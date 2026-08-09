أرتيتا محبط من خسارة آرسنال أمام دورتموند

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن ردة فعله الأولية بعد خسارتنا أمام بوروسيا دورتموند في نهائي كأس الإمارات.

وأعرب المدرب عن إحباطه من نتيجة المباراة 2 / 3، لكنه أكد وجود جوانب إيجابية يمكن استخلاصها من العودة إلى ملعب الإمارات.

وقال في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «حسنا، نشعر بخيبة أمل لخسارتنا المباراة. بالطبع، علينا محاولة فهم سياق المباراة من حيث أسلوب لعبنا، وكيفية منافستنا، ومن نافسنا، ومدة المنافسة».

وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار كل ذلك، أعتقد أننا افتقرنا إلى بعض اللمسات الجيدة، خاصة في الكرات الثابتة والدفاع، حيث نتميز عادة بالدقة والتوقيت».

وتابع: «هناك أيضا بعض التشكيلات الهجومية الإيجابية للغاية، وفرص كبيرة لم تستغل بسبب التمريرة الأخيرة. لكن بشكل عام، نشعر بخيبة أمل لأننا نرغب بالفوز في جميع الأحوال، واليوم لم نتمكن من تحقيق ذلك».