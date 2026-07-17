روميرو ينتقد غاري نيفيل بعد تصريحاته عن دفاع الأرجنتين

وجّه كريستيان روميرو، مدافع منتخب الأرجنتين، انتقادات لاذعة لغاري نيفيل، لاعب منتخب إنجلترا السابق والمحلل التليفزيوني، بعد فوز الأرجنتين على إنجلترا في ما قبل نهائي «كأس العالم 2026» في أميركا والمكسيك وكندا.

كان نيفيل قد انتقد دفاع المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة، وفق ما ذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» حيث وصف ثنائي الدفاع روميرو وليساندرو مارتينيز، بأنهما الأفضل والأسوأ في العالم.

وقال روميرو، في تصريحات لقناة «دي سبورتس»: «كل ما أتمناه هو ألا أكون غبياً إلى هذا الحد حين أعتزل، لا أتمنى أن أنتقد أي لاعب، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل المنتخب».

من جانبه قال ليساندرو مارتينيز: «نحن معتادون سماع تلك التصريحات، لكننا نرد في الملعب، هذا كل ما في الأمر».

ويلتقي منتخب الأرجنتين، حامل لقب «كأس العالم 2022»، مع المنتخب الإسباني، بطل «يورو 2024»، في نهائي «المونديال»، الأحد.