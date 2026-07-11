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الاتحاد الألماني يتفق مع كلوب لتدريب «المانشافت»

يورغن كلوب يستعد لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني (د.ب.أ)
يورغن كلوب يستعد لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني (د.ب.أ)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

الاتحاد الألماني يتفق مع كلوب لتدريب «المانشافت»

يورغن كلوب يستعد لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني (د.ب.أ)
يورغن كلوب يستعد لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني (د.ب.أ)

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصله لاتفاق على النقاط الرئيسية لعقد محتمل مع يورغن كلوب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني «المانشافت»، وأن الجانبين واثقان بالتوصل إلى اتفاق مع ريد بول.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، السبت، أن كلوب أجرى مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الأول في فندق المطار بنيويورك، الجمعة. ويعمل كلوب محللاً لقناة «ماغينتا تي في» خلال منافسات كأس العالم، ويوجد في الولايات المتحدة منذ أسابيع عدة. وسافر مسؤولو الاتحاد من فرانكفورت، الجمعة. ويتوقع أن يحصل كلوب على عقد يمتد حتى كأس العالم 2030، وراتب أعلى قليلاً من راتب سلفه يوليان ناغلسمان، وفقاً لما تكهنت به وسائل الإعلام. يُذْكر أن كلوب متعاقد مع شركة «ريد بول»، حيث يعمل رئيساً لعمليات كرة القدم العالمية حتى 2029، لكن تقارير ذكرت أن هناك شرطاً في العقد يتيح لكلوب الرحيل إذا طلبه الاتحاد الألماني.

من المقرر أن يخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته الدولية بعد الخروج المبكر للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). ويبدأ مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمباريات في هولندا، ضد صربيا، ومباراتين أمام اليونان.

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الهوس بهالاند يجتاح بيرو

يمتد عشق كرة القدم إلى أماكن بعيدة، لدرجة أن مسؤولي التعداد السكاني في بيرو أعلنوا أن هناك 563 شخصاً في البلاد يحملون اسم إرلينغ هالاند.

«الشرق الأوسط» (ليما)
الرياضة رياضة عالمية

الحكومة البريطانية تسمح للحانات بالعمل حتى نهاية مباراة إنجلترا والنرويج

منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة قوية أمام النرويج بربع نهائي المونديال (د.ب.أ)
منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة قوية أمام النرويج بربع نهائي المونديال (د.ب.أ)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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الحكومة البريطانية تسمح للحانات بالعمل حتى نهاية مباراة إنجلترا والنرويج

منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة قوية أمام النرويج بربع نهائي المونديال (د.ب.أ)
منتخب إنجلترا يستعد لمواجهة قوية أمام النرويج بربع نهائي المونديال (د.ب.أ)

أعلنت الحكومة البريطانية أن مشجعي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سيتمكنون من البقاء في الحانات حتى نهاية مباراة دور الثمانية لكأس العالم أمام النرويج التي تقام في وقت لاحق من السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ساعات الترخيص الممتدة للحانات في إنجلترا وويلز تسمح بالبقاء مفتوحة لمدة 30 دقيقة بعد صافرة النهاية، حتى إذا تأخر انطلاق المباراة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره النرويجي في العاشرة بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش) في ملعب هارد روك في ميامي بفلوريدا.

وكان الوزراء مددوا بالفعل ساعات فتح الحانات حتى الثانية صباحاً بسبب المباراة، لكنهم قرروا إضافة تمديد آخر من خلال تطبيق قوانين ترخيص أكثر مرونة.

وقالت وزيرة الشرطة سارة جونز: «يستحق مشجعو إنجلترا فرصة مشاهدة كل دقيقة من مباراة دور الثمانية معاً، وهذا هو بالضبط ما يضمنه قرار التمديد».

وأضافت: «بعد تأجيل مباراة المكسيك بسبب الظروف الجوية، نريد منح المشجعين وأماكن التجمعات تأكيداً كاملاً بأن لا أحد سيفوته أي لحظة من المباراة».

وتابعت: «آمل أن تمتلئ الحانات والمقاهي في أنحاء إنجلترا وويلز مساء السبت، بينما نقترب خطوة أخرى من إعادة كرة القدم إلى الوطن».

وكانت مباراة إنجلترا السابقة أمام المكسيك، التي أقيمت على ملعب أزتيكا في البلد المضيف خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، تأخرت لمدة ساعة بسبب العواصف.

وتم تمديد ساعات الترخيص حتى الساعات الأولى من الصباح لتلك المباراة، التي حسمها المنتخب الإنجليزي بالفوز 3-2.

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ماتيوس: ميسي لن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ليونيل ميسي قائد ونجم منتخب الأرجنتين (أ.ب)
ليونيل ميسي قائد ونجم منتخب الأرجنتين (أ.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ماتيوس: ميسي لن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ليونيل ميسي قائد ونجم منتخب الأرجنتين (أ.ب)
ليونيل ميسي قائد ونجم منتخب الأرجنتين (أ.ب)

قال أسطورة كرة القدم الألمانية السابق لوثار ماتيوس إنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه المستويات التي يقدمها ليونيل ميسي في كأس العالم، لكنه لا يرى أن قائد منتخب الأرجنتين مرشح جدي للفوز بجوائز أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وأوضح ماتيوس أن ميسي (39 عاماً)، يلعب في الدوري الأميركي لكرة القدم مع إنتر ميامي وليس في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، ولذلك لا ينبغي التصويت له للفوز بجائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الكرة الذهبية، حتى لو قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم مرة أخرى.

وقال بطل كأس العالم 1990 في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، السبت: «الدوري الذي يلعب فيه ميسي لا يقترب من مستوى البطولات التي يلعب فيها هاري كين وكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وإرلينغ هالاند. هؤلاء اللاعبون ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية».

وأضاف ماتيوس: «يجب أن يكون أفضل لاعب في العالم قد قدم مستوى مقنعاً طوال العام بأكمله. ميسي قدّم مستويات جيدة مع ميامي، لكن الدوري الأميركي، دعنا نقول، ليس ضمن أفضل 10 أو 15 دورياً في العالم».

وأضاف: «هالاند وكين أظهرا مستويات مختلفة من الأداء في دوري أبطال أوروبا مقارنة بليونيل ميسي».

وسبق لميسي أن تُوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات خلال مسيرته الحافلة، من بينها الفوز بالجائزة عقب تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره السويسري في دور الثمانية لكأس العالم 2026 بمدينة كانساس سيتي في وقت لاحق من السبت.

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الهوس بهالاند يجتاح بيرو

الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)
الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)
  • ليما: «الشرق الأوسط»
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  • ليما: «الشرق الأوسط»
TT

الهوس بهالاند يجتاح بيرو

الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)
الهوس بهالاند يجتاح بيرو (رويترز)

يمتد عشق كرة القدم إلى أماكن بعيدة، لدرجة أن مسؤولي التعداد السكاني في بيرو أعلنوا أن هناك 563 شخصاً في البلاد يحملون اسم إرلينغ هالاند، مهاجم منتخب النرويج لكرة القدم ونادي مانشستر سيتي.

ويواجه المنتخب النرويجي نظيره الإنجليزي، في وقت لاحق من السبت، بمدينة ميامي، في أول ظهور له على الإطلاق في دور الثمانية لكأس العالم.

وكان هالاند قد سجل 7 أهداف في البطولة حتى الآن، وقد تترك أي مباراة قوية جديدة له أثراً يتجاوز المستطيل الأخضر.

سيدو بيروفية تحمل علم النرويج وعليه صورة هالاند بالعاصمة ليما (رويترز)

وأوضحت الهيئة الوطنية للسجل المدني في بيرو (رينيك) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن 468 بيروفياً يحملون لقب «هالاند»، بينما يحمل 91 شخصاً الاسم الكامل «إرلينغ هالاند»، في حين يوجد 4 أشخاص يحملون الاسم الكامل «إرلينغ براوت هالاند».

وجاء في المنشور: «هالاند أيضاً بيروفي»، مرفقاً بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر هالاند مرتدياً قبعة بيروفية تقليدية، ويحمل دمية على شكل حيوان اللاما.

ولم يتأهل منتخب بيرو إلى نهائيات كأس العالم، ولكن يبدو أن الإنجازات التهديفية لهالاند مع مانشستر سيتي كانت السبب الرئيسي وراء إطلاق اسمه على هذا العدد من الأشخاص في البلاد.

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