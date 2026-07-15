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السحر الفرنسي يتبخر... إسبانيا تُطفئ شرارة مبابي ورفاقه

بدا مبابي محبطاً وعاجزاً رغم أنه كان قائداً مثالياً للمنتخب الفرنسي طوال المونديال (إ.ب.أ)
بدا مبابي محبطاً وعاجزاً رغم أنه كان قائداً مثالياً للمنتخب الفرنسي طوال المونديال (إ.ب.أ)
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السحر الفرنسي يتبخر... إسبانيا تُطفئ شرارة مبابي ورفاقه

بدا مبابي محبطاً وعاجزاً رغم أنه كان قائداً مثالياً للمنتخب الفرنسي طوال المونديال (إ.ب.أ)
بدا مبابي محبطاً وعاجزاً رغم أنه كان قائداً مثالياً للمنتخب الفرنسي طوال المونديال (إ.ب.أ)

لم ينجح السحر الهجومي هذه المرة؛ فبعدما أبدع الرباعي الهجومي الرائع لفرنسا منذ بداية مونديال أميركا الشمالية لكرة القدم، اصطدم السلاح الأول لـ«الزرق» في البطولة العالمية الثلاثاء بصلابة إسبانيا، فودعوا المنافسات من الدور نصف النهائي بخسارتهم 0-2.

لم يتمكن كيليان مبابي، صاحب الأهداف الثمانية منذ انطلاق كأس العالم، ولا مايكل أوليسيه، أفضل ممرِّر في البطولة بخمس تمريرات حاسمة، ولا حتى الفائز بالكرة الذهبية عثمان ديمبيليه، من تهديد مرمى أوناي سيمون.

وكان حارس «لا روخا»، المحمي بخط دفاع حديدي ومنظَّم بإحكام، في قمة التألق.

خلال الشوط الأول، كان برادلي باركولا الذي فضّله ديشان أساسياً على حساب زميله في باريس سان جرمان ديزيريه دويه، الوحيد الذي حاول التسديد من خارج المنطقة، لكن كرته ارتفعت بعيداً فوق مدرجات ملعب «إيه تي أند تي ستاديوم» في أرلينغتون بضواحي دالاس.

وبخلاف ذلك، لم يصنع المهاجمون الفرنسيون الذين سجلوا حتى ذلك الحين جميع أهداف فرنسا الـ18 في البطولة، أي فرصة حقيقية، فيما كان التسديد الفرنسي الثاني في الشوط الأول الذي لم يكن بين الخشبات الثلاث أيضاً، من نصيب أدريان رابيو.

كان مبابي رمزاً لهذا العجز؛ إذ لمس الكرة 15 مرة فقط خلال الشوط الأول، بينها مرتان داخل منطقة الجزاء الإسبانية، من دون أن يجد نفسه ولو مرة واحدة في وضعية تسمح له بالتسديد.

وإذا بدا قائد فرنسا غائباً إلى هذا الحد، فلأنه تُرك أيضاً من دون دعم من أبرز ممونيه بالكرات، ديمبيليه وأوليسيه.

فقد نجح لاعبو وسط الميدان الإسبان في خنق تحركاتهما، لكن الثنائي الهجومي بدا أيضاً متوتراً للغاية، فكثر فقدانهما للكرة بسبب تمريرات غير دقيقة، أو إثر خسارتهما المواجهات الفردية التي افتعلاها.

غرق أوليسيه

بعدما أبهر أوليسيه العالم في بداية المونديال، تراجع مستواه أمام الباراغواي والمغرب. وهذه المرة غرق تماماً، بعدما فقد الكرة 20 مرة، وفشل في إنجاز أي مراوغة، رغم ما عُرف عنه من سرعة ودقة.

كما أظهر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني علامات توتر واضحة، وارتكب خصوصاً خطأ عنيفاً بحق رودري (14) كان يمكن أن يكلفه بطاقة حمراء. لكن حكم اللقاء السلفادوري إيفان بارتون لم يرَ حتى ضرورة لإشهار البطاقة الصفراء.

وعاجزاً مثل بقية أفراد المنتخب، ترك أوليسيه مكانه لريان شرقي في الدقيقة 72، من دون أن ينجح ذلك في إعادة الحيوية إلى الترسانة الهجومية الفرنسية.

أما ديمبيليه، حامل الكرة الذهبية لعام 2025، فلم يكن له التأثير المنتظر؛ فقد خسر الكرة 13 مرة ولم يربح أي مواجهة ثنائية.

ومع تخلي مساعديه عنه، حاول مبابي أن يقود الانتفاضة بمفرده عقب العودة من غرف الملابس، فيما كانت فرنسا متأخرة بالفعل 0-2، بعد ركلة الجزاء التي سجلها ميكل أويارسابال في الشوط الأول (22)، ثم هدف بيدرو بورو (58).

كادت تسديدته الأرضية في الدقيقة 67 من مشارف المنطقة أن تلامس القائم الأيسر لأوناي سيمون. لكنه افتقد النجاح، تماماً كما حدث مع ركلته الحرة في الدقيقة 88 بعد خطأ حصل عليه دويه، الذي دخل بديلاً لباركولا (57).

وبدا مبابي محبطاً وعاجزاً، رغم أنه كان قائداً مثالياً للمنتخب الفرنسي طوال المونديال، فارتكب تدخلاً على سيمون كلفه بطاقة صفراء (86). وكانت تلك القشة الأخيرة.

ولم يسبق لهذا الهداف المتسلسل، صاحب 20 هدفاً في نهائيات كأس العالم، أن سجل في نصف نهائي المونديال. وسيكون عليه الانتظار إلى فرصة أخرى.

كانت فرنسا تعوِّل على سحرة خطها الأمامي لإحراز النجمة الثالثة في الولايات المتحدة. لكن السحر تبخَّر، وتبخَّرت معه أحلام التتويج.

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ليفاندوفسكي: لم أتخيل نفسي بقميص غير برشلونة... لذا فضلت أميركا

روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)
روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)
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ليفاندوفسكي: لم أتخيل نفسي بقميص غير برشلونة... لذا فضلت أميركا

روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)
روبرت ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحافي مع فريقه الجديد شيكاغو فاير (أ.ف.ب)

يتطلع روبرت ليفاندوفسكي إلى تقديم إضافة قوية لفريق شيكاغو فاير بانضمامه إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.

وكان ليفاندوفسكي (37 عاماً) الذي وقع على عقد لمدة عامين، يتطلع روبرت ليفاندوفسكي إلى تقديم إضافة قوية لفريق شيكاغو فاير بانضمامه إلى الدوري الأميركي لكرة القدم. ويعلم أنه لا يرغب في البقاء في أوروبا بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني في مايو (أيار).

وقال، يوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي تعريفي بمركز تدريب النادي: «لم أكن أتخيل نفسي مع نادٍ آخر غير برشلونة، ولذلك كنا نعلم أن الخطوة التالية ستكون خارج أوروبا، وبالطبع، ليس من السهل الانتقال من أوروبا إلى الولايات المتحدة، لكننا متحمسون للغاية».

وأضاف: «بالتأكيد، حياتنا تتغير، لكنها تجربة جديدة».

وسجل ليفاندوفسكي 119 هدفاً في 192 مباراة مع برشلونة، وساهم في فوزه بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني خلال أربعة مواسم، بما في ذلك هذا الموسم، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.

وقال ليفاندوفسكي: «أرى إمكانية الفوز بالألقاب مع النادي الجديد. أنا سعيد للغاية لأنها خطوة جديدة في مسيرتي، وخطوة جديدة في حياتي. نحن الآن في وضع جيد، ولكن بالطبع علينا أن نبدأ العمل الجاد، وآمل أيضاً أن نستمتع بعد هذا الموسم بكثير مما حققناه».

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الرياضة رياضة عالمية

ديشان: كنّا أقل من إسبانيا

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)
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ديشان: كنّا أقل من إسبانيا

ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)
ديدييه ديشان مدرب فرنسا (إ.ب.أ)

اعترف ديدييه ديشان مدرب فرنسا بأن فريقه كان أقل في المستوى من منافسه خلال المباراة التي انتهت بفوز إسبانيا 2 - صفر، اليوم (الثلاثاء)، في قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، التي كشفت عن أوجه قصور فنية وتكتيكية وبدنية في ختام مخيب للآمال لمساعي فرنسا نحو الفوز بلقبها الثالث في البطولة.

وشكلت فرنسا، التي كانت على نطاق واسع من المرشحين للفوز باللقب قبل انطلاق البطولة، الطرف الأضعف طوال المباراة؛ إذ سيطرت إسبانيا على خط الوسط، وقطعت الإمدادات عن كيليان مبابي، واستغلَّت سلسلة من الأخطاء.

وقال ديشان في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «منتخب إسبانيا قوي للغاية، وأثبت هذا الليلة».

وأضاف: «كنا أقل بعض الشيء من مستوانا المعتاد، وارتكبنا أخطاء فنية أكثر مما ارتكبنا في المباريات السابقة. وكنا أيضاً أقل جاهزية بدنية».

وكانت فرنسا وصلت إلى الدور قبل النهائي بفضل هجومها المخيف للمنافسين، لكن عثمان ومايكل أوليسه ومبابي لم يتمكنوا من إحداث أي تأثير؛ إذ حرمتهم إسبانيا من المساحات واستعادت الكرة مراراً.

وقال ديشان إن فريقه كان بحاجة إلى اللعب بكامل طاقته لإزعاج إسبانيا، لكنه عانى من قصور في كل الجوانب الحاسمة.

وأوضح: «نعرف الجودة التي تتمتع بها إسبانيا، ولنحظى بأي فرصة في التأهل كان علينا أن نقدم أفضل ما لدينا على الإطلاق. لكننا لم نفعل ذلك».

وتأثرت فرنسا أيضاً بإصابة المدافع ويليام ساليبا، في حين اضطر أدريان رابيو إلى كبح جماح عدوانيته، بعد حصوله على بطاقة صفراء في وقت مبكر من المباراة.

وقال ديشان إن قدرة إسبانيا على قراءة مسارات التمرير وقطع الهجمات حالت دون تمكن فرنسا من فرض إيقاعها.

وأضاف: «هم بارعون للغاية في التناغم وقراءة اتجاه التمريرات من أجل اعتراضها. لم نجد الحلول. وحقيقة أننا فشلنا في إظهار الجودة الهجومية والفنية التي أظهرناها حتى الآن هي خطأنا بشكل جزئي، لكن إسبانيا تستحق الثناء أيضاً لمنعنا من القيام بذلك».

وأنهت هذه الهزيمة آمال فرنسا في التأهل لنهائي كأس العالم، للمرة الثالثة توالياً، بعد أربع سنوات من خسارتها أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في قطر.

وقال ديشان إن اللاعبين كانوا محبَطين للغاية في غرفة الملابس، لكنه رفض التقليل من أهمية التقدُّم الذي أحرزوه خلال البطولة.

وأضاف ديشان: «خيبة الأمل هائلة... من المؤلم رؤية هذه الرحلة تنتهي. لا أريد أن أقلل من كل ما حققناه، لكن إسبانيا أظهرت في هذه المباراة أن لديها ما هو أكثر».

وستخوض فرنسا مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت أمام الخاسر من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة غداً الأربعاء بين إنجلترا والأرجنتين.

وشكك ديشان في مستوى التحكيم، قائلاً إن عدداً من القرارات كانت موضع جدل، وتساءل عما إذا كان الحكم إيفان بارتون القادم من السلفادور على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم.

وقال المدرب: «كان الحكمان الرابع والخامس على أعلى مستوى، وتحدثت معهما على خط التماس. لكن حكم الساحة... لن أقول شيئاً، لكنني أسألكم: هل كان على المستوى المطلوب لإدارة مباراة قبل نهائي كأس العالم؟».

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توخيل: إنجلترا والأرجنتين أكثر من مجرد مباراة... التوتر كبير

توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
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توخيل: إنجلترا والأرجنتين أكثر من مجرد مباراة... التوتر كبير

توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)
توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا (أ.ف.ب)

قال المدرب الألماني لمنتخب إنجلترا توماس توخيل الثلاثاء إن المباريات بين الأرجنتين وإنجلترا هي «أكثر بكثير من مجرد مباراة كرة قدم»، وذلك عشية مواجهتهما، الأربعاء، في أتلانتا، في نصف نهائي كأس العالم بأميركا الشمالية.

وتُعد المواجهة بين الأرجنتينيين والإنجليز واحدة من أكبر كلاسيكيات المنتخبات الوطنية، وقد ارتبطت بلحظات «أيقونية»، مثل هدف «يد...». و«هدف القرن» اللذين سجلهما دييغو مارادونا في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986.

لكن هذه المنافسة تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، كما حدث مع حرب جزر المالوين (فوكلاند) عام 1982.

وقال المدرب الألماني الثلاثاء خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة: «لا يمكن القول ببساطة إنها مجرد مباراة أخرى لكرة القدم. لكن كجهاز فني نفعل ذلك تماماً: نركز على ما يمكننا التأثير فيه».

وأضاف: «أنا وجهازي الفني لا نتحدث بيننا عن الأحداث التاريخية. ولا نتحدث عن اللحظات الأيقونية. فالمباراة بحد ذاتها أيقونية بما يكفي، والتوتر كبير بما فيه الكفاية».

ورأى مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» أن إنجلترا يجب أن تفرض أسلوبها ونقاط قوتها، رغم إدراكه «حجم العقبة» التي تنتظره.

وقال إن الأرجنتينيين «لا يشعرون بالخوف عندما يتأخرون في النتيجة. إنهم مجموعة شديدة التنافسية. لاعبون يتمتعون بجودة عالية جداً. ولاعبون أصحاب خبرة كبيرة في كل مركز. يحبون اللعب عبر العمق، ويستطيعون الدفاع بقوة، لذا أعتقد أنهم يملكون كل المقومات».

وأضاف: «استعددنا لمواجهة أفضل نسخة من الأرجنتين. نتوقع ونأمل ونطالب أنفسنا بتقديم أفضل ما لدينا غداً في مباراة كرة قدم كبيرة. أعتقد أن جميع المنتخبات في العالم يمكن هزيمتها».

كما أشاد توخيل بالنجم ليونيل ميسي الذي أظهر مستوى رائعاً في سن التاسعة والثلاثين، ويتصدر قائمة هدافي البطولة إلى جانب الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف لكل منهما.

وقال: «لم تعد هناك كلمات لوصف هذا النوع من الإنجازات، أو حجم المسؤولية والجودة التي يثبتها مجدداً في هذه البطولة. إنه ببساطة قائد واللاعب الأهم في أي فريق يلعب معه، وبالتأكيد في هذا المنتخب الأرجنتيني».

وسلَّط الضوء على التطور الدفاعي لفريقه طوال البطولة، لكنه أقر بضرورة تحسين صناعة اللعب ورفع وتيرة الهجوم، إذا أراد اللاعبون بلوغ أول نهائي لهم منذ ستين عاماً.

وقال: «نريد أن نستخرج آخر قطرة من إمكاناتنا. نريد أن نخطو الخطوة التالية. يعجبني التغيير في الطاقة داخل مجموعتنا. أشعر بأن اللاعبين متحمسون جداً وطموحون للغاية لهذه المباراة في نصف النهائي. لا أحد يشعر بالرضا، وهذا بالضبط المزيج المناسب لتقديم الأداء الذي نحتاج إليه غداً».

وسيواجه الفائز في النهائي الأحد منتخب إسبانيا الذي تغلب الثلاثاء على فرنسا 2 - 0 في دالاس.

وقال توخيل مهنئاً المتأهلين الجدد إلى النهائي: «كلما كبر المسرح، زاد التوتر، لكنهم يلعبون بهدوء أكبر وبثقة أكبر في أنفسهم. إنه أمر مثير للإعجاب للغاية».

وأكد المدرب الألماني أن جميع أفراد التشكيلة متاحون لخوض مباراة نصف النهائي، بمن فيهم لاعب الوسط ديكلان رايس الذي خرج بين الشوطين في ربع النهائي أمام النرويج بسبب آثار مرض تعرض له.

أما الغيابان الوحيدان، فهما للاعب الوسط جوردان هندرسون بسبب الإصابة، والظهير غاريل كوانساه بسبب الإيقاف.

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