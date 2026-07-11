ماتيوس: ميسي لن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

قال أسطورة كرة القدم الألمانية السابق لوثار ماتيوس إنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه المستويات التي يقدمها ليونيل ميسي في كأس العالم، لكنه لا يرى أن قائد منتخب الأرجنتين مرشح جدي للفوز بجوائز أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وأوضح ماتيوس أن ميسي (39 عاماً)، يلعب في الدوري الأميركي لكرة القدم مع إنتر ميامي وليس في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، ولذلك لا ينبغي التصويت له للفوز بجائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو الكرة الذهبية، حتى لو قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم مرة أخرى.

وقال بطل كأس العالم 1990 في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية، السبت: «الدوري الذي يلعب فيه ميسي لا يقترب من مستوى البطولات التي يلعب فيها هاري كين وكيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وإرلينغ هالاند. هؤلاء اللاعبون ينشطون في أقوى الدوريات الأوروبية».

وأضاف ماتيوس: «يجب أن يكون أفضل لاعب في العالم قد قدم مستوى مقنعاً طوال العام بأكمله. ميسي قدّم مستويات جيدة مع ميامي، لكن الدوري الأميركي، دعنا نقول، ليس ضمن أفضل 10 أو 15 دورياً في العالم».

وأضاف: «هالاند وكين أظهرا مستويات مختلفة من الأداء في دوري أبطال أوروبا مقارنة بليونيل ميسي».

وسبق لميسي أن تُوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثماني مرات خلال مسيرته الحافلة، من بينها الفوز بالجائزة عقب تتويجه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره السويسري في دور الثمانية لكأس العالم 2026 بمدينة كانساس سيتي في وقت لاحق من السبت.