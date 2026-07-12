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الرياضة رياضة عالمية

مدرب النرويج: سنتحدث عن السلك حتى نموت... آمل ألا يُختزل تاريخنا

ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج (أ.ب)
ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج (أ.ب)
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مدرب النرويج: سنتحدث عن السلك حتى نموت... آمل ألا يُختزل تاريخنا

ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج (أ.ب)
ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج (أ.ب)

قال ستوله سولباكن، مدرب منتخب النرويج، إنه مقتنع بأن الكرة اصطدمت بأحد أسلاك الكاميرا فوق الملعب قبل لحظات من تسجيل جود بلينغهام هدف التعادل لإنجلترا في الشوط الأول من مباراة دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم التي أقيمت يوم السبت.

وحدثت الواقعة عندما قام أوريان نيلاند، حارس مرمى النرويج، بتشتيت الكرة في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن الكرة سقطت أمام أحد لاعبي إنجلترا، ما أدى إلى انطلاق الهجمة التي أسفرت عن هدف بلينغهام الأول.

وأشار سولباكن إلى الأسلاك التي تدعم نظام الكاميرات المتحركة فوق الملعب عندما اشتكى إلى الحكام خلال الاستراحة، لكنه أُبلغ بأن الحكم لم يرَ ذلك، ولم تصدر أي إشارة من نظام حكم الفيديو المساعد.

وقال سولباكن، في مؤتمره الصحافي عقب الخسارة 2-1 أمام إنجلترا بعد الوقت الإضافي: «سقطت الكرة مباشرة من السماء، لذا غيرت اتجاهها. تسبب ذلك في حدوث سوء تفاهم بين لاعبينا، وجاء في لحظة سيئة بالنسبة لنا. لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك. لا أعتقد أننا سنلعب المباراة مرة أخرى. لذا، هذا هو الوضع».

وأصدر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بياناً عبر منصات التواصل الاجتماعي أثناء المباراة قال فيه: «لا يوجد دليل على أن الكرة لامست السلك العلوي ليؤثر على مسارها. قبل هدف إنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ضد النرويج، لم يُظهر المستشعر الموجود في (الكرة المتصلة)، أي ارتفاع في (نبض الكرة) أثناء وجودها في الهواء».

وقال سولباكن إنه لم يرَ بنفسه الكرة تغير اتجاهها، لكن لاعبيه وطاقم الفريق رأوا ذلك.

وقال: «إذا لم يكن هناك صوت أو لم يظهر شيء في الشريحة، فماذا يمكنني أن أقول رداً على ذلك؟ لكن الكرة سقطت مباشرة من السماء. قال ذلك الجميع، بما في ذلك أوريان، حارس المرمى، وكذلك اللاعب الذي كان سيستقبل الكرة. لذا أعتقد أنه من الواضح تماماً أن ذلك قد حدث. كان أمراً غريباً».

قال سولباكن إنه لا يريد أن تصبح هذه الواقعة «القصة الرئيسية» بشأن وصول النرويج إلى دور الثمانية في مشاركتها الأولى في كأس العالم منذ عام 1998.

وقال: «لن ألقي باللوم على ذلك. لكن الجميع على مقاعد البدلاء تفاعلوا بشكل عفوي لأن الكرة سقطت أمامهم فجأة. لذا لا أعتقد أن هناك أي شك في أنها لامست شيئاً ما. لكن للأسف، علينا أن نتعايش مع هذا الأمر. لذا سنظل نتحدث عن السلك حتى نموت جميعاً. آمل أن نتمكن من التفكير في أمور أخرى والتحدث عنها. هذا هو أملي الصادق. آمل ألا تكون هذه هي القصة التي ستُذكر عن هذا الفريق. لا ينبغي أن يحدث ذلك».

ويُستخدم المستشعر الموجود داخل الكرة لأول مرة في كأس العالم، وساعد في استبعاد هدف التعادل المتأخر لكرواتيا في هزيمتها 2 - 1 أمام البرتغال في دور الـ32، وذلك من خلال رصد ملامسة الكرة لشعر أحد المهاجمين.

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الرياضة رياضة عالمية

ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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ألفاريز: جميع مباريات المونديال صعبة... قاتلنا

خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)
خوليان ألفاريز نجم منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

أثنى خوليان ألفاريز، نجم منتخب الأرجنتين، على تأهل فريقه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشدداً على أن كل مباريات المونديال تتمتع بصعوبة بالغة.

وأكمل منتخب الأرجنتين عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عقب فوزه 3 - 1 على منتخب سويسرا بعد التمديد، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للمسابقة.

وقال ألفاريز، عقب المباراة في تصريحات إعلامية: «نشعر بسعادة بالغة بالتأهل للدور قبل النهائي. نوجد الآن بين المنتخبات الأربعة الأفضل في العالم، ونتطلع لإكمال المهمة».

أضاف النجم الأرجنتيني: «كنا نعرف أن التأهل للمربع الذهبي لن يكون سهلاً، كل المباريات تبدو صعبة في المونديال، لقد كنا نرغب في تحقيق الفوز منذ البداية، لكن الفريق قاتل حتى النهاية رغم أن المنافسين يجعلون الأمور أصعب علينا».

وتحدث ألفاريز عن المباراة المقبلة للأرجنتين ضد إنجلترا، حيث قال: «ستكون المواجهة صعبة للغاية. نحن نعرف كيف يلعبون. إنهم فريق جيد ويمتلكون لاعبين على أعلى مستوى ويتعين علينا أن نتعافى سريعاً».

وأتم ألفاريز تصريحاته قائلاً: «نشكر الجماهير التي دائماً ما تؤازرنا وتحتشد في المدرجات بكثافة من أجل الاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي».

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الرياضة رياضة عالمية

بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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بروتوكول «الهوية الخاطئة» يقود إلى حمراء إيمبولو

لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)
لحظة حصول المهاجم السويسري بريل إيمبولو على البطاقة الحمراء (رويترز)

حصل المهاجم السويسري، بريل إيمبولو، على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من عمر مباراة منتخب بلاده ضد الأرجنتين، في دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء طرد إيمبولو بعدما أظهرت مراجعة الفيديو أنه حاول التظاهر بالسقوط نتيجة تدخل عنيف في كرة مشتركة بمنتصف الملعب.

وفي البداية، تم إشهار البطاقة الصفراء في وجه الأرجنتيني لياندرو باريديس، لكن الفيديو أظهر أن إمبولو كان يسقط قبل أن يصطدم به لاعب وسط منتخب (راقصو التانغو).

وفي ظل حصول إيمبولو على بطاقة صفراء في وقت سابق من المباراة، فقد تعرض للطرد في الدقيقة 72، ليكمل المنتخب السويسري الدقائق المتبقية من اللقاء بـ10 لاعبين، علماً بأن النتيجة كانت تشير حينها للتعادل 1 - 1 بين المنتخبين، قبل نهاية المباراة بخسارة سويسرا 1 - 3.

وكان هذا تحولاً كبيراً في مجريات المباراة، بعد أن تعادل دان ندوي لمنتخب سويسرا، قبل الطرد بلحظات.

وتعد هذه هي الواقعة الثانية التي يتم فيها إلغاء بطاقة صفراء باستخدام بروتوكول «الخطأ في تحديد الهوية» في كأس العالم، حيث يسمح هذا القانون لحكم الفيديو المساعد بالتدخل عندما ترفع بطاقة صفراء أو حمراء للاعب غير مستحق.

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إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
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  • داكار السنغال : «الشرق الأوسط»
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إقالة مدرب السنغال بابي تياو بعد الخروج المونديالي

بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)
بابي تياو مدرب السنغال (رويترز)

أقالت السنغال مدربها بابي تياو، يوم السبت، مشيرة إلى أن نتائجها في كأس العالم لكرة القدم استلزمت إجراء تغيير في قيادة الفريق.

وكانت السنغال تأمل في أن تكون منافساً قوياً في كأس العالم، بعد فوزها على المغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية في يناير (كانون الثاني)، لكنها قدمت أداءً مخيباً للآمال في البطولة.

وخسرت السنغال أول مباراتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، وأهدرت تقدمها 2 - صفر قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ضد بلجيكا في دور 32، قبل أن تخسر 3 - 2 في الوقت الإضافي.

وكان من المقرر أن يبدأ تياو (45 عاماً) تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة 5 مباريات في سبتمبر (أيلول) مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعدما أشار للاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجاً على ركلة الجزاء التي حصل عليها المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية اليومية أن الفرنسي باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم، من بين المرشحين الأوفر حظاً لتولي المنصب.

ودعا الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى مؤتمر صحافي، يوم الاثنين.

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