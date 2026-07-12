بوروسيا دورتموند يسمح لأديمي بمناقشة رحيله... واهتمام مستمر من برشلونة

يبدو أن كريم أديمي، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اقترب من الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، بعدما أعلن الفريق الألماني إعفاء اللاعب من الالتزامات الخاصة بفترة الإعداد للموسم الجديد من أجل التفاوض مع ناد آخر.

وذكرت شبكة «سكاي»، وصحيفة «بيلد» في وقت سابق أن انتقال أديمي لبرشلونة بات محسوماً. كما ذكرتا أن دورتموند وبرشلونة، الذي يدربه مدرب المنتخب الألماني السابق هانزي فليك، توصلا لاتفاق بانتقال اللاعب مقابل 22 مليون يورو (25 مليون دولار) بالإضافة إلى 7 ملايين يورو مكافآت. وينتظر أن يمتد عقده حتى 2031.

وذكر دورتموند على حسابه بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، مع بداية تجمع اللاعبين لبدء الإعداد للموسم الجديد: «لن يشارك كريم أديمي وكجيل واتين في اختبارات الأداء اليوم. حصل اللاعبان على إذن للتغيب من أجل إجراء محادثات مع أندية أخرى».

وكان أديمي 24 عاماً ، الذي يمتد عقده مع دورتموند حتى عام 2027، أبلغ النادي في وقت سابق برغبته في الرحيل.

وانضم الجناح السريع لدورتموند من ريد بول سالزبورغ قبل أربعة أعوام.

وكان هانزي فليك أول من استدعى أديمي إلى قائمة المنتخب الألماني في سبتمبر (أيلول) 2021، ومنذ ذلك الحين، خاض اللاعب 11 مباراة دولية، لكنه لم يدخل حسابات المدرب يوليان ناغلسمان في كأس العالم الحالية.

وخلال سنواته الأربع مع دورتموند، خاض أديمي 146 مباراة رسمية وسجل 36 هدفاً، من بينها سبعة أهداف خلال الموسم الماضي.

وسيواجه أديمي منافسة قوية في صفوف بطل إسبانيا، في ظل وجود النجم الشاب لامين يامال، والجناح الإنجليزي المنضم حديثاً أنتوني جوردون.

ويعني وصوله المحتمل إلى ملعب كامب نو مزيداً من الأخبار السيئة للجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد، الذي لعب مع برشلونة الموسم الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وكان يأمل في البقاء، قبل أن يتعاقد النادي مع منافسه الدولي جوردون، والآن يبدو أنه في طريقه لضم أديمي أيضاً.