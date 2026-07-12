بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

حصل المهاجم السويسري، بريل إيمبولو، على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من عمر مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء طرد إيمبولو بعدما أظهرت مراجعة الفيديو أنه حاول التظاهر بالسقوط نتيجة تدخل عنيف في كرة مشتركة بمنتصف الملعب.

وفي البداية، تم إشهار البطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، لكن الفيديو أظهر أن إمبولو كان يسقط قبل أن يصطدم به لاعب وسط منتخب (راقصو التانغو).

وفي ظل حصول إيمبولو على بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، فقد تعرض للطرد في الدقيقة 72، ليكمل المنتخب السويسري الدقائق المتبقية من اللقاء بـ10 لاعبين، علماً بأن النتيجة كانت تشير حينها للتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، قبل نهاية المباراة بخسارة سويسرا 1 - 3.

وكان هذا تحولاً كبيراً في مجريات المباراة، بعد أن تعادل دان ندوي لمنتخب سويسرا، قبل الطرد بلحظات.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية التي يتم فيها إلغاء بطاقة صفراء باستخدام بروتوكول «الخطأ في تحديد الهوية» في كأس العالم، حيث يسمح هذا القانون لحكم الفيديو المساعد بالتدخل عندما ترفع بطاقة صفراء أو حمراء للاعب غير مستحق.