«دورة مونتريال»: الإسباني ميريدا يبلغ دور الثمانية

حقق لاعب التنس الإسباني داني ميريدا إنجازاً لافتاً ببلوغه دور الثمانية للمرة الأولى في إحدى بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعدما تغلب على الهولندي تالون غرييكسبور بمجموعتين دون رد بنتيجة 6 - 3 و6 - 1، الأحد، في دور الـ16 من بطولة مونتريال للتنس.

وفرض ميريدا، البالغ من العمر 21 عاماً، سيطرته على المباراة التي استغرقت نحو 70 دقيقة، ليواصل مشواره المميز في البطولة، بعدما سبق له التغلب على الكندي بنجامين دراكسل والفرنسي أوغو أومبير والأميركي أليكس ميكيلسن.

وبدأ ميريدا مشواره في البطولة دون تحقيق أي انتصار في منافسات الفردي على الملاعب الصلبة ضمن بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين هذا الموسم، لكنه خاض البطولة بثقة كبيرة بعد تتويجه قبل ثلاثة أسابيع بأول لقب في مسيرته الاحترافية في بطولة أوماج (بطولة كرواتيا المفتوحة للتنس).

وسيضمن هذا الإنجاز لميريدا دخول قائمة أفضل 40 لاعباً في التصنيف العالمي للمرة الأولى، بعدما بدأ الموسم في المركز 165.

ويلتقي ميريدا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الأميركي ليرنر تيان والأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي.