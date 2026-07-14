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دار لويس فيتون تقدم صندوق كأس العالم المصمم لنهائي مونديال 2026

يواصل صندوق الكأس من لويس فيتون حمل هذا الإرث ليرافق تلك اللحظة الأيقونية (فيفا)
يواصل صندوق الكأس من لويس فيتون حمل هذا الإرث ليرافق تلك اللحظة الأيقونية (فيفا)
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دار لويس فيتون تقدم صندوق كأس العالم المصمم لنهائي مونديال 2026

يواصل صندوق الكأس من لويس فيتون حمل هذا الإرث ليرافق تلك اللحظة الأيقونية (فيفا)
يواصل صندوق الكأس من لويس فيتون حمل هذا الإرث ليرافق تلك اللحظة الأيقونية (فيفا)

يستمر التعاون الممتد في تصميم صناديق الكأس لبطولات كأس العالم منذ عام 2010، حيث تم اختيار دار لويس فيتون مورداً رسمياً، وصاحب ترخيص رسمي للعلامة التجارية لمونديال 2026، لتتولى الدار تقديم الصندوق الرسمي المخصص للكأس، والمصمم خصيصاً لنقل وعرض الكأس الأبرز والأكثر شهرة في عالم الرياضة.

وسيكون صندوق الكأس جزءاً من برنامج الموسيقى، والترفيه، والمراسم، حيث سينقل إلى أرض الملعب خلال نهائي كأس العالم 2026 بمرافقة سفير دار لويس فيتون، وأحد أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استمراراً للبروتوكول الذي بات تقليداً أيقونياً منذ عام 2010.

وبهذه المناسبة كشفت دار الأزياء أيضاً عن تشكيلة حصرية ومحدودة الإصدار من صناديق لويس فيتون.

وتم صنع صندوق الكأس بأيدي حرفيي لويس فيتون في ورش العمل التاريخية ببلدة أسنيير سور سين بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، ويغطى صندوق الكأس بقماش «مونوغرام» الأيقوني من لويس فيتون.

ويتميز اللوحان الأماميان بحرف «في» ذهبي تم رسمه يدوياً ليرمز إلى كلمتي «النصر» (فيكتوري) و(فيتون)، ليعكس ألوان الجائزة المرموقة لكأس العالم.

وجاء التصميم الخارجي مكتملاً بحواف جلدية تعرف باسم «لوزين»، إلى جانب واقيات زوايا، وقفل، ومشابك مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب، في محاكاة للتصاميم التي تعتمدها الدار منذ ستينات القرن التاسع عشر.

ويأتي الجزء الداخلي مبطناً بجلد بيج فاتح اللون، ويتميز بشعار الشراكة بين لويس فيتون و«فيفا» مدمج في غطاء الصندوق.

وقال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية لدى «فيفا»: «تضفي لويس فيتون مزيجاً فريداً من التراث، والحرفية، والهيبة على كأس العالم».

وأضاف جاي: «الكأس الرسمية هي الجائزة الأكثر رغبة وشهرة في عالم كرة القدم، ولذا فمن الطبيعي تماماً أن يتم حملها في صندوق من لويس فيتون، وستظل لحظة تقديمه على أرض الملعب قبل المباراة النهائية علامة فارقة في البطولة مجدداً، إذ تربط عراقة التقاليد بقمة كرة القدم الحديثة».

من جانبه، صرح بيترو بيكاري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة لويس فيتون: «على مدى أكثر من عقد من الزمان، تشاركت لويس فيتون و(فيفا) التزاماً راسخاً بالتميز، يربطهما إيمان مشترك بقدرة الرياضة على إلهام الناس وجمعهم معاً».

وأوضح: «يسعدنا استمرار هذه الشراكة في كأس العالم 2026، ففي قلب هذه البطولة تقف الكأس الأكثر قيمة في عالم كرة القدم، بوصفها رمزاً للتفاني، والطموح الجماعي، وأسمى مظاهر الاحتفاء بالانتصار».

وكشف: «في هذه النسخة الجديدة يواصل صندوق الكأس من لويس فيتون حمل هذا الإرث، ليرافق تلك اللحظة الأيقونية التي يحتفى فيها بأعظم إنجاز في تاريخ كرة القدم، ويصنع فيها التاريخ.

ومنذ عام 2010 حافظت لويس فيتون على روابط وثيقة مع كبرى البطولات الرياضية العالمية، وشمل ذلك تصميم صناديق الكأس الرسمية لنسخة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، ونسخة 2014 في البرازيل، ونسخة 2018 في روسيا، ونسخة 2018 في قطر، مرافقة الكأس حول العالم بموجب المفهوم المميز للدار: (يسافر النصر بأزياء لويس فيتون)».

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مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
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مانشستر سيتي يرغب في ضم المغربي بوعدي

أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)
أيوب بوعدي (حسابه في إنستغرام)

يبذل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم جهوداً حثيثة لضم المغربي أيوب بوعدي، لاعب خط وسط ليل الفرنسي الشاب، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

وتأتي رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع بوعدي، بعد تألق اللاعب اللافت في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يسعى الفريق السماوي لتعزيز خيارات خط الوسط لديه للموسم المقبل.

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «ذا أثلتيك»، أن الظهور اللافت لبوعدي 18 عاماً في المونديال الحالي، أثار اهتمام كثير من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في ضمه، فيما تبدو إدارة ليل منفتحة على فكرة التخلي عن نجمها، شريطة أن يتقدم أحد الأندية بعرض يلبي مطالبهم المالية في المستقبل القريب.

أضاف التقرير أن ليل ينتظر عودة بوعدي من إجازته بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم، قبل إجراء محادثات مع وكلاء أعماله لتقييم جميع الخيارات، بما في ذلك إمكانية بقائه.

وبينما لا يزال ليل منفتحاً على المفاوضات، يعتقد أنه حدد سعراً باهظاً يبلغ 100 مليون يورو (85 مليون جنيه إسترليني) للاعب الشاب، حسب التقرير، وهو مبلغ من المتوقع أن يبعد كثيراً من الأندية الراغبة في ضمه.

وعلى عكس الأندية المنافسة التي تبدي استعدادها لاستعارته، يفضل مانشستر سيتي دمج لاعب الوسط مباشرة في تشكيلة الفريق الأول هذا الصيف، وفقاً لـ«ذا أثلتيك».

وينبع اهتمام مانشستر سيتي ببوعدي من حاجته الملحة إلى تعزيز خط وسطه بعد رحيل البرتغالي برناردو سيلفا مؤخراً، وقد أنفق عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز بالفعل 116 مليون جنيه إسترليني لضم إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، مما عزز خياراته في خط الوسط.

ومع اقتراب انتهاء عقد الإسباني رودري الحالي في يونيو (حزيران) 2027، والغموض الذي يحيط بمستقبل كثير من الركائز الأساسية الأخرى، ينظر إلى ضم بوعدي بوصفه استثماراً طويل الأجل.

من المتوقع أن يتخذ بوعدي قراره النهائي بشأن مستقبله قريباً، في ظل ازدياد اهتمام الأندية الكبرى به، رغم تواصل كل من آرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين مع وكلاء لاعب الوسط خلال العام الماضي، فإن مانشستر سيتي يتصدر حالياً سباق التعاقد معه حالياً.

ويكمن التحدي الأكبر أمام هذا اللاعب الشاب الموهوب في تحديد ما إذا كان مستعداً للمنافسة الفورية على مركز أساسي في ملعب (الاتحاد)، أم سيختار مواصلة تطوير مهاراته في الدوري الفرنسي.

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لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)
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لاليغا: تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم

جوزيه مورينيو (رويترز)
جوزيه مورينيو (رويترز)

سيخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال فترته الثانية على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد خارج أرضه أمام إسبانيول في 22 أغسطس (آب)، بعدما تم تأجيل المباراة الافتتاحية للفريق الملكي، الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يفتتح «النادي الملكي» مشواره في «لاليغا» ضد ريال سوسييداد في المرحلة الأولى، قبل أن يتم تأجيل المباراة لـ26 من أغسطس.

ويستهل برشلونة، حامل اللقب، مشوار الدفاع عن لقبه، ضد ألتشي في 23 من أغسطس؛ إذ تأجلت مباراته الافتتاحية على أرضه ضد أتلتيك بلباو إلى 27 أغسطس.

وقررت رابطة «لاليغا» اتخاذ هذا القرار نظراً لمشاركة العديد من لاعبي الفريقين في نصف نهائي كأس العالم المقام في أميركا الشمالية.

وبدوره، سيبدأ أتلتيكو مدريد الذي لا يزال بعض لاعبيه في المونديال، مشواره الأربعاء 19 أغسطس ضد ملقة.

وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 15 من أغسطس، حيث يستضيف ألافيس خيتافي، ويحل رايو فايكانو ضيفاً على إشبيلية.

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«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
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«مونديال 2026»: طرح كرة نهائي «كأس العالم» وملابس عرض الاستراحة في مزاد علني

سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)
سيُطرح للبيع عدد من كرات القدم الموقّعة (أ.ف.ب)

ستُنظم دار المزادات الأميركية «كريستيز»، الثلاثاء، مزاداً لبيع مجموعة من تذكارات «كأس العالم»؛ من بينها كرة ستُستخدم في المباراة النهائية، إضافة إلى ملابس سيرتديها فنانون خلال عرض فترة الاستراحة بين شوطَي النهائي.

ويُقام المزاد عبر الإنترنت، لمدة أسبوع، ابتداء من 22 يوليو (تموز) الحالي، على أن تُخصَّص عائداته لصندوق «فيفا» للمواطن العالمي للتعليم، وهي مبادرة تهدف إلى جمع 100 مليون دولار أميركي لدعم الأطفال حول العالم، خلال فترة «كأس العالم».

ومن أبرز المعروضات قميص قصير باللون الأصفر وسروال ارتدتهما المُغنية الكولومبية شاكيرا في الفيديو الموسيقي لأغنية «داي داي»؛ الأغنية الرسمية لبطولة «كأس العالم لكرة القدم 2026».

كما سيُعرَض للبيع الزي الذي سترتديه شاكيرا، خلال مشاركتها في أول عرض موسيقي على الإطلاق، خلال فترة الاستراحة من المباراة النهائية لـ«كأس العالم»، وهو عرض يستمر 11 دقيقة، ويشارك فيه أيضاً مادونا وجاستن بيبر وفرقة «بي تي إس».

ويتضمن المزاد عدداً من كرات القدم؛ من بينها كرة من المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي، وأخرى من المباراة الافتتاحية التي أقيمت في المكسيك، الشهر الماضي.

كما سيُطرَح للبيع قميص منتخب الأرجنتين لعام 2022 موقّع من النجم ليونيل ميسي، إضافة إلى قميص المنتخب الأميركي الموقّع من لاعبيه.

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