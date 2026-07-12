طرد إمبولو يقلب حلم سويسرا حسرةً أمام الأرجنتين

بدأت ‌مشاركة بريل إمبولو في كأس العالم لكرة القدم في ظل حالة من عدم اليقين؛ إذ تأخر في الوصول بسبب مشكلة في الحصول على التأشيرة، أجبرته على تفويت رحلة الطيران التي استقلها منتخب سويسرا إلى كاليفورنيا، ووصل بعد أن كان ​زملاؤه قد استقروا بالفعل في معسكرهم للبطولة.

وانتهت مشاركته، الأحد، بلحظة حسمت مباراة دور الـ8 وربما كتبت صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم السويسرية. أصبح المهاجم السويسري أول لاعب منذ 20 عاماً يُطرد من كأس العالم بسبب بطاقة صفراء ثانية بداعي تعمد السقوط. وشكل طرده في الدقيقة الـ72 من مباراة مثيرة أمام الأرجنتين نقطة تحول. وانتهى الأمر بخسارة المنتخب الأوروبي 3 - 1 في الوقت الإضافي؛ مما أنهى حلمه ببلوغ الدور ما قبل النهائي لأول مرة.

قبل لحظات من تلقي إمبولو بطاقة صفراء، بدت سويسرا هي الأقرب إلى انتزاع زمام المبادرة. فقد تعافى فريق المدرب مراد ياكين من انتكاسة مبكرة ليتعادل ‌1 - 1 بهدف دان ‌ندوي، وكان يحافظ على زخمه في المراحل الأخيرة من المباراة. ثم ​جاءت ‌اللحظة ⁠التي غيرت ​كل ⁠شيء. أشهر الحكم البرتغالي جواو بنييرو في البداية بطاقة صفراء للاعب وسط الأرجنتين لياندرو باريديس بسبب إسقاطه إمبولو، لكنه خلص بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب خطأ في تحديد الهوية إلى أن اللاعب السويسري هو الذي تظاهر بالسقوط. وألغيت بطاقة باريديس الصفراء وأُشهرت في وجه إمبولو بموجب بروتوكول «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)» المتعلق بخطأ تحديد الهوية الذي يسمح لتقنية الفيديو بتصحيح الأخطاء الواضحة عندما يجري تحذير أو طرد اللاعب الخطأ. ونظراً إلى أن إمبولو كان قد تلقى بالفعل بطاقة صفراء في الدقيقة الـ44 لارتكابه خطأ ضد باريديس، فقد أدى تعديل ⁠القرار إلى حصوله على بطاقة صفراء ثانية وطرده فوراً.

جعل هذا القرار إمبولو ‌يبكي، وترك ياكين في حيرة من أمره، وفريقهما يلعب بـ10 لاعبين. وقال ياكين إنه كان يستعد لإجراء تبديل هجومي مع ​اكتساب سويسرا زخماً. وقال مدرب سويسرا: «عوقبنا بسبب قاعدة ‌أَعدُّها، في رأيي، غير مقبولة على الإطلاق. لا أفهمها، الأمر مؤلم جداً... هذه القاعدة دمرت مباراتنا ‌اليوم... للأسف، علينا أن نتقبل ذلك». ومع تراجع سويسرا، تقدمت الأرجنتين، وآتت المساحات الإضافية ثمارها في النهاية؛ إذ سجل خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز هدفين في الوقت الإضافي ليقودا الفريق الأميركي الجنوبي إلى الدور ما قبل النهائي.

وقال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، إن فريقه كان محظوظاً. وأضاف: «الحقيقة هي أن الحظ كان حليفنا اليوم؛ لأنهم تعرضوا لطرد أحد لاعبيهم، ‌وعندها بدأ فريقنا الهجوم. علينا أن نكون واقعيين».

وكانت النهاية قاسية بشكل خاص بالنسبة إلى إمبولو. فقد عانى اللاعب (29 عاماً) بالفعل من فترة تحضيرية غير ⁠عادية ومضطربة قبل البطولة ⁠بعد تأخير في الحصول على تصريح السفر للولايات المتحدة. طلبت السلطات الأميركية إجراء تدقيقات إضافية بشأن قضية قانونية ناشئة عن مشادة وقعت في بازل عام 2018؛ مما أجبره على التغيب عن رحلة انطلاق المنتخب السويسري، قبل أن يحصل في النهاية على تصريح للانضمام إلى الفريق. وقال ياكين عن إمبولو، الذي سجل هدفاً في مرمى قطر بدور المجموعات وفي مرمى الجزائر في دور الـ32: «لا ألومه على الإطلاق. إنه لاعب يجيد اللعب الجماعي. إنه محطم». وإمبولو هو رابع لاعب في التاريخ يتلقى بطاقة صفراء ثانية بسبب التمثيل في كأس العالم، والأول منذ الغاني أسامواه جيان في مباراة فريقه أمام البرازيل عام 2006. وطبقت قاعدة «الخطأ في تحديد الهوية» التي وضعتها «فيفا» بشكل مشابه في وقت سابق من مرحلة المجموعات، عندما حصل لاعب باراغواي ميغيل ألميرون على بطاقة صفراء بسبب التمثيل بعد تدخل تقنية الفيديو ​في المباراة التي خسرها فريقه 1 - 4 ​أمام الولايات المتحدة. ولم يبدِ برادلي رايت فيليبس، مهاجم مانشستر سيتي السابق، أي تعاطف. وقال في مقابلة مع قناة «آي تي في»: «أشعر بالأسف تجاه زملاء إمبولو، لكنني لا أشعر بالأسف تجاهه هو نفسه... لقد كلف فريقه فرصة التأهل إلى ما قبل النهائي».