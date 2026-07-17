بوين سيستمر مع وست هام رغم الهبوط من «البريميرليغ»

أكد غارود بوين، قائد وست هام يونايتد، في مقابلة نشرت الجمعة بموقع ناديه على الإنترنت، استمراره مع الفريق رغم الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الدرجة الثانية.

وكان بوين (29 عاماً) جزءاً من تشكيلة وست هام التي هبطت من الدوري الممتاز في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، مما أثار تكهنات بشأن مستقبله.

وقال بوين: «بالنسبة لي، الأمر الأهم هو إعادة هذا النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.. لم أتردد لحظة في البقاء هنا، والرؤية واضحة، وهي العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. أعلم أننا نمر بأوقات صعبة. نحن نشاطر الجميع خيبة الأمل هذه، لكن هذا الأمر انتهى حالياً. المهمة الآن هي العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والصعود هذا الموسم».

وانضم بوين إلى وست هام قادماً من هال سيتي في عام 2020، وخاض 280 مباراة مع النادي اللندني، وسجل 85 هدفاً. وهو قائد الفريق منذ عام 2024 عقب رحيل كيرت زوما.

كما خاض المهاجم 22 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، على الرغم من أنه لم ينجح في حجز مكانه في تشكيلة توماس توخيل المشاركة في كأس العالم هذا الصيف.

ويستهل وست هام مشواره في دوري الدرجة الثانية بمواجهة بيرنلي يوم 16 أغسطس (آب).