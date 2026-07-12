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سولباكن يغالب دموعه... فخور بلاعبي النرويج

ستوله سولباكن مدرب النرويج يواسي لاعبيه (رويترز)
ستوله سولباكن مدرب النرويج يواسي لاعبيه (رويترز)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

سولباكن يغالب دموعه... فخور بلاعبي النرويج

ستوله سولباكن مدرب النرويج يواسي لاعبيه (رويترز)
ستوله سولباكن مدرب النرويج يواسي لاعبيه (رويترز)

ذرف ستوله سولباكن، مدرب النرويج، دموع الفخر بعد خسارة فريقه 2-1 أمام إنجلترا بعد شوطين إضافيين، ليودع كأس العالم لكرة القدم من دور الثمانية، منهياً بذلك مسيرة استحوذت على قلوب وعقول الجماهير في الداخل والخارج.

وكانت النرويج قد اجتازت دور المجموعات وفازت على البرازيل في دور الـ16 لتواجه إنجلترا في دور الثمانية، لكن بالرغم من أن أندريس شيلدروب منح النرويج التقدم، فإن جود بلينغهام أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وسجّل الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوطين الإضافيين لتودع البطولة.

وقال سولباكن: «لقد لعبنا على أعلى مستوى، ولم تكن التفاصيل البسيطة لحسم الفوز في صالحنا، لكن هذه هي الحياة، والآن نحتاج إلى التقاط أنفاسنا قليلاً».

ومن الأهداف المذهلة التي سجّلها إرلينغ هالاند، إلى احتفال تجديف «الفايكانج» الشهير الذي ابتكره المشجعون، تركت النرويج بصمتها على البطولة مع عودتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ أن كان سولباكن لاعباً في الفريق عام 1998.

وقال المدرب (58 عاماً): «هكذا هي الأمور، هذا هو المستوى الأعلى، لا يمكن أن نصل إلى أعلى من هذا، وقد واجهنا بعض المشكلات في البداية، خلال أول 20 دقيقة، لكنني أتوجه بالتحية للاعبين حقاً».

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النرويجيون يحتفلون رغم الوداع

رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)
رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)
  • أوسلو النرويج : «الشرق الأوسط»
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  • أوسلو النرويج : «الشرق الأوسط»
TT

النرويجيون يحتفلون رغم الوداع

رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)
رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو للاحتفال بالمشوار التاريخي للمنتخب (رويترز)

رغم ألم الهزيمة أمام إنجلترا، تدفق آلاف المشجعين النرويجيين إلى شوارع أوسلو في الساعات الأولى من يوم الأحد ليحولوا ليلتهم الأخيرة في كأس العالم لكرة القدم إلى احتفال بمشوار تاريخي للمنتخب في البطولة.

ورغم أن الساعة كانت تشير إلى الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عقب الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في دور الثمانية بعد وقت إضافي في ميامي، سار المشجعون، الذين ارتدوا ملابس بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق، من مختلف أنحاء أوسلو نحو القصر الملكي للمشاركة في احتفال التجديف الشهير على طريقة الفايكنغ الخاص بمنتخب النرويج، الذي شكّل ظاهرة انتشرت على نطاق واسع خلال كأس العالم.

وقال أحد المشجعين لقناة «إن آر كيه» الرسمية النرويجية، لدى انضمامه إلى الحشود للاحتفال بإنجاز كان من المستبعد حدوثه حتى وقت قريب: «لم تحقق النرويج أي انتصار في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم قبل النسخة الحالية. نحن فخورون بهم. شكراً على الذكريات الرائعة».

وملأت الاحتفالات أجواء الليل لدرجة أنها لم تكن معبرة بأي شكل عن أن الفريق خسر، لكن رحلة المنتخب جعلت المشجعين متفائلين بالمستقبل، وتعالت هتافات: «سنفوز ببطولة أوروبا بعد عامين».

وقال مشجع آخر بالقرب من القصر الملكي، لم يأخذ الهزيمة على محمل سيئ: «إنه فخر وطني، نحن نحتفل بشيء حققناه معاً»، وذلك بينما كان النشيد الوطني يتردد في الليل وأضواء المشاعل تضيء السماء والألعاب النارية تعلو فوق عشرات الآلاف من المشجعين.

وقال مشجع نرويجي آخر: «كانت رحلة مذهلة. انتشرت احتفالات الفايكنغ في جميع أنحاء العالم، وحققنا كل ما كنا نحلم به وأكثر».

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الأرجنتيني ماك أليستر يدشن أهدافه في مونديال 2026

ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)
ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

الأرجنتيني ماك أليستر يدشن أهدافه في مونديال 2026

ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)
ماك أليستر يحتفل رفقة ميسي (د.ب.أ)

سجّل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر باكورة أهدافه في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وافتتح ماك أليستر التسجيل للأرجنتين في لقائها ضد سويسرا، الذي يجرى الآن بمدينة كانساس سيتي، ضمن منافسات دور الثمانية للمونديال في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وتابع ماك أليستر ركلة ركنية، نفّذها ليونيل ميسي عرضية من الجانب الأيسر، ليقابلها بضربة رأس رائعة، واضعاً الكرة على يسار حارس مرمى منتخب سويسرا داخل الشباك.

وكان هذا هو الهدف السابع لماك أليستر في مباراته الـ52 التي يخوضها مع المنتخب الأرجنتيني (حامل اللقب)، علماً بأنه ثاني أهدافه في المونديال، بعدما سبق أن هز الشباك خلال فوز منتخب «راقصي التانغو» 2 - صفر على بولندا في مرحلة المجموعات للنسخة الماضية للبطولة عام 2022 في قطر.

وقبل مواجهة سويسرا، كانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها ماك أليستر من التسجيل خلال الفوز 6 - صفر على بورتوريكو وديّاً، حيث أحرز حينها ثنائية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ويسعى منتخب الأرجنتين لمواصلة الدفاع عن لقبه. وفي حال تأهله للدور قبل النهائي، سوف يتعين عليه خوض مواجهة نارية ضد منتخب إنجلترا.

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هاري كين: بيلينغهام صنع الفارق... والأفضل لم يأتِ بعد

هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)
هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

هاري كين: بيلينغهام صنع الفارق... والأفضل لم يأتِ بعد

هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)
هاري كين يحتفل رفقة بيلينغهام (أ.ب)

شدّد هاري كين، نجم منتخب إنجلترا، على صعوبة فوز فريقه على منتخب النرويج وتأهله للدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وواصل جود بيلينغهام هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، وقاد منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي للمونديال، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على منتخب النرويج، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في دور الثمانية للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال قائد منتخب إنجلترا في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب المباراة: «بذلنا جهداً جباراً. كانت تلك المباراة أصعب من لقاء المكسيك (في دور الـ16)».

أضاف كين: «أثّرت الحرارة والرطوبة علينا بشكل كبير. كان يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا ونجد طريقنا، خاصة في الشوط الثاني والوقت الإضافي، كان العزم والإصرار هما العامل الحاسم اليوم».

أوضح كين: «لقد كانت المباراة متكافئة إلى حد كبير من حيث الاستحواذ والفرص، ولكن عندما يكون لديك لاعب مثل جود (بيلينغهام) القادر على تغيير مجرى المباراة لصالحنا كما فعل اليوم، فهذا عامل مهم بلا شك. إن عزيمة اللاعبين وإصرارهم هما ما أوصلانا إلى الفوز».

وواصل كين حديثه عن بيلينغهام، حيث قال: «أظل أتحدث عن لحظات البطولة. يبدو أنني أو جود من نسجل الأهداف حالياً، لكن الجميع كان متميزاً اليوم، يستحق جود الإشادة عن جدارة؛ هدفان رائعان في أهم مباراة أوصلانا إلى قبل النهائي».

وشدّد اللاعب الإنجليزي: «أنت بحاجة للاعبين قادرين على حسم المباريات للفوز بأي لقب والوصول إلى مراحل متقدمة في أي بطولة. نحتاج للاعبين قادرين على حسم المباريات، مستعدين لبذل أقصى جهدهم واستخراج أفضل ما لديهم ليقودونا إلى الفوز، وقد قام جود بذلك لنا اليوم».

وتحدث كين عن هدفه الملغي في اللقاء، قائلاً: «اعتقدت أنه كان تسللاً واضحاً. كان الأمر مزعجاً في تلك اللحظة. كما كنت أرى أنني أستحق ركلة جزاء كان من الممكن احتسابها بسهولة. لكن في النهاية، لا يهم. لقد تأهلنا إلى قبل النهائي، وسأكون سعيداً بذلك». وحول بلوغ قبل النهائي، شدّد كين: «كانت رسالتنا قبل مباراة اليوم هي الانطلاق بكل قوة. لقد شاهدت تدريباتنا ورأيت قدراتنا، خاصة في الثلث الهجومي الأخير. لم نقدم أفضل ما لدينا بشكل كامل بعد. لكننا وصلنا لقبل نهائي كأس العالم دون أن نقدم أفضل ما لدينا».

واختتم كين تصريحاته قائلاً: «إذا استطعنا استعادة مستوانا في قبل النهائي، فقد يكون ذلك هو الفارق بين الفوز والخسارة في هذه البطولة. سوف نستمتع بالمباراة، ونتعافى، ثم نبدأ الاستعدادات لمباراة أخرى خلال أيام».

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