البلجيكي مونييه يُغادر ليل إلى سندرلاند

غادر الظهير الأيمن الدولي المخضرم البلجيكي توما مونييه نادي ليل الفرنسي بعد انتهاء عقده للانضمام إلى سندرلاند بصفقة تمتد حتى عام 2028، وفق ما أعلن الأربعاء سابع الدوري الانجليزي لكرة القدم في الموسم الماضي.

وأعرب مونييه، البالغ 34 عاماً، في بيان نُشر على موقع سندرلاند الإلكتروني عن سعادته البالغة واعتزازه بالانضمام إلى النادي.

وأضاف: «أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، وبدء هذه المرحلة الجديدة في مسيرتي الكروية».

وتابع: «الدوري الإنجليزي الممتاز من أكثر الدوريات تنافسية وإثارة في العالم، وهو تحدٍّ لطالما تمنيت خوضه».

وأضاف الفرنسي فلوران غيزولفي، المدير الرياضي لنادي سندرلاند، أن الظهير الأيمن سيُضيف «خبرة واسعة، ومهارات قيادية، ومستوى عالياً من الاحترافية، إضافة إلى مهاراته الدفاعية والهجومية».

وانضم مونييه، الذي خاض 83 مباراة دولية مع منتخب «الشياطين الحمر»، إلى ليل عام 2024 قادماً من طرابزون سبور التركي.

وكان مونييه، الذي دافع عن ألوان كلوب بروج وباريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني، لاعباً أساسياً في صفوف ليل؛ حيث شارك في 81 مباراة، وقاده للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله المركز الثالث الموسم الماضي.

وجرى اختيار مونييه ضمن تشكيلة المنتخب البلجيكي المشاركة في كأس العالم 2026؛ حيث لعب 3 مباريات، لكنه غاب عن مباراة ربع النهائي التي خسرها منتخب «الشياطين الحمر» بإشراف المدرب الفرنسي رودي غارسيا أمام إسبانيا 1-2.

في سندرلاند، سيلعب تحت قيادة المدرب الفرنسي ريجيس لو بري، الذي قاد الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز عند انضمامه في موسم 2024-2025، ولاحتلال المركز السابع في الموسم التالي، ما سمح له بخوض منافسات مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».