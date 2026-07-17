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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة بلجيكا الكبرى»: فيرستابن الأسرع في التجربة الحرة الأولى

سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (رويترز)
سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (رويترز)
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«جائزة بلجيكا الكبرى»: فيرستابن الأسرع في التجربة الحرة الأولى

سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (رويترز)
سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن (رويترز)

سجل سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم السابق، الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

في المقابل كان فريق مرسيدس، المهيمن هذا الموسم، متأخراً بفارق أكثر من نصف ثانية.

وسجل فيرستابن أسرع زمن للفة، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و47.070 ثانية على أطول مضمار هذا الموسم، حيث يبلغ طول المضمار 7.004 كيلومتر، علماً أن فيرستابن فاز بالسباق ثلاث مرات سابقة.

وتفوق فيرستابن على ثنائي فريق فيراري، البريطاني لويس هاميلتون، وتشارلز لوكلير، من موناكو، بفارق 0.145 ثانية و0.207 ثانية على الترتيب.

وجاء الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدر ترتيب فئة السائقين في المركز السادس بفارق 0.533 ثانية عن المتصدر، فيما جاء زميله البريطاني جورج راسل في المركز الثامن بفارق 0.889 ثانية.

ويمكن لمرسيدس أن يستعيد توازنه في التجربة الحرة الثانية التي تقام في وقت لاحق من الجمعة، علماً أن التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية تقامان السبت.

وأكد الفرنسي إسحاق حجار تحسن نتائج فريق ريد بول بعدما احتل المركز الرابع، فيما أصبح فيرستابن أول سائق بعيداً عن فريقي مرسيدس وفيراري يتصدر تجربة هذا العام.

وجاء سائق فريق مكلارين لاندو نوريس، بطل العالم، في المركز السابع ولكنه سيواجه معركة مرهقة في سباق الأحد لأنه سيتراجع عشرة مراكز عقوبةً لتغيير البطارية، والتي بسببها تخطى عدد المرات المسموح بها لتعديل أجزاء من المحرك.

تقلص فارق الصدارة في بطولة العالم بين أنتونيللي وزميله راسل إلى 25 نقطة بعد فشله في الفوز في السباقات الثلاثة الأخيرة، وخروجه من المراكز المؤهلة للحصول على النقاط في سباقين منها. ويحتل هاميلتون المركز الثالث بفارق سبع نقاط أخرى.

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 بلجيكا

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كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)
كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)
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روميرو ينتقد غاري نيفيل بعد تصريحاته عن دفاع الأرجنتين

كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)
كريستيان روميرو مدافع الأرجنتين (د.ب.أ)

وجّه كريستيان روميرو، مدافع منتخب الأرجنتين، انتقادات لاذعة لغاري نيفيل، لاعب منتخب إنجلترا السابق والمحلل التليفزيوني، بعد فوز الأرجنتين على إنجلترا في ما قبل نهائي «كأس العالم 2026» في أميركا والمكسيك وكندا.

كان نيفيل قد انتقد دفاع المنتخب الأرجنتيني قبل المباراة، وفق ما ذكرت صحيفة «فوت ميركاتو» حيث وصف ثنائي الدفاع روميرو وليساندرو مارتينيز، بأنهما الأفضل والأسوأ في العالم.

وقال روميرو، في تصريحات لقناة «دي سبورتس»: «كل ما أتمناه هو ألا أكون غبياً إلى هذا الحد حين أعتزل، لا أتمنى أن أنتقد أي لاعب، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل المنتخب».

من جانبه قال ليساندرو مارتينيز: «نحن معتادون سماع تلك التصريحات، لكننا نرد في الملعب، هذا كل ما في الأمر».

ويلتقي منتخب الأرجنتين، حامل لقب «كأس العالم 2022»، مع المنتخب الإسباني، بطل «يورو 2024»، في نهائي «المونديال»، الأحد.

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مان سيتي يقترب من ضم شابو «موهبة أنغيه»

ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)
ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)
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مان سيتي يقترب من ضم شابو «موهبة أنغيه»

ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)
ماكس إدجار شابو (أ.ف.ب)

يوشك نادي أنغيه الفرنسي على خسارة أحد أبرز مواهبه، وحسب صحيفة «لو باريزيان»، حيث رفض ماكس إدجار شابو (18 عاماً) عقداً احترافياً من النادي الذي مثله على مستوى فرق الشباب.

ويتنافس مانشستر سيتي الإنجليزي على ضم حارس المرمى الفرنسي الشاب (الذي شارك في مباراتين دوليتين) مع منتخب فرنسا تحت 18 عاماً.

وباستثناء أي ظروف غير متوقعة، من المتوقع أن يوقع شابو عقداً مع النادي الإنجليزي. ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حالياً، لكن المفاوضات تسير على نحو جيد، وفقاً للصحيفة. ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

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بابلو باغيس يعزز صفوف باريس إف سي

بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)
بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)
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بابلو باغيس يعزز صفوف باريس إف سي

بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)
بابلو باغيس رسمياً إلى باريس إف سي (رويترز)

أعلن نادي باريس إف سي الفرنسي عن تعاقده مع المهاجم بابلو باغيس قادماً من لوريان، حيث وقع عقداً يمتد حتى عام 2031.

وذكر الموقع الرسمي لنادي باريس إف سي أن باغيس، المولود عام 2002، بدأ مسيرته الكروية في فريق بونت بيان، ثم انضم إلى أكاديمية الناشئين في نادي رين حيث قضى ستة مواسم قبل الانتقال إلى لوريان في عام 2018، وهناك وقع أول عقد احترافي له في عام 2021.

وبعدما قضى فترتي إعارة في أولمبيك نيم وستاد لافال، عاد بابلو إلى لوريان وأصبح واحداً من أهم اللاعبين في الفريق الفائز بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2024-2025.

وفي الموسم الماضي قدم بابلو باغيس موسماً رائعاً حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 لزملائه ليكون واحداً من أهم لاعبي الفريق في الموسم الذي أنهاه فريقه في المركز العاشر.

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