عودة متوقعة لألكاراس في دورة سينسيناتي

يتوقع أن يعود النجم الإسباني كارلوس ألكاراس إلى ملاعب كرة المضرب من بوابة دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة (13 - 23 أغسطس «آب») بعدما غاب منذ أبريل (نيسان) بسبب الإصابة، وفق لائحة اللاعبين المشاركين التي نُشرت الأربعاء.

وتنازل ألكاراس عن صدارة تصنيف رابطة المحترفين لصالح الإيطالي يانيك سينر في أبريل بعد خسارته أمامه في نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة، ثم غاب بعدها عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم الأيمن تعرض لها في الدور الأول لدورة برشلونة.

ونتيجة هذه الإصابة، غاب ألكاراس الذي تراجع في التصنيف إلى المركز الثالث، عما تبقى من موسم الملاعب الصلبة وبالتالي عن بطولة رولان غاروس الفرنسية التي كان يحمل لقبها، ما فتح الباب أمام الألماني ألكسندر زفيريف للفوز بلقبه الكبير الأول.

كما غاب الإسباني عن بطولة ويمبلدون التي احتفظ بلقبها سينر بفوزه في النهائي الأحد على زفيريف الثاني عالمياً.

ومع عودته المتوقعة في سينسيناتي، قد يتمكن ألكاراس من استعادة وتيرة المباريات في الوقت المناسب قبل خوض بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، المقررة بين 31 أغسطس و13 سبتمبر (أيلول) والتي أحرز لقبها الموسم الماضي على حساب سينر.