أويارزابال... «هداف المناسبات الكبرى»

سجل ميكيل أويارزابال، مهاجم منتخب إسبانيا، في كل مباراة نهائية خاضها في مسيرته، ويتطلع إلى الحفاظ على عادته عند مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم.

وأشار موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى أن إسبانيا بإمكانها الاعتماد على أويارزابال رجل المناسبات الكبرى، وأضاف أن قلة من اللاعبين في تاريخ كرة القدم لديهم نفس سجله المميز، والذي برز بصورة كبيرة في مونديال 2026.

وأضاف أن المهاجم الإسباني أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه محل ثقة كبيرة، ورغم تسجيله 30 هدفاً وابتعاده عن الهداف التاريخي لإسبانيا ديفيد فيا (59 هدفاً)، فإن أويارزابال حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها مهاجم إسباني في موسم واحد برصيد 14 هدفاً، ويحلم بزيادة رصيده أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم، الأحد.

وأوضح أيضاً أن مهاجم ريال سوسيداد يتسم بالهدوء والعزيمة في اللحظات الحاسمة، وهز شباك المنافسين في كل مباراة نهائية خاضها، فهو هداف المباريات الكبرى، ويتفوق في ذلك على أساطير بارزين مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وبيليه، ودييجو مارادونا، وزين الدين زيدان، ويوهان كرويف، وجيرد مولر، وإيزيبيو.

ولفت تقرير فيفا إلى أن بعض أهداف أويارزابال سجلها من ركلات جزاء، وهي طريقة تبدو سهلة لإحراز الأهداف، ولكنها أكثر لحظة قد تتسبب في ارتباك وتردد لاعب كرة القدم؛ لأن ركلة الجزاء في مباراة نهائية قد تحدد ملامح مشوار اللاعب؛ إما للأفضل وإما للأسوأ.

ويتحمل ميكيل أويارزابال هذه المهمة بهدوء شديد، مستغلاً معدلاته المميزة في التسجيل من ركلات جزاء في المباريات النهائية.

وأحرز أويارزابال هدفين من ركلتي جزاء في نهائيين لكأس ملك إسبانيا، كما سجل أهدافاً في نهائيين لدوري الأمم الأوروبية، ونهائي بطولة أمم أوروبا، ونهائي الأولمبياد.

وكان هدفه بتسديدة قوية أمام فرنسا دليلاً دامغاً على الهدوء الشديد للمهاجم الإسباني داخل منطقة الجزاء، حيث لم يتردد أويارزابال لحظة في تسديد الكرة التي تجاوزت مايك مانيان، حارس مرمى فرنسا، رغم التمركز والتوقع الصحيح لحارس مرمى الديوك.

ويحلم نجم سوسيداد بإنجاز تاريخي أمام الأرجنتين، الأحد، ليكون أول لاعب إسباني يسجل 6 أهداف في كأس العالم، حيث تساوى بهدفه في مرمى فرنسا بقبل النهائي مع كل من إميليو بوتراجينيو وفيا، اللذين سجلا 5 أهداف في مونديالي 1986 و2010.

وختم «فيفا» تقريره بأن ميكيل أويارزابال قد لا يكون اسماً مرعباً للمنافسين مثل نجوم آخرين في الفترة الأخيرة، لكن سجله الرائع في المباريات النهائية، لا يمكن أن يختلف عليه اثنان.