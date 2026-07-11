الاتحاد الألماني يتفق مع كلوب لتدريب «المانشافت»

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم توصله لاتفاق على النقاط الرئيسية لعقد محتمل مع يورغن كلوب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني «المانشافت»، وأن الجانبين واثقان بالتوصل إلى اتفاق مع ريد بول.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، السبت، أن كلوب أجرى مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الأول في فندق المطار بنيويورك، الجمعة. ويعمل كلوب محللاً لقناة «ماغينتا تي في» خلال منافسات كأس العالم، ويوجد في الولايات المتحدة منذ أسابيع عدة. وسافر مسؤولو الاتحاد من فرانكفورت، الجمعة. ويتوقع أن يحصل كلوب على عقد يمتد حتى كأس العالم 2030، وراتب أعلى قليلاً من راتب سلفه يوليان ناغلسمان، وفقاً لما تكهنت به وسائل الإعلام. يُذْكر أن كلوب متعاقد مع شركة «ريد بول»، حيث يعمل رئيساً لعمليات كرة القدم العالمية حتى 2029، لكن تقارير ذكرت أن هناك شرطاً في العقد يتيح لكلوب الرحيل إذا طلبه الاتحاد الألماني.
من المقرر أن يخوض المنتخب الألماني أولى مبارياته الدولية بعد الخروج المبكر للمرة الثالثة على التوالي في كأس العالم خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). ويبدأ مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمباريات في هولندا، ضد صربيا، ومباراتين أمام اليونان.