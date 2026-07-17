أنتونيللي يكشف نصيحة روجر فيدرر

يستعد الإيطالي كيمي أنتونيللي للمشاركة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، مستفيداً من نصيحة قيمة تلقاها مؤخراً من نجم التنس السويسري روجر فيدرر.
وبعد سلسلة من مشكلات السيارة التي قلصت صدارة أنتونيللي في الترتيب العام لبطولة العالم لـ«فورمولا 1»، قدمت محادثة أنتونيللي مع أسطورة التنس في المقصورة الملكية بمنتجع ويمبلدون رؤية جديدة حول كيفية تجنب تحول هذه الانتكاسات إلى تراجع في الأداء.
وقال أنتونيللي في وقت متأخر مساء الخميس: «فيما يتعلق بالضغط، نصحني بالتركيز على كل سباق على حدة، والتركيز على ما يمكنني التحكم فيه، وكذلك التحكم في مشاعري، خصوصاً تلك التي قد تدفعني لارتكاب الأخطاء».
وأضاف: «كانت هذه هي أهم النصائح. وبخلاف ذلك، كانت تجربة رائعة حقاً».
وحتى الآن، يبدو أن أنتونيللي يحافظ على تركيزه، رغم تهديد شارل لوكلير ولويس هاميلتون سائقي «فيراري» لهيمنة «مرسيدس».
ويبدو أن أنتونيللي لم يفقد شيئاً من سرعته التي تؤهله للفوز بالسباقات، على عكس العام الماضي، حين تراجعت ثقته بنفسه إلى أدنى مستوياتها بعد أخطاء ارتكبها على الحلبات الأوروبية التي كان من المفترض أن يكون خبيراً بها.
واختتم أنتونيللي تصريحاته قائلاً: «يتعين عليَّ فقط استغلال كل فرصة تتاح لي، والتركيز على ما أستطيع التحكم فيه، وبعدها سنرى ما سيحدث لاحقاً. هذا جزء من الرياضة، والفريق يبذل جهداً جباراً لضمان عدم تكرار هذه المشكلات».