أنتونيللي يكشف نصيحة روجر فيدرر

الاستراحة بين شوطي نهائي المونديال ستتجاوز 15 دقيقة

استراحة بين شوطي نهائي المونديال ستستمر أكثر من 15 دقيقة (أ.ف.ب)

قالت مصادر بث، الجمعة، إن الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين يوم الأحد المقبل ستستمر أكثر من 15 دقيقة بسبب تجهيزات فنية لازمة لتقديم عرض ترفيهي خلال الاستراحة.

وأضافت المصادر أن تركيب المسرح الخاص بالعرض الذي يستمر 11 دقيقة من المتوقع أن يستغرق نحو سبع دقائق، وقال أحد المصادر إنه «من المحتمل» أن يستغرق الأمر الوقت نفسه لتفكيك المعدات وإخلاء الملعب قبل بدء الشوط الثاني.

وتنص لوائح كأس العالم وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أن المباريات تقام وفقاً لقوانين اللعبة التي وضعها مجلس الاتحاد الدولي للعبة (إيفاب)، والتي تنص على أن للاعبين الحق في استراحة بين الشوطين «لا تتجاوز 15 دقيقة».

ومع ذلك، تنص لوائح البطولة ذاتها على أن للاعبين الحق في «استراحة مدتها 15 دقيقة» بين الشوطين دون تكرار صيغة مجلس الاتحاد الدولي التي تنص على أن الاستراحة لا يمكن أن تتجاوز تلك المدة.

ولم يرد «فيفا» على الفور على طلب التوضيح بشأن المدة التي ستستغرقها الاستراحة أو كيف سيتوافق العرض المقرر مع اللوائح.

وهذا العرض الأول الذي يقام في استراحة نهائي كأس العالم، مما يضيف عنصراً آخر مرتبطاً بالمسابقات الرياضية الأميركية الكبرى إلى بطولة تتضمن بالفعل استراحات للترطيب، ولأول مرة، خواتم البطولة للفائز باللقب.

وحسب مصادر البث التي تحدثت إلى وكالة «رويترز»، فإن العرض الموسيقي نفسه سيستمر 11 دقيقة، لكن تجهيز المسرح على أرضية الملعب سيستغرق نحو 7 دقائق، بينما يحتاج تفكيكه وإخلاء الملعب إلى مدة مماثلة، وهو ما يعني أن الاستراحة بين الشوطين قد تتجاوز 25 دقيقة، وربما تقترب من 30 دقيقة. هذه ستكون المرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم التي يقام فيها عرض فني خلال استراحة النهائي، في خطوة استلهمها «فيفا» من نموذج السوبر بول الأميركي، ضمن استراتيجية أوسع لإضافة عناصر ترفيهية إلى البطولة.

العرض يشرف عليه كريس مارتن، المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي، ويشارك فيه عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، بينهم مادونا وشاكيرا وBTS وجاستن بيبر وبيرنا بوي، إلى جانب قائد الأوركسترا العالمي جوستافو دوداميل، فيما يقام الحدث بالتعاون بين «فيفا» ومنظمة «Global Citizen» لدعم صندوق التعليم العالمي الذي يستهدف جمع 100 مليون دولار لتوسيع فرص التعليم وكرة القدم للأطفال حول العالم.

رئيس فيفا جياني إنفانتينو وصف العرض بأنه «أكبر منصة على الإطلاق»، وقال إنه سيجمع بين كرة القدم والموسيقى وقضايا التأثير المجتمعي أمام جمهور يُتوقع أن يصل إلى مليارات المشاهدين حول العالم. وكشفت صحيفة «الغارديان» قبل أسابيع أن شركات البث المالكة للحقوق كانت تضغط على «فيفا» للحصول على جدول زمني واضح للاستراحة؛ لأن طولها يؤثر على الفواصل الإعلانية وخطط التحليل التلفزيوني، إلا أن الاتحاد الدولي تأخر في حسم المدة النهائية، وهو ما أثار استياء بعض الناقلين.

ووفقاً لتقرير «الغارديان»، فإن BBC وITV قررتا إذاعة العرض كاملاً، بعدما وضعتا في حساباتهما أن الاستراحة ستطول بما يكفي للسماح أيضاً بتقديم التحليل الفني قبل وبعد الفقرة الغنائية. الجدل القانوني يدور حول أن قوانين اللعبة الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب) تنص على أن استراحة ما بين الشوطين «لا تتجاوز 15 دقيقة»، بينما تشير لوائح كأس العالم فقط إلى «استراحة مدتها 15 دقيقة» دون النص صراحة على الحد الأقصى، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مدى توافق الخطوة مع اللوائح، خاصة أن «فيفا» لم يصدر توضيحاً رسمياً حتى الآن.

كما أن هذه ليست المرة الأولى التي يطول فيها وقت الاستراحة في بطولة ينظمها «فيفا»؛ إذ شهد نهائي كأس العالم للأندية 2025، الذي أقيم أيضاً في ملعب نيويورك/نيوجيرسي، عرضاً ترفيهياً أدى إلى وصول إجمالي فترة التوقف إلى نحو 24 دقيقة، وهو ما اعتبره كثيرون تمهيداً لتطبيق الفكرة في نهائي كأس العالم.