات جزاء في المباريات النهائية.

وأحرز أويارزابال هدفين من ركلتي جزاء في نهائيين لكأس ملك إسبانيا، كما سجل أهدافاً في نهائيين لدوري الأمم الأوروبية، ونهائي بطولة أمم أوروبا، ونهائي الأولمبياد.

وكان هدفه بتسديدة قوية أمام فرنسا دليلاً دامغاً على الهدوء الشديد للمهاجم الإسباني داخل منطقة الجزاء، حيث لم يتردد أويارزابال لحظة في تسديد الكرة التي تجاوزت مايك مانيان، حارس مرمى فرنسا، رغم التمركز والتوقع الصحيح لحارس مرمى الديوك.

ويحلم نجم سوسيداد بإنجاز تاريخي أمام الأرجنتين، الأحد، ليكون أول لاعب إسباني يسجل 6 أهداف في كأس العالم، حيث تساوى بهدفه في مرمى فرنسا بقبل النهائي مع كل من إميليو بوتراجينيو وفيا، اللذين سجلا 5 أهداف في مونديالي 1986 و2010.

وختم «فيفا» تقريره بأن ميكيل أويارزابال قد لا يكون اسماً مرعباً للمنافسين مثل نجوم آخرين في الفترة الأخيرة، لكن سجله الرائع في المباريات النهائية، لا يمكن أن يختلف عليه اثنان.

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الرياضة رياضة عالمية

أرقام ميسي تثبت عدم تأثره سلباً بالانتقال للدوري الأميركي

ليونيل ميسي يواصل نثر سحره في الملاعب الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي يواصل نثر سحره في الملاعب الأميركية (أ.ف.ب)
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أرقام ميسي تثبت عدم تأثره سلباً بالانتقال للدوري الأميركي

ليونيل ميسي يواصل نثر سحره في الملاعب الأميركية (أ.ف.ب)
ليونيل ميسي يواصل نثر سحره في الملاعب الأميركية (أ.ف.ب)

شكّك كثيرون حول العالم في قرار ليونيل ميسي عندما انضم إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد تجربته السيئة في باريس سان جيرمان ما بين عامَي 2022 و2024، معتبرين إياه رغبة في الاعتزال في دوري أقل مستوى.

وبعد أربع سنوات، وفي عمر 39 عاماً، تشير الإحصاءات، المطلقة والنسبية، إلى أن ميسي في حالة بدنية ممتازة، ويتمتع بلياقة بدنية جيدة (بوتيرته الخاصة بشكل واضح)، ويقدم أداء لم يتوقعه إلا القليل (إما لقلة المتابعة للدوري الأميركي أو لأسباب أخرى)، حسبما ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية.

وبعيداً عن الإحصاءات العامة، برزت إحصائية واحدة بعد مباراة إنجلترا؛ فقد عادل ميسي رقمه القياسي بتسع مراوغات ناجحة في مباراة واحدة بكأس العالم خلال نصف النهائي. وكان قد حقق هذا الإنجاز سابقاً ضد آيسلندا عام 2018 (في سن الثلاثين)، وضد ألمانيا عام 2010 (في سن الثالثة والعشرين).

من الإحصاءات اللافتة الأخرى لميسي، تسجيله أو صناعته للأهداف في 13 مباراة متتالية مع ناديه (إنتر ميامي) أو منتخبه الوطني. وهذه ثاني أطول سلسلة له في مسيرته، بعد سلسلة من 14 مباراة في عام 2011.

ومع تبقي مباراتين، يتصدر ليونيل ميسي قائمة هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، متساوياً مع الفرنسي كيليان مبابي، لكنه يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة. ويملك إيرلينغ هالاند 7 أهداف، في حين يملك كل من هاري كين وجود بيلينغهام 6 أهداف.

واقترب ميسي أيضاً من الرقم القياسي المذهل الذي يحمله الفرنسي جوست فونتين، الذي سجل 13 هدفاً في كأس العالم. وقد تحقق هذا الإنجاز في 6 مباريات فقط خلال كأس العالم 1958 في السويد. ولا يزال هذا الرقم القياسي التاريخي قائماً حتى اليوم.

بشكل عام، لعب ليو 33 مباراة خلال مشاركاته الست في كأس العالم (أكثر من أي شخص آخر)، وسجل 22 هدفاً (أكثر من أي شخص آخر)، على الرغم من أن مبابي قريب منه؛ إذ سجل 20 هدفاً في 22 مباراة في ثلاث بطولات كأس عالم فقط، وهو في السابعة والعشرين من عمره.

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الرياضة رياضة عالمية

ويمبانياما يعود إلى تشكيلة «سلة فرنسا» بعد غياب عامين

فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز يعود للمنتخب الفرنسي (أ.ف.ب)
فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز يعود للمنتخب الفرنسي (أ.ف.ب)
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ويمبانياما يعود إلى تشكيلة «سلة فرنسا» بعد غياب عامين

فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز يعود للمنتخب الفرنسي (أ.ف.ب)
فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز يعود للمنتخب الفرنسي (أ.ف.ب)

يعود فيكتور ويمبانياما، نجم سان أنتونيو سبيرز، وصيف دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إلى صفوف المنتخب الفرنسي للمرة الأولى منذ مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 2024، وفق ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة، السبت.

وأدرج نجم الارتكاز ضمن قائمة «الزرق» لخوض أول مباراتين في الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2027، حيث سيواجه سلوفينيا ثم السويد في نهاية أغسطس (آب) المقبل.

كما سيشارك ويمبانياما في مباراتين وديتين أمام صربيا قبل أسبوع من انطلاق التصفيات.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً قد اضطر إلى الانسحاب من كأس أوروبا 2025، بعد عدم تعافيه بشكل كامل من جلطة وريدية في كتفه اليمنى أنهت موسمه 2024 - 2025 مبكراً.

وكان المنتخب الفرنسي قد خسر نهائي أولمبياد باريس أمام الولايات المتحدة 98 - 87، في مباراة أنهى خلالها ويمبانياما اللقاء كأفضل مسجل في صفوف منتخب بلاده برصيد 26 نقطة، إلى جانب 7 متابعات.

وخلال الموسم الماضي في دوري الـ«إن بي إيه»، حقق اللاعب الفرنسي معدلات بلغت 25 نقطة و11.5 متابعة و3.1 تمريرة حاسمة و3.1 صدّة (بلوك شوت) في المباراة، مساهماً في بلوغ سبيرز نهائي الدوري، حيث خسر أمام نيويورك نيكس.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

زيدان يدشن مهمته مع فرنسا مطلع سبتمبر... وتركيا أول اختبار

زيدان (د.ب.أ)
زيدان (د.ب.أ)
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زيدان يدشن مهمته مع فرنسا مطلع سبتمبر... وتركيا أول اختبار

زيدان (د.ب.أ)
زيدان (د.ب.أ)

ستنتهي حقبة المدرب ديدييه ديشان مع المنتخب الفرنسي عقب مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم، السبت في ميامي، على أن يتولى زين الدين زيدان المهمة رسمياً ابتداء من الأول من سبتمبر (أيلول).

ووفقاً لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن موعد الإعلان الرسمي عن تعيين زيدان لم يُحدد بعد، إلا أن العقود المتبادلة بين الطرفين نصت على أن يبدأ زيدان وجهازه الفني مهامهم رسمياً في الأول من سبتمبر.

وسيستهل زيدان مشواره مع منتخب فرنسا خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، إذ يخوض المنتخب أربع مباريات بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر (تشرين الأول)، تبدأ بمواجهة تركيا في 25 سبتمبر، ثم بلجيكا في 28 سبتمبر، قبل لقاء إيطاليا في الثاني من أكتوبر، ثم مواجهة بلجيكا مجدداً في الخامس من الشهر ذاته.

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