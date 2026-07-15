«استثناء وزاري» يمهد الطريق أمام زيدان لتدريب فرنسا

مع اقتراب نهاية حقبة ديدييه ديشان، الذي سيترك منصبه مدرباً لمنتخب فرنسا عقب نهاية المونديال، تتجه الأنظار إلى زين الدين زيدان بوصفه المرشح الأقرب لخلافته، لكن تعيينه قد يتطلب موافقة حكومية بسبب راتبه المتوقع.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، يُعد الخيار شبه المؤكد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إلا أن التعاقد معه قد يخضع لأحكام قانون الحوكمة الجديد في الرياضة الاحترافية، الذي فرض قيوداً على رواتب مسؤولي وموظفي الاتحادات الرياضية.

وبموجب القانون، لا يجوز للاتحاد الفرنسي منح أي موظف أو مسؤول راتباً يتجاوز 450 ألف يورو إجمالاً سنوياً إلا بعد الحصول على استثناء رسمي من وزيرة الرياضة الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يكن عقد زيدان قد وُقِّع بالفعل قبل دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، فسيتعين على الاتحاد الفرنسي التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة الوزارة لمنحه راتباً أعلى من هذا السقف، وهو أمر يبدو مرجحاً في ظل المكانة التي يتمتع بها المدرب المتوج مع ريال مدريد بعدة ألقاب أوروبية.

وتوقعت ألا يشكل ذلك عقبة حقيقية أمام تعيين زيدان، مع ترجيحات بمنحه الاستثناء اللازم لإتمام التعاقد وبدء مهمته مع المنتخب الفرنسي.