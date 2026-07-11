الحكومة البريطانية تسمح للحانات بالعمل حتى نهاية مباراة إنجلترا والنرويج

أعلنت الحكومة البريطانية أن مشجعي المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سيتمكنون من البقاء في الحانات حتى نهاية مباراة دور الثمانية لكأس العالم أمام النرويج التي تقام في وقت لاحق من السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ساعات الترخيص الممتدة للحانات في إنجلترا وويلز تسمح بالبقاء مفتوحة لمدة 30 دقيقة بعد صافرة النهاية، حتى إذا تأخر انطلاق المباراة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره النرويجي في العاشرة بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت غرينتش) في ملعب هارد روك في ميامي بفلوريدا.

وكان الوزراء مددوا بالفعل ساعات فتح الحانات حتى الثانية صباحاً بسبب المباراة، لكنهم قرروا إضافة تمديد آخر من خلال تطبيق قوانين ترخيص أكثر مرونة.

وقالت وزيرة الشرطة سارة جونز: «يستحق مشجعو إنجلترا فرصة مشاهدة كل دقيقة من مباراة دور الثمانية معاً، وهذا هو بالضبط ما يضمنه قرار التمديد».

وأضافت: «بعد تأجيل مباراة المكسيك بسبب الظروف الجوية، نريد منح المشجعين وأماكن التجمعات تأكيداً كاملاً بأن لا أحد سيفوته أي لحظة من المباراة».

وتابعت: «آمل أن تمتلئ الحانات والمقاهي في أنحاء إنجلترا وويلز مساء السبت، بينما نقترب خطوة أخرى من إعادة كرة القدم إلى الوطن».

وكانت مباراة إنجلترا السابقة أمام المكسيك، التي أقيمت على ملعب أزتيكا في البلد المضيف خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، تأخرت لمدة ساعة بسبب العواصف.

وتم تمديد ساعات الترخيص حتى الساعات الأولى من الصباح لتلك المباراة، التي حسمها المنتخب الإنجليزي بالفوز 3-2.