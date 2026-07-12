مدرب النرويج: سنتحدث عن السلك حتى نموت... آمل ألا يُختزل تاريخنا

قال ستوله سولباكن، مدرب منتخب النرويج، إنه مقتنع بأن الكرة اصطدمت بأحد أسلاك الكاميرا فوق الملعب قبل لحظات من تسجيل جود بلينغهام هدف التعادل لإنجلترا في الشوط الأول من مباراة دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم التي أقيمت يوم السبت.

وحدثت الواقعة عندما قام أوريان نيلاند، حارس مرمى النرويج، بتشتيت الكرة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن الكرة سقطت أمام أحد لاعبي إنجلترا، ما أدى إلى انطلاق الهجمة التي أسفرت عن هدف بلينغهام الأول.

وأشار سولباكن إلى الأسلاك التي تدعم نظام الكاميرات المتحركة فوق الملعب عندما اشتكى إلى الحكام خلال الاستراحة، لكنه أُبلغ بأن الحكم لم يرَ ذلك، ولم تصدر أي إشارة من نظام حكم الفيديو المساعد.

وقال سولباكن، في مؤتمره الصحافي عقب الخسارة 2-1 أمام إنجلترا بعد الوقت الإضافي: «سقطت الكرة مباشرة من السماء، لذا غيرت اتجاهها. تسبب ذلك في حدوث سوء تفاهم بين لاعبينا، وجاء في لحظة سيئة بالنسبة لنا. لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك. لا أعتقد أننا سنلعب المباراة مرة أخرى. لذا، هذا هو الوضع».

وأصدر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء المباراة قال فيه: «لا يوجد دليل على أن الكرة لامست السلك العلوي ليؤثر على مسارها. قبل هدف إنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ضد النرويج، لم يُظهر المستشعر الموجود في (الكرة المتصلة)، أي ارتفاع في (نبض الكرة) أثناء وجودها في الهواء».

وقال سولباكن إنه لم يرَ بنفسه الكرة تغير اتجاهها، لكن لاعبيه وطاقم الفريق رأوا ذلك.

وقال: «إذا لم يكن هناك صوت أو لم يظهر شيء في الشريحة، فماذا يمكنني أن أقول رداً على ذلك؟ لكن الكرة سقطت مباشرة من السماء. قال ذلك الجميع، بما في ذلك أوريان، حارس المرمى، وكذلك اللاعب الذي كان سيستقبل الكرة. لذا أعتقد أنه من الواضح تماماً أن ذلك قد حدث. كان أمراً غريباً».

قال سولباكن إنه لا يريد أن تصبح هذه الواقعة «القصة الرئيسية» بشأن وصول النرويج إلى دور الثمانية في مشاركتها الأولى في كأس العالم منذ عام 1998.

وقال: «لن ألقي باللوم على ذلك. لكن الجميع على مقاعد البدلاء تفاعلوا بشكل عفوي لأن الكرة سقطت أمامهم فجأة. لذا لا أعتقد أن هناك أي شك في أنها لامست شيئاً ما. لكن للأسف، علينا أن نتعايش مع هذا الأمر. لذا سنظل نتحدث عن السلك حتى نموت جميعاً. آمل أن نتمكن من التفكير في أمور أخرى والتحدث عنها. هذا هو أملي الصادق. آمل ألا تكون هذه هي القصة التي ستُذكر عن هذا الفريق. لا ينبغي أن يحدث ذلك».

ويُستخدم المستشعر الموجود داخل الكرة لأول مرة في كأس العالم، وساعد في استبعاد هدف التعادل المتأخر لكرواتيا في هزيمتها 2 - 1 أمام البرتغال في دور الـ32، وذلك من خلال رصد ملامسة الكرة لشعر أحد المهاجمين.