«دورة تورنتو»: ريباكينا تحبط مخطط سامسونوفا وتبلغ ربع النهائي

بلغت الكازاخية يلينا ريباكينا دور الثمانية لبطولة تورونتو المفتوحة لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعدما قلبت تأخرها في المجموعة الثالثة أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 55 عالميا، وفازت عليها 6 /4 و4 /6 و6 /4 الأحد في دور الـ16.

وشهدت المجموعة الأولى تذبذبا واضحا في إرسال اللاعبتين لكن ريباكينا حسمتها لصالحها في النهاية.

الروسية ليودميلا سامسونوفا ودعت منافسات تورنتو (أ.ب)

وحصلت ريباكينا، المصنفة الثانية عالميا، على فرصتين لكسر إرسال سامسونوفا في الشوط الرابع من المجموعة الثانية، لكنها لم تستغلها، مما مهد الطريق أمام اللاعبة الروسية للفوز بالمجموعة وتمديد المباراة لمجموعة ثالثة.

وبدأت سامسونوفا المجموعة الثالثة بأفضل طريقة ممكنة، بعدما كسرت إرسال ريباكينا في الشوط الأول، ثم كسرت إرسالها مرة أخرى لتتقدم 3 /صفر.

وردت ريباكينا بقوة، وفازت بأربعة أشواط متتالية لتقلب النتيجة، قبل أن تحسم كسر الإرسال في الشوط العاشر وتنتزع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وتنتظر ريباكينا في الدور المقبل الفائزة من مواجهة اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الـ11، والكندية ليلى فرنانديز، المصنفة الـ30.