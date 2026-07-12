سولباكن يغالب دموعه... فخور بلاعبي النرويج

ذرف ستوله سولباكن، مدرب النرويج، دموع الفخر بعد خسارة فريقه 2-1 أمام إنجلترا بعد شوطين إضافيين، ليودع كأس العالم لكرة القدم من دور الثمانية، منهياً بذلك مسيرة استحوذت على قلوب وعقول الجماهير في الداخل والخارج.

وكانت النرويج قد اجتازت دور المجموعات وفازت على البرازيل في دور الـ16 لتواجه إنجلترا في دور الثمانية، لكن بالرغم من أن أندريس شيلدروب منح النرويج التقدم، فإن جود بلينغهام أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، وسجّل الهدف الثاني في وقت مبكر من الشوطين الإضافيين لتودع البطولة.

وقال سولباكن: «لقد لعبنا على أعلى مستوى، ولم تكن التفاصيل البسيطة لحسم الفوز في صالحنا، لكن هذه هي الحياة، والآن نحتاج إلى التقاط أنفاسنا قليلاً».

ومن الأهداف المذهلة التي سجّلها إرلينغ هالاند، إلى احتفال تجديف «الفايكانج» الشهير الذي ابتكره المشجعون، تركت النرويج بصمتها على البطولة مع عودتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ أن كان سولباكن لاعباً في الفريق عام 1998.

وقال المدرب (58 عاماً): «هكذا هي الأمور، هذا هو المستوى الأعلى، لا يمكن أن نصل إلى أعلى من هذا، وقد واجهنا بعض المشكلات في البداية، خلال أول 20 دقيقة، لكنني أتوجه بالتحية للاعبين حقاً».