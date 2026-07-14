«فيفا» يعتزم كسر قانون الـ15 دقيقة بين الشوطين في نهائي كأس العالم

كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم تمديد استراحة ما بين الشوطين في نهائي كأس العالم 2026 إلى نحو 30 دقيقة، وذلك لإفساح المجال لإقامة عرض فني ضخم على طريقة نهائي دوري كرة القدم الأميركية، رغم أن قوانين اللعبة تحدد الحد الأقصى للاستراحة بـ15 دقيقة.

وبحسب الصحيفة، تخطط شبكتا «بي بي سي» و«آي تي في» لنقل العرض الفني، الذي سيستمر نحو 11 دقيقة، مع تخصيص وقت كافٍ أيضاً لتحليل أحداث الشوط الأول، مستفيدتين من الفترة الإضافية اللازمة لبناء المسرح وإزالته.

ولم يؤكد «فيفا» رسمياً مدة الاستراحة، لكنه سبق أن تجاوز الحد المسموح به في نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، عندما امتدت الاستراحة إلى 25 دقيقة.

وكان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قد اقترح في عام 2021 رفع الحد الأقصى للاستراحة إلى 25 دقيقة، إلا أن المجلس الدولي لكرة القدم (إيفاب) رفض المقترح، محذراً من أن طول فترة التوقف قد يؤثر سلباً في سلامة اللاعبين بسبب الابتعاد الطويل عن أجواء اللعب.

ومن المقرر أن يشارك في العرض الفني بين الشوطين عدد من النجوم العالميين، أبرزهم مادونا، وجاستن بيبر، وشاكيرا، وفرقة بي تي إس، وبورنا بوي، وغوستافو دوداميل، وجوقة بي إس 22، بمشاركة فرقة كولدبلاي.

كما سيقام حفل ختامي يبدأ قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، بمشاركة روبي ويليامز، وتوم كروز، ونيكول شيرزينغر.

وأشارت «التايمز» إلى أن «كونميبول» سبق أن نظم حفلاً غنائياً لشاكيرا استمر 25 دقيقة خلال نهائي كوبا أميركا 2024 في ميامي، وهو ما أثار انتقادات مدرب كولومبيا نيستور لورينزو، الذي استغرب معاقبة منتخبه سابقاً بسبب التأخر دقيقة واحدة في العودة إلى الملعب، في حين لم يتعرض الاتحاد القاري لأي إجراء.