مينيه مدرباً للغابون بعد انتهاء مغامرته مع هايتي

عيّنت الغابون المدرب سيباستيان مينيه المولود في فرنسا الذي قاد منتخب هايتي إلى التأهل لكأس العالم لكرة القدم، للإشراف على منتخبها الوطني في إطار مساعيها لبلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

ويمثل هذا التعيين عودة إلى الكرة الأفريقية بالنسبة لمينيه (53 عاماً)، الذي سبق له تدريب منتخبات الكونغو وكينيا وغينيا الاستوائية، كما شغل منصب المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتستهل الغابون مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في سبتمبر (أيلول) المقبل بمباراتين أمام المغرب والنيجر. وساعد مينيه هايتي على التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 52 عاماً، لكن المنتخب ودّع البطولة من الدور الأول في النهائيات التي أقيمت في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ولم يكشف الاتحاد الغابوني لكرة القدم عن أي تفاصيل تتعلق ببنود العقد عند إعلانه تعيين مينيه مدرباً للمنتخب.